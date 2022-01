Bí quyết sở hữu mùi thơm tự nhiên mà không cần nước hoa

Chủ Nhật, ngày 02/01/2022 09:50 AM (GMT+7)

Mùi thơm tự nhiên đã có sẵn bên trong cơ thể bạn, tuy nhiên nó phụ thuộc rất nhiều vào môi trường bên ngoài và thói quen sinh hoạt.

1. Dùng chanh

Mùi hương thơm mát của quả chanh có tác dụng rất hữu ích giúp cơ thể tỏa hương tự nhiên. Do đặc tính khử trùng và kháng khuẩn tự nhiên mà quả chanh có khả năng loại bỏ mùi cơ thể và kiểm soát mùi hôi từ hơi thở do vi khuẩn gây ra. Thêm nữa là quả chanh rất giàu vitamin C sẽ loại bỏ được các độc tố trong cơ thể. Một đặc điểm khác là chanh rất dễ hấp thu vào cơ thể nên tạo hương thơm rất nhanh chóng.

Bạn nên uống 1 cốc nước chanh ấm mỗi buổi sáng giúp giải độc cơ thể và giúp chúng ta tỉnh táo suốt ngày dài năng động. Để khắc phục mùi hôi chân, hôi nách, chúng ta có thể xát miếng chanh lên các vùng da ở đó, đợi đến khi nào vùng da đó khô thì tắm rửa thật sạch. Nên chà chanh thường xuyên, mỗi ngày 1 lần đến khi không còn mùi xuất hiện trên cơ thể thì thôi.

2. Uống đủ nước

Cách tự nhiên nhất mỗi người có thể làm để giữ cho mình có mùi thơm chính là uống nước. Nước không chỉ giữ cho cơ thể hoạt động bình thường suốt ngày dài học tập mà nó còn giúp thanh lọc cơ thể, loại bỏ các mùi khó chịu của cơ thể, giữ cơ thể bạn luôn trong trạng thái mùi hương tốt nhất.

Uống đủ nước sẽ giúp thanh lọc và giải độc rất tốt. Do đó, trường hợp bạn uống ít nước không chỉ khiến cơ thể mệt mỏi mà còn làm tuyến mồ hôi bài tiết ra mùi hương khó chịu.

3. Thường xuyên vệ sinh cơ thể của bạn sạch sẽ

Việc làm sạch da của bạn thường xuyên sẽ giúp làm mềm da. Vì da rất hay bị mất nước, thiếu độ ẩm và bị dầu. Hằng ngày, da của chúng ta đổ mồ hôi để bài tiết chất thải và khi mồ hôi khô trên da nó có thể gây mùi. Do đó, tùy thuộc vào lối sống và mức độ hoạt động của một người mà lượng mồ hôi này ra nhiều hay ít. Vì thế, bạn cần phải tắm hoặc vệ sinh cơ thể của mình mỗi ngày. Nếu cần thiết, hãy tắm sạch sẽ sau khi bạn vận động hoặc làm việc tiết nhiều mồ hôi. Khi tắm hoặc vệ sinh, bạn nên chú tâm hơn đến những vị trí thường gây mùi khó chịu trên cơ thể. Đây là cách tạo mùi thơm cho cơ thể hoàn hảo nhất khi bạn đã loại bỏ mùi khó chịu trước.

Các loại xà phòng rửa tay cũng là cách tạo mùi thơm cho cơ thể hiệu quả. Bạn nên sử dụng nó trong nhà tắm, nhà vệ sinh, nhà ăn và nhà bếp hay bất cứ nơi nào bạn cần để làm sạch tay. Sau khi tắm hoặc vệ sinh xong, hãy làm khô cơ thể của bạn tốt nhất. Nếu da của bạn vẫn ẩm, ướt, vi khuẩn thường dễ sinh sản và sinh sản nhanh hơn so với khi bạn đã lau khô cơ thể.

4. Tạo mùi thơm

Quần áo cũng cần có mùi thơm, bạn hãy sử dụng các loại nước xả vải khi giặt đồ. Bên cạnh quần áo, bạn cũng cần giặt giày thường xuyên hơn. Hoặc sử dụng xịt khử mùi, vì giày sử dụng trong điều kiện ít khí, rất dễ có mùi hôi.

Ngoài ra, bạn có thể sử dụng sữa tắm có hương thơm. Trên thị trường hiện nay có rất nhiều loại sữa tắm với hương thơm khác nhau. Bạn hãy chọn mùi nào hợp với cơ thể mình nhất để sử dụng. Tuy nhiên, bạn nên chọn sản phẩm được làm từ tự nhiên, thảo dược để tránh làm bào mòn và gây khô da ở một số sữa tắm chứa nhiều hóa chất và hương liệu.

5. Chế độ ăn uống lành mạnh

Muốn cơ thể có mùi thơm, bạn hãy tăng cường ăn rau xanh và trái cây như cải thìa, rau bina, cà chua, cà rốt… nhất là thơm, cam, quýt sẽ giúp cải thiện mùi cơ thể rất hiệu quả. Ngoài tác dụng đẹp da, nhiều nghiên cứu cho thấy, việc ăn sữa chua hằng ngày giúp giảm thiểu chứng hôi miệng. Sở dĩ vậy vì lợi khuẩn có trong sữa chua giúp loại bỏ hôi miệng.

Bên cạnh ăn trái cây giàu vitamin C và ăn sữa chua, bạn còn có thể uống trà xanh là cách để cơ thể luôn thơm tho, đặc biệt là hơi thở. Trà xanh rất giàu chất flavonoid giúp ngăn chặn và làm giảm sự kết dính của các vi khuẩn gây mùi cho răng miệng, giúp miệng bạn được thơm tho. Lưu ý, bạn nên hạn chế ăn thịt đỏ, hành tỏi, các loại mắm: mắm nêm, mắm tôm, mắm cá…

