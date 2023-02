Cách hiệu quả nhất để làm phẳng đường rãnh cười già nua

Khi chúng ta già đi, vùng da xung quanh miệng bắt đầu chùng xuống do trọng lực và tạo thành những nếp nhăn hướng xuống dưới. Chúng được gọi là đường rãnh cười. Mặc dù một số nếp nhăn có thể không tránh khỏi khi bạn già đi, nhưng có một số thay đổi về chế độ ăn uống và chăm sóc da có thể làm giảm nếp nhăn quanh miệng.

Để giảm những nếp nhăn này và nếp nhăn nói chung, bảo vệ làn da của bạn khỏi ánh nắng mặt trời là bước quan trọng nhất. Tìm một loại kem chống nắng phù hợp với loại da của bạn và bạn có thể sử dụng hàng ngày là rất quan trọng để giảm thiểu nếp nhăn khi cười. Và, quản lý một chế độ ăn uống cân bằng, lành mạnh với nhiều thực phẩm giàu collagen có thể giúp bạn có được làn da đẹp hơn về lâu dài. Tương tự như vậy, điều quan trọng là phải tránh một số loại thực phẩm chỉ khiến bạn già đi.

Đường rãnh cười là gì?

Nếp nhăn khi cười là nếp nhăn trên da kéo dài từ hai bên mũi đến khóe miệng. Chúng thường xảy ra do sự mất thể tích tự nhiên ở các miếng đệm mỡ ở má, giảm dần và dịch chuyển theo thời gian khi chúng ta già đi. Các nếp nhăn khi cười trở nên nổi bật hơn do cách các miếng mỡ này thay đổi và di chuyển theo thời gian. Các nếp nhăn có thể trở nên rõ ràng và lâu dài hơn nếu bạn hút thuốc, bị tổn thương do ánh nắng mặt trời hoặc ăn thực phẩm nhiều đường.

Kem chống nắng

Sai lầm tồi tệ nhất trong bất kỳ (hoặc bất kỳ) quy trình chăm sóc da chống lão hóa nào là chống nắng không đầy đủ. Vì vậy, hãy chọn kem chống nắng phổ rộng ít nhất là SPF 30 và sử dụng nó hàng ngày. Ngay cả trong mùa đông hoặc nếu bạn dành thời gian ở trong nhà, điều quan trọng là phải thoa lại kem chống nắng thường xuyên để ngăn ngừa và giảm nếp nhăn.

Khi bạn bỏ qua kem chống nắng, bạn không chỉ có nguy cơ bị cháy nắng một chút mà còn có thể gây ra một số tổn hại nghiêm trọng cho sức khỏe tổng thể của da. Nếu không bôi kem chống nắng thường xuyên trong ngày, bạn có thể sẽ gặp các vấn đề như đốm đen, nếp nhăn và thậm chí là kết cấu da sần sùi.

Và, thậm chí còn có nhiều tác dụng phụ nguy hiểm hơn khi lướt qua kem chống nắng nếu bạn nhìn dưới kính hiển vi. Nếu quan sát làn da bị tổn thương do ánh nắng dưới kính hiển vi, bạn sẽ thấy các sợi collagen không đồng đều và trông ốm yếu, các sợi đàn hồi bị vón cục và không đều đặn, các tế bào ở lớp ngoài cùng (biểu bì) trông giống như một viên gạch bị vỡ.

Tác hại của ánh nắng mặt trời cũng có thể cực kỳ nguy hiểm nếu nó dẫn đến ung thư da hắc tố. Tiến sĩ Irwin nói: “Đối với các dạng ung thư da khác chỉ cần phẫu thuật, bạn không nên đánh giá thấp chất lượng cuộc sống mà chúng có thể gây ra. Hầu hết các bệnh ung thư này đều ở vùng đầu và cổ và để lại những vết sẹo rõ ràng và không hấp dẫn."

Bạn có thể dễ dàng bảo vệ làn da của mình khi thoa kem chống nắng mỗi ngày. Tiến sĩ da liễu Irwin nói: “Kem chống nắng, nếu được sử dụng thường xuyên, sẽ loại bỏ hầu hết các tia UVA và UVB có hại."

Khi tìm kiếm kem chống nắng phù hợp với bạn, cô ấy khuyên bạn nên tìm loại có kẽm oxit, chất này rất tốt trong việc ngăn chặn tia UVA. Không thành phần chống nắng hóa học nào tốt bằng.

Tuy nhiên, Tiến sĩ da liễu Irwin nói rằng việc che chắn vào những ngày đặc biệt nắng luôn là điều tốt. Cô kết luận: "Không có loại kem chống nắng nào có thể ngăn chặn tất cả các tia có hại. Mũ rộng vành và quần áo bảo hộ cũng rất tốt vì chúng có ý nghĩa bảo vệ".

Các thực phẩm cần tránh

Mặc dù kem chống nắng rõ ràng đóng một vai trò lớn trong việc ngăn ngừa và giảm nếp nhăn quanh miệng, nhưng bạn cũng không được đánh giá thấp tầm quan trọng của chế độ ăn uống. Những gì bạn ăn và uống có thể đóng một vai trò quan trọng đối với vẻ ngoài của làn da. Cụ thể, bạn sẽ muốn ăn ít thực phẩm nhiều đường và uống nhiều nước hơn. Đây là hai thay đổi đơn giản bạn có thể thực hiện để cải thiện làn da của mình thông qua chế độ ăn uống.

Thịt chế biến

Thịt đã qua chế biến không tốt cho da. Thịt chế biến sẵn có hàm lượng natri cao, là nguyên nhân làm khô da của bạn và làm cho da yếu trong quá trình sản xuất collagen. Bất kỳ ai có vùng da chảy xệ ở vùng miệng nên tránh thịt có hàm lượng nitrat cao" như thịt bánh sandwich đã qua chế biến, thịt xông khói, xúc xích và xúc xích. Những loại thịt nguội này có thể dẫn đến các vấn đề về tiêu hóa và tăng cân.

Thực phẩm và đồ uống có đường

Bạn nên tránh xa các loại thực phẩm và đồ uống có hàm lượng đường cao như "kẹo, cà phê, nước ngọt, nước trái cây và đồ nướng như bánh rán, bánh quy và bánh ngọt" vì tất cả đều có thể thúc đẩy "lão hóa sớm". PThực phẩm có chất làm ngọt nhân tạo như nước ngọt, nước trái cây và nước sốt có thể làm mất sức mạnh và tính linh hoạt của các sợi elastin và collagen, từ đó sẽ khiến da lão hóa nhanh chóng.

Rượu bia

Cuối cùng nhưng không kém phần quan trọng, uống nhiều rượu có thể làm hỏng làn da của bạn theo những cách tồi tệ hơn bạn nghĩ. Rượu làm cơ thể bạn mất nước. Điều này khiến làn da của bạn bị lão hóa sớm. Nhìn chung, điều này không có nghĩa là bạn cần phải loại bỏ hoàn toàn những thực phẩm và đồ uống này khỏi chế độ ăn uống của mình mãi mãi, chỉ cần xem bạn tiêu thụ bao nhiêu nếu lo lắng về vùng da quanh miệng bị chảy xệ. Thay vào đó, hãy thử thêm thực phẩm giàu collagen vào chế độ ăn uống của bạn như quả việt quất !

Nguồn: https://arttimes.vn/giai-tri/cach-hieu-qua-nhat-de-lam-phang-duong-ranh-cuoi-gia-nua-c47a22353.h...Nguồn: https://arttimes.vn/giai-tri/cach-hieu-qua-nhat-de-lam-phang-duong-ranh-cuoi-gia-nua-c47a22353.html