Chiêu xóa nếp nhăn mắt tiết kiệm của Phạm Băng Băng

Phạm Băng Băng duy trì nhan sắc trẻ trung qua thời gian. Ảnh: Kelvin Chia

Ở tuổi 44, Phạm Băng Băng vẫn giữ được nhan sắc tươi tắn, trẻ trung, đặc biệt là làn da không chút nếp nhăn. Nữ diễn viên tiết lộ một trong những chiêu làm đẹp cô rất tâm đắc là dùng vaseline kết hợp với tinh dầu để massage vùng da mắt.

Cô thường lấy một chút vaseline vào lòng bàn tay, nhỏ thêm vài giọt tinh dầu, trộn đều rồi thoa lên vùng da quanh mắt, massage theo chuyển động tròn để đánh tan bọng mắt, kích thích lưu thông máu, tăng độ đàn hồi, làm mờ nếp nhăn. Nữ diễn viên sinh năm 1981 lưu ý khi massage, nên dùng ngón tay áp út, thoa thật nhẹ nhàng, tránh tác động nhiều lực lên vùng da này khiến các nếp nhăn hằn sâu.

Theo đánh giá của các chuyên gia da liễu, thành phần sáp dầu khoáng của vaseline dễ thẩm thấu và giúp giữ ẩm hiệu quả hơn so với dầu ô liu hay dầu lanolin. Vaseline hỗ trợ phục hồi độ ẩm và độ mềm tự nhiên của da, làm mờ các nếp nhăn. Thoa vaseline lên da còn giúp tăng các peptide hoạt động trên bề mặt da, làm chậm các dấu hiệu lão hóa. Vaseline không chứa hương liệu và nước hoa, do đó, hiếm khi gây dị ứng, an toàn khi dùng cho các vùng da mẫn cảm như da quanh mắt, môi...

Vaseline là món mỹ phẩm làm đẹp ít tiền mà đa dụng.

Kết hợp vaseline với một chút tinh dầu giúp tăng hiệu quả dưỡng ẩm, tạo hương thơm dịu nhẹ. Thực hiện liệu pháp massage này vào buổi tối giúp dễ ngủ hơn. Phạm Băng Băng áp dụng liệu pháp này một tuần một lần để dưỡng ẩm sâu cho vùng da mắt, ngăn ngừa các dấu hiệu lão hóa. Các ngày còn lại trong tuần, cô dùng kem dưỡng ẩm chuyên dụng cho mắt. Ngoài ra, cô còn áp dụng hỗn hợp này cho cả vùng da cổ khi cảm thấy da khô, dễ xuất hiện nếp nhăn.

Làn da mịn màng, trắng không tỳ vết đã trở thành thương hiệu của Phạm Băng Băng. Ảnh: Weibo

Phạm Băng Băng sinh ngày 16/9/1981 tại Sơn Đông, Trung Quốc. Từ nhỏ, cô đã sớm bộc lộ tài năng nghệ thuật được di truyền từ cha mẹ. Năm 17 tuổi, người đẹp bắt đầu sự nghiệp diễn xuất và được nhiều người biết đến khi đóng vai Kim Tỏa trong phim Hoàn Châu cách cách. Hơn 20 năm hoạt động nghệ thuật, mỹ nhân góp mặt trong nhiều tác phẩm nổi tiếng cả điện ảnh lẫn truyền hình như Võ Mị Nương truyền kỳ, Tôi không phải Phan Kim Liên... Nữ diễn viên bị buộc tội trốn thuế vào năm 2018, phải đền bù hơn 100 triệu USD để thoát cảnh tù tội. Sự nghiệp của Băng Băng gián đoạn từ đó tới nay. Cô hiện vẫn chưa có nhiều cơ hội quay lại showbiz với vai trò diễn viên. Người đẹp có hơn 63 triệu người theo dõi trên Weibo.