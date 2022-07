Bạn thường xuyên đi bộ, nhưng có biết đi như thế nào để sống lâu hơn theo khoa học?

Sau tất cả, khoa học đã chứng minh rằng người đi bộ nhanh có thể kéo dài thêm 20 năm tuổi thọ. Bởi ở những người có thể mắc bệnh lý nền do béo phì, đi bộ nhanh giúp đốt cháy chất béo nhanh hơn, do đó giúp bạn có những chỉ số về huyết áp, cholesterol và chỉ số khối cơ thể (BMI) hoàn hảo hơn.

Nếu bạn muốn sống lâu hơn, có một cuộc đời năng động và hạnh phúc hơn, có một số điều mà bạn nên nhận thức được đó là những con số mà bạn nên nhận biết như: chỉ số huyết áp hoàn hảo; chỉ số khối cơ thể vừa vặn so với chiều cao, cân nặng, và cả chỉ số cholesterol...

Nếu bạn là người đam mê đi bộ, còn một chỉ số nữa mà hẳn bạn sẽ ao ước đạt được mỗi ngày, đó là tốc độ đi bộ bao nhiêu km/h. Rốt cục, nếu bạn đi bộ càng nhanh hơn theo lộ trình tập luyện, thì khoa học đã chỉ rõ rằng cơ thể bạn sẽ càng khỏe mạnh và đạt nhiều mục tiêu hơn.

Vậy hãy tham khảo bài viết sau để có những thông số bạn cần biết. Và biết thêm các tip về đi bộ để sống lâu hơn, theo khoa học.

1. Đi bộ nhanh giúp bạn sống lâu hơn

Một số nghiên cứu nổi lên cho thấy lợi ích của việc đi bộ nhanh. Một nghiên cứu do Đại học Sydney, Australia tiến hành đăng tải trên tập san y học thể thao của Anh quốc ( The British Journal of Sports Medicine) cho thấy những người đi bộ nhanh giảm cả nguy cơ tử vong của mọi loại bệnh tật lẫn nguy cơ tử vong do bệnh tim.

Một nghiên cứu khác của Trung tâm nghiên cứu y sinh học Leicester, Viện nghiên cứu y học Anh Quốc đăng tải trên Tập san béo phì quốc tế (International Journal of Obesity) cho thấy những người đi bộ nhanh giảm nguy cơ tử vong do COVID-19 biến chứng nặng gấp 4 lần, và cũng giảm một nửa nguy cơ nhiễm virus so với người đi bộ chậm.

Một nghiên cứu gần đây xuất bản trên tập san Dịch tễ học Ung thư, Chỉ dấu sinh học và Ngăn ngừa tập trung vào các dữ liệu về hơn 200.000 người sống sót sau mắc ung thư ở độ tuổi 50-71, cũng cho thấy những người đi bộ nhanh sống lâu hơn so với những người đi bộ chậm. Có lẽ ở những người mắc bệnh lý nền thường là có cân nặng phì nhiêu hơn người bình thường. Một số người béo phì thường dễ mắc bệnh lý nền như tăng huyết áp, tim mạch, tiểu đường, ung thư,... hơn so với với người có cân nặng ở mức vừa phải. Do đó, đi bộ nhanh dường như hiệu quả hơn so với đi bộ chậm trong việc đốt cháy chất béo, giải phóng năng lượng dư thừa, vì vậy mà giúp bạn trở nên khỏe mạnh hơn, phòng tránh nhiều bệnh mạn tính.

Đi bộ nhanh giúp đốt cháy chất béo nhanh hơn, do đó giúp bạn vừa đạt được chỉ số khối cơ thể (BMI) hoàn hảo hơn, lẫn các chỉ số như cholesterol, huyết áp, tim mạch,.... của bạn đều trở nên đẹp hơn.

2. Đặt mục tiêu tăng tốc đi bộ

Theo một nghiên cứu nữa do các nhà khoa học của Đại học Leicester, Anh quốc tiến hành, đăng tải trên Mayo Clinic Proceedings, nhịp độ đi bộ đạt ít nhất 4 dặm/h (tương đương khoảng 6-6.5 km/h) là tốc độ tối ưu mà bạn nên đạt được khi tập luyện đi bộ.

Theo nghiên cứu này, phụ nữ nên đi bộ ở nhịp độ mà có thể tăng tuổi thọ thêm 15 năm nữa so với những người chỉ đi bộ ở tốc độ dưới 3 dặm/h (tương đương khoảng 4,5-5 km/h).

Đối với nam giới tập luyện đi bộ nhanh đều đặn, họ có thể kéo dài thêm đến 20 năm tuổi thọ.

"Kết quả nghiên cứu của chúng tôi nêu bật tầm quan trọng của rèn luyện thể chất, cơ thể cân đối khỏe mạnh dựa theo chỉ số khối cơ thể (BMI) đối với tuổi thọ của mỗi cá nhân", TS. Tom Yates, giáo sư tại Đại học Leicester nói.

"Nói một cách khác, kết quả này chỉ ra rằng có lẽ rèn luyện thể chất là một chỉ dấu tuổi thọ còn tốt hơn so với chỉ số khối cơ thể (BMI), và do đó nên khuyến khích người dân đi bộ nhanh (brisk walking) để có thể tăng tuổi thọ.", TS. Tom Yates cho biết.

3. Tôi nên đi bộ thế nào để có thể đạt tốc độ km/h mơ ước?

Cách tốt nhất để biết tốc độ đi bộ của bạn là sử dụng đồng hồ đếm giờ cầm tay. Một vài loại đồng hồ có thể tính toán giúp bạn tốc độ đi bộ dựa trên quãng đường và thời gian của bạn.

Có lẽ cách đơn giản nhất là bạn hãy đi bộ nhanh thử 1km, rồi tính khoảng thời gian bạn đi hết 1km đó là sẽ ra được tốc độ ngay. Từ đó, bạn có thể lượng sức để đi bộ phù hợp với thể chất và mục tiêu mình đề ra.

Nếu bạn đi bộ 1km mất khoảng 9-10 phút, thì bạn đã đạt tốc độ đi bộ nhanh (brisk walking) lý tưởng. Tuy nhiên, nếu không quá hứng thú với việc cứ phải đếm tốc độ, bạn hãy cứ đi bộ theo cảm giác của mình mà thôi. TS. Tom Yates, giáo sư tại Đại học Leicester, Anh quốc.

