Cách tẩy lông mặt nhanh chóng và hiệu quả cao ngay tại nhà

Nếu đang tìm cách tẩy lông mặt ở ria mép, râu, má... chị em hãy tham khảo các phương pháp sau.

1. Cạo lông

Cạo lông là một trong những cách nhanh nhất và dễ nhất để loại bỏ lông mặt. Cho dù bạn đang sử dụng máy cạo râu dùng một lần hay máy cạo râu điện, cả hai đều có một lưỡi dao tích hợp để loại bỏ lông trên mặt.

Máy cạo râu có thể hoạt động trên các bộ phận khác nhau của cơ thể, bao gồm:

Chân

Cánh tay

Nách

Vùng bikini

Mặt

Ngoài ra, máy cạo râu cũng có thể loại bỏ lông một cách an toàn khỏi:

Mép

Cằm

Lông mày

Tóc mai

Tuy nhiên, kết quả việc cạo lông mặt bằng dạo cạo sẽ khiến lông mọc nhanh hơn sau 2-3 ngày. Để có kết quả tốt nhất, hãy rửa mặt sạch và thoa một lớp sữa tắm hoặc kem cạo râu. Điều này giúp bề mặt da nhẵn hơn và giảm khả năng bị đứt da. Và nhớ lướt máy cạo râu trên khuôn mặt theo hướng mọc của lông.

Hãy nhớ rằng mặc dù phương pháp này tương đối an toàn nhưng lông mọc ngược có thể là một tác dụng phụ của việc cạo lông. Và những mụn nhỏ thường phát triển khi lông mọc ngược vào da.

2. Nhổ lông mặt

Nhổ lông là một cách khác hiệu quả và rẻ tiền để loại bỏ lông trên khuôn mặt. Phương pháp này hoạt động hơi khác so với cạo lông: Thay vì loại bỏ lông bằng lưỡi dao cạo, nhíp được thiết kế để nhổ lông từ chân lông.

Nhổ lông có tác dụng với bất kỳ loại lông nào trên khuôn mặt. Nó đặc biệt hữu ích khi định hình lông mày. Thông thường, kết quả của việc nhổ lông kéo dài hơn so với cạo râu là từ ba đến tám tuần.

Để tỉa lông mặt, hãy làm theo các bước sau:

Trước khi bắt đầu, hãy lau mặt bằng khăn ấm để làm mềm da.

Khoanh vùng da bạn muốn nhổ lông mặt

Khi nhổ, giữ da căng, nhổ từng sợi lông một.

Luôn nhổ theo chiều lông mọc.

Nếu bạn bị đau, hãy xoa một viên đá lên khu vực đó để giảm sưng đỏ và viêm. Nhớ khử trùng nhíp bằng cồn trước và sau khi nhổ. Giống như cạo lông, nhổ lông cũng có thể khiến lông mọc ngược.

3. Máy nhổ lông mặt

Máy nhổ lông là một lựa chọn khác để loại bỏ lông mặt. Kỹ thuật này có thể loại bỏ lông trong tối đa bốn tuần. Đây có thể là lựa chọn tốt hơn nếu bạn bận rộn và không muốn thường xuyên cạo hoặc nhổ lông.

Máy cạo lông hoạt động tương tự như nhổ lông và cạo lông. Điểm khác biệt là máy nhổ lông mặt loại bỏ lông mặt bằng cách lấy nhiều sợi lông cùng lúc và loại bỏ tận gốc. Vì lông bị loại bỏ tận gốc nên lâu mọc lại hơn. Đôi khi, phương pháp này khiến lông mọc trở lại mềm và ít hơn.

Bạn không cần phải chuẩn bị da khi sử dụng máy cạo lông. Tuy nhiên, tẩy tế bào chết vài ngày trước đó sẽ giúp làm mềm da và giảm nguy cơ lông mọc ngược.

Sau khi bạn đã sẵn sàng để loại bỏ lông bằng máy nhổ, hãy làm theo các bước sau:

Giữ máy nhổ lông ở một góc 90 độ.

Giữ da của bạn căng. Di chuyển máy nhổ lông theo hướng mọc của lông.

Từ từ lướt máy nhổ lông trên khuôn mặt để tránh làm lông bị gãy. Đừng ấn máy quá mạnh để tránh vào da của bạn. Quá trình này có thể gây đau đớn nhưng diễn ra chậm và có thể giảm bớt sự khó chịu. Nếu bạn bị đau sau đó, hãy chườm một viên đá lạnh vào những chỗ bị đau để giảm sưng và viêm.

4. Tẩy lông tại nhà

Waxing là một cách hiệu quả để loại bỏ toàn bộ lông trên một khu vực. Có hai loại waxing khác nhau:

Waxing nóng

Waxing lạnh

Khi bạn đi mua sáp, hãy tìm loại sáp mềm hoặc sáp được pha chế để sử dụng trên mặt. Sáp cứng sẽ tốt hơn cho chân và vùng bikini của bạn.

Nếu bạn chọn loại sáp cần được làm ấm tại nhà, hãy mua máy làm ấm sáp. Máy làm ấm sáp sẽ làm nóng sáp đều và đều. Trước khi tẩy lông mặt, hãy thử waxing một vùng da để xem liệu bạn có bị dị ứng hay không và để đảm bảo loại sáp ở nhiệt độ thích hợp. Sáp không được gây cảm giác nóng khó chịu và phải dễ dàng gỡ ra được.

Nếu da của bạn không xuất hiện phản ứng dị ứng, hãy làm theo các bước sau để tẩy lông mặt:

Rửa tay. Làm sạch và tẩy tế bào chết trên khuôn mặt của bạn.

Bôi sáp trong khi giữ cho da căng.

Lột miếng waxing theo hướng lông mọc.

Khi bạn hoàn tất, hãy tẩy sạch phần sáp còn sót lại bằng dầu em bé, sau đó dưỡng ẩm.

Waxing có thể không thoải mái nhưng nó sẽ không gây đau đớn. Waxing có thể gây ra mụn trứng cá và lông mọc ngược. Bạn cũng nên tránh phương pháp này nếu bạn đang sử dụng retinoids.

5. Triệt lông bằng laser tại nhà

Vấn đề chính của nhiều phương pháp tẩy lông là kết quả chỉ là tạm thời hoặc chỉ kéo dài trong vài tuần. Để có kết quả lâu hơn, hãy cân nhắc việc tẩy lông bằng laser.

Phương pháp này sử dụng tia laser và chùm tia xung động để làm tổn thương các nang lông, khiến lông bị rụng. Đó là một giải pháp bán vĩnh viễn - lông sẽ mọc trở lại sau khoảng sáu tháng. Đôi khi, lông không bao giờ mọc lại.

Tẩy lông bằng laser có thể được thực hiện ở bất kỳ vị trí nào trên khuôn mặt, chẳng hạn như môi trên và cằm. Nhưng bạn nên tránh dùng tia laser khi loại bỏ lông quanh mí mắt và các vùng lân cận.

Khi sử dụng thiết bị tại nhà, hãy làm theo các bước sau:

Làm sạch da mặt và cạo râu. Bởi vì bạn đang loại bỏ lông bên dưới da, phương pháp điều trị này hiệu quả nhất khi lông ngắn.

Chọn mức độ điều trị. Đặt tia laser lên vùng được nhắm mục tiêu để bắt đầu điều trị.

Lặp lại hai tuần một lần cho đến khi bạn có kết quả mong muốn. Các hướng dẫn khác nhau tùy thuộc vào loại laser bạn mua.

Các tác dụng phụ thường gặp của tẩy lông bằng laser là mẩn đỏ và đau. Chườm đá để giảm cảm giác khó chịu.

6. Kem làm rụng lông

Kem làm rụng lông là một lựa chọn khác để tẩy lông mặt. Kết quả có thể kéo dài hơn so với việc cạo râu và những loại kem này có thể rẻ hơn so với tẩy lông. Những loại kem này có các chất hóa học như natri, titanium dioxide và bari sulfide, có tác dụng phân hủy protein trong lông để tóc dễ dàng hòa tan và rửa trôi lông. Mặc dù các thành phần này nói chung là an toàn nhưng vẫn có nguy cơ gây phản ứng.

Nếu đây là lần đầu tiên bạn sử dụng kem làm rụng lông, trước tiên hãy thoa một lượng nhỏ kem lên da. Các dấu hiệu của phản ứng bao gồm đỏ da, nổi mụn và ngứa. Chờ ít nhất 24 giờ sau khi kiểm tra rồi mới thoa lên vùng da lớn hơn.

Sau khi kiểm tra, bạn có thể thực hiện theo cách sau:

Thoa một lớp kem lên vùng lông không mong muốn trên khuôn mặt.

Để kem thấm trên mặt khoảng 5 đến 10 phút.

Dùng khăn ẩm nhẹ nhàng lau sạch lớp kem và loại bỏ phần lông không mong muốn.

Rửa sạch mặt với nước và lau khô.

Các sản phẩm này có sẵn dưới dạng gel, kem và kem dưỡng da. Trong khi những loại kem này có thể loại bỏ lông trên bất kỳ bộ phận nào của cơ thể, một số loại kem được thiết kế đặc biệt cho lông mặt. Điều này có nghĩa là chúng cũng làm mịn, tẩy tế bào chết và dưỡng ẩm cho da mặt.

