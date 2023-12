Bí quyết nuôi dưỡng đôi mắt trong trẻo, không thâm quầng

Trong số tất cả các vùng trên khuôn mặt dễ bị nếp nhăn và nếp nhăn nhất, vùng dưới mắt chiếm ưu thế hơn cả. Có một lý do hoàn toàn chính đáng tại sao rất khó để chống lại tác động của lão hóa dưới mắt - vùng da này mỏng manh hơn phần còn lại của khuôn mặt và mỏng đi nhanh hơn, điều này làm lộ ra những thứ như bọng mắt và sự đổi màu sớm hơn nhiều so với các vùng da khác trên khuôn mặt.

Bọng mắt và bọng mắt có thể là do di truyền, nhưng chúng cũng thường là kết quả của việc lựa chọn lối sống. Và có nhiều cách để bạn có thể giảm thiểu tình trạng lão hóa dưới mắt, như Tiến sĩ da liễu Shereene Idriss chia sẻ:

Sau đây, một bác sĩ da liễu được hội đồng chứng nhận sẽ tiết lộ cách giảm thiểu sự xuất hiện của quầng thâm dưới mắt , bọng mắt, v.v.

Để tìm ra cách điều trị các vấn đề về quầng thâm dưới mắt, điều quan trọng trước tiên là bạn phải chẩn đoán các vấn đề của mình. Vùng da dưới mắt của bạn mỏng hơn nhiều và dễ có dấu hiệu lão hóa, nhưng vùng da này cũng sản xuất ít bã nhờn hơn, điều này có thể khiến da trông nhăn nheo và khô hơn. Sự mất đi độ đàn hồi và collagen ở khu vực này cũng làm cho các nếp nhăn và sự đổi màu xuất hiện nhiều hơn. Tiến sĩ Idriss cho biết cô thường nhận thấy quầng thâm dưới mắt, bọng mắt và nếp nhăn dưới mắt. Và việc mua các loại kem mắt đắt tiền không phải lúc nào cũng là giải pháp tốt - nhiều sản phẩm trong số này đơn giản là không làm được những gì họ quảng cáo.

Quầng thâm dưới mắt

Tiến sĩ Idriss nhấn mạnh tầm quan trọng của việc tìm hiểu xem sự đổi màu dưới mắt của bạn là do di truyền hay do lựa chọn lối sống (như không ngủ đủ giấc hoặc uống đủ nước) hoặc do lão hóa. Nếu là trường hợp trước thì không thể làm được nhiều việc chỉ với các sản phẩm để đảo ngược tình trạng này. Nhưng các loại kem dưỡng mắt có chứa các thành phần làm sáng như axit kojic, arbutin và rễ cam thảo có thể giúp ích. Tiến sĩ Idriss cho biết không phải lúc nào cũng cần dùng kem dưỡng mắt chuyên dụng - bạn cũng có thể tận dụng những lợi ích của những thành phần này từ một loại serum tốt.

Phải làm gì: Mạch máu mở rộng

Nếu vùng dưới mắt của bạn bị đổi màu là do các mạch máu dưới mắt giãn rộng và điều này tạo ra quầng thâm, một trong những thành phần tốt nhất bạn có thể sử dụng là huyết thanh hoặc kem dưỡng mắt có chứa caffeine và peptide. Bạn thậm chí có thể ngâm túi trà xanh hoặc đen trong nước, cho vào tủ lạnh qua đêm và đặt dưới mắt vào buổi sáng. Cuối cùng, một loại kem có vitamin K cũng có thể giúp làm mờ các vết đổi màu do mạch máu.

Phải làm gì: Bọng mắt

Bọng mắt có thể xuất phát từ một số nguyên nhân khác nhau, bao gồm thức ăn mặn, khóc, dị ứng và đi chơi khuya. Chúng cũng có thể là do lớp mỡ dưới mắt của bạn bị sưng húp vĩnh viễn. Theo bác sĩ Idriss, giải pháp duy nhất cho vấn đề sau này là phẫu thuật và kem dưỡng mắt sẽ không có tác dụng. Tuy nhiên, nếu bọng mắt của bạn là do các yếu tố bên ngoài, hãy thử dùng kem hoặc huyết thanh mắt có chứa kim sa và xoa bóp dịch bạch huyết dưới mắt để giúp giảm sự tích tụ chất lỏng.

Hãy cảnh giác với các sản phẩm lừa đảo

Tiến sĩ Idriss cảnh báo chống lại những “mánh lới quảng cáo” như các sản phẩm “làm săn chắc” khác mà bà cho rằng hứa hẹn sẽ loại bỏ bọng mắt. Mặc dù một số sản phẩm này có thể chứa các thành phần dưỡng ẩm như axit hyaluronic, nhưng tác dụng này chỉ mang tính tạm thời và có thể bị ảnh hưởng ngay khi bạn thoa kem che khuyết điểm hoặc các loại trang điểm khác.

Trước khi bạn chi tiền cho các sản phẩm làm căng da, Tiến sĩ Idriss nói rằng chúng sẽ không giúp ích gì cho làn da của bạn về lâu dài

Và cuối cùng: bạn có thể làm gì với những nếp nhăn và nếp nhăn dưới mắt vốn rất phổ biến? Vấn đề cụ thể này có thể cần được can thiệp nhiều hơn là bọng mắt và quầng thâm. Tiến sĩ Idriss cho biết để giải quyết các nếp nhăn của riêng mình, cô đã dựa vào phương pháp lăn kim vi điểm bằng tần số vô tuyến và tiêm huyết tương giàu tiểu cầu (PRP), cả hai đều được thiết kế để làm săn chắc da và tái tạo collagen. Nếu bạn đang tìm kiếm sản phẩm hỗ trợ, hãy chọn thứ gì đó giúp tăng cường sản xuất collagen như kem mắt có công thức chứa retinol (retinol dùng thẳng có thể gây kích ứng vùng dưới mắt).

Vùng dưới mắt là một trong những vùng đầu tiên có dấu hiệu lão hóa, nhưng những mẹo này có thể giúp bạn chống lại bọng mắt, quầng thâm và nếp nhăn. Hãy tiết kiệm tiền của bạn và đừng mua hết mọi loại kem mắt có giá trị lớn - thay vào đó, hãy xác định nguyên nhân gây ra các mối lo ngại về vùng dưới mắt của bạn và điều trị chúng bằng các thành phần và quy trình đã được thử.

