Bạn gái tin đồn của Đoàn Văn Hậu khoe mặt mộc không tỳ vết khiến nhiều người phải xuýt xoa

Thứ Ba, ngày 29/12/2020 18:12 PM (GMT+7)

Nhiều người đã phải xuýt xoa và để lại vô số lời khen ngợi cho gương mặt mộc đẹp không tỳ vết của Doãn Hải My.

Doãn Hải My là một trong những gương mặt để lại nhiều ấn tượng nhất trong cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2020 vừa qua. Dù phải dừng chân ở Top 10 nhưng cô nàng được đánh giá không thua kém bất kỳ thí sinh đoạt giải cao khác.

Sau cuộc thi, Hải My càng được chú ý nhiều hơn và trở thành gương mặt được săn đón tại một số sự kiện lớn của showbiz, nhờ nhan sắc ngọt ngào, xinh đẹp và duyên dáng.

Mới đây, trên trang cá nhân, người đẹp 19 tuổi tiếp tục gây chú ý khi khoe mặt mộc đẹp không tỳ vết, làn da tươi tắn và mịn màng.

Dưới phần bình luận, rất nhiều người xuýt xoa và để lại vô số lời khen ngợi cho Doãn Hải My.

Bên cạnh đó, người đẹp sinh năm 2001 còn được biết đến là sở hữu vóc dáng cân đối, với chiều cao 1,69m và số đo hình thể 78-56-89.

Sự nổi tiếng của Doãn Hải My còn đến từ tin đồn là "bạn gái tin đồn" Đoàn Văn Hậu. Trong đêm chung kết Hoa hậu Việt Nam 2020 diễn ra tối 20/11, Đoàn Văn Hậu không chỉ công khai đến ủng hộ Doãn Hải My mà còn ở lại đến cuối cùng, ôm bạn gái tin đồn an ủi khi cô chỉ lọt Top 10 Hoa hậu Việt Nam 2020.

Hình ảnh đời thường xinh đẹp của Doãn Hải My.

Nguồn: https://www.doisongphapluat.com/giai-tri/tin-tuc-giai-tri/ban-gai-tin-don-cua-doan-van-hau-khoe-mat-moc-khong-ty-vet-khien-nhieu-nguoi-phai-xuyt-xoa-a350833.html