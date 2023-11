"Biểu tượng gợi cảm" Diệp Tử My gầy trơ xương, vòng 1 từng mua bảo hiểm 6 tỷ giờ ra sao?

Diệp Tử My gây chú ý khi xuất hiện trong một sự kiện gần đây.

Mới đây, Diệp Tử My xuất hiện tại một sự kiện tiệc tối, vóc dáng của sao nữ này nhanh chóng trở thành đề tài được truyền thông lẫn người hâm mộ quan tâm. Theo đó, clip được một blogger giải trí đăng tải trên nền tảng mạng xã hội Douyin, kèm chú thích: "Nữ thần Diệp Tử My gầy quá". Hiện tại, clip đang thu hút hàng triệu xem và hàng trăm nghìn lượt bình luận.

Diệp Tử My lộ rõ vẻ ngoài gầy đến mức đáng báo động.

Cô diện bộ váy hai dây màu đen, lộ rõ body gầy đến mức đáng báo động. Phần xương bả vai và xương sống lưng lộ rõ trong những bức ảnh chụp từ phía sau. Song, ở góc máy phía trước, vòng 1 từng được sao nữ này chi 2 triệu HKD (tương đương 6 tỷ VND) để mua bảo hiểm gây chú ý. Dễ dàng nhận thấy, tuy xuống cân trầm trọng nhưng cô vẫn giữ được vòng 1 đầy đặn, nhờ biết cách chăm sóc và duy trì chế độ ăn uống khoa học.

Gương mặt Diệp Tử My lộ rõ nhiều dấu hiệu của lão hóa và làn da có phần sạm đi.

Song, cô vẫn giữ được vòng 1 đầy đặn.

Người hâm mộ bày tỏ sự lo lắng về việc sụt cân quá mức của ngôi sao 57 tuổi này. "Tôi tự hỏi liệu cô ấy có đang mắc bệnh gì hay không, sao một người có thể gầy đến vậy", "Đừng giảm cân nữa chị ơi, gầy quá rồi", "Lần trước đã thấy gầy lắm rồi mà nay mặc bộ đồ này càng lộ rõ hơn", "Body như chỉ có xương và da vậy, làm thế nào để cô ấy có thể gầy đến mức đó cơ chứ", "Trả lại biểu tượng gợi cảm Diệp Tử My đi, xuống sắc quá",... là những bình luận của người hâm mộ.

Diệp Tử My từng được mệnh danh là biểu tượng gợi cảm của Hong Kong (Trung Quốc) ở thập niên 1980-1990. Ở tuổi 57, cô hạn chế tham gia các hoạt động nghệ thuật. Thời gian gần đây, cô thỉnh thoảng xuất hiện trong các bữa tiệc cùng bạn bè. Sao nữ cho hay vẫn sẵn sàng trở lại với phim ảnh, song sẽ không nhận lời đóng phim 18+ hay chụp hình gợi cảm, vì muốn cuộc sống đơn giản, nhẹ nhàng. Chính vì thế, sao nữ dành phần lớn thời gian ở nhà, chăm sóc bản thân, tự nấu ăn, nuôi thú cưng và tập luyện. Cô cho hay rất hạnh phúc và hài lòng với cuộc sống hiện tại.

Một số hình ảnh gần đây nhất của Diệp Tử My trên truyền thông.

Nói về lý do vóc dáng gầy đi với truyền thông, Diệp Tử My cho hay đó là vì cô tập luyện với cường độ cao mỗi ngày chứ không hề mắc bệnh, cô vẫn cảm thấy khỏe khoắn và tràn đầy năng lượng mỗi ngày. Hiện tại, cô nặng 40kg, vòng eo 50cm và vòng đùi chỉ 35cm.

"Tôi thức dậy thật sớm hằng ngày và tập thể dục khoảng 1 giờ 30 phút. Việc tập luyện giúp tôi vui vẻ hơn", cô chia sẻ trên Sohu. Có thời điểm, Diệp Tử My đi ngủ lúc 18 giờ tối, thức dậy lúc 4 giờ sáng để tập luyện yoga, gym. Việc tập luyện tiêu tốn nhiều calo hơn so với lượng nạp vào, trong một thời gian dài đã khiến Diệp Tử My xuống cân trầm trọng. Người hâm mộ khuyên cô nên điều chỉnh lại chế độ ăn uống, tập luyện sao cho cân bằng để "có da có thịt" hơn.

Nguồn: [Link nguồn]Nguồn: [Link nguồn]