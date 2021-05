Bạn gái phi cơ trẻ nhất Việt Nam: Body “mỏng cơm” vẫn sexy sau khi thoát giặc béo

Thứ Sáu, ngày 07/05/2021 11:25 AM (GMT+7)

Dù vòng 1 "ốc đậu bờ rào", nhưng Lê Hà Trúc mặc gì cũng được khen đẹp sang, đẹp thời thượng nhờ body săn chắc như tượng đồng.

Lê Hà Trúc được biết đến là một lifestyle blogger và người mẫu ảnh nổi tiếng trên mạng xã hội. Hiện tại, Hà Trúc đang sở hữu trang cá nhân lên đến gần 300 nghìn lượt người theo dõi. Không chỉ gây ấn tượng bởi gương mặt sắc sảo, quyến rũ, hot girl còn có vóc dáng vô cùng săn chắc, gợi cảm, đặc biệt là gout mặc tinh tế, hở nhưng có chừng mực.

Sở hữu vòng 1 "ốc đậu bờ rào", Lê Hà Trúc không quá sa đà vào những thiết kế quá táo bạo mà ưu tiên những trang phục vừa vặn với cơ thể, khai thác triệt để vẻ đẹp hình thể sexy. Chính vì thế, bạn gái cơ trưởng trẻ tuổi nhất Việt Nam vẫn được khen đẹp sang, đẹp thời thượng mà chẳng cần phô trương da thịt quá đà. Không hề bó buộc bản thân vào một phong cách nhất định, từ váy áo nữ tính đến phong cách cá tính, thời thượng đều được cô biến hóa khôn lường.

Hình ảnh mới nhất được Lê Hà Trúc đăng tải thu hút nhiều lượt yêu thích của cư dân mạng.

Mới đây, những hình ảnh trong chuyến đi nghỉ dưỡng bên bạn trai được Lê Hà Trúc đăng tải trên trang cá nhân thu hút nhiều sự chú ý của cư dân mạng. Dù không phải là lần đầu tiên khoe dáng trong những mẫu bikini siêu nhỏ, nhưng người đẹp vẫn khiến cư dân mạng phải điêu đứng vì đường cong hoàn hảo cùng gương mặt đậm chất điện ảnh, đôi lông mày sắc lẹm cùng bờ môi quyến rũ hệt như các minh tinh thời đại xưa.

Lê Hà Trúc tâm niệm: "Đường lông mày là đường cuộc sống. Đối với mình, không mặc đẹp cũng được, không to son cũng được nhưng chỉ cần chân mày đẹp là mình tự tin ra đường rồi".

Cô nàng sở hữu vẻ đẹp đậm chất điện ảnh cùng gương mặt sắc sảo, quyến rũ y hệt các nữ minh tinh ở niên đại cũ.

Từng bị gán mác Trúc béo, Trúc lợn,...

Sở hữu body thon gọn, săn chắc như đá tảng, Hà Trúc cho biết, cô đã phải "đổ mồ hôi, sôi nước mắt" để giảm cân vì: "Thật ra, từ bé mình đã rất cao và to béo hơn so với các bạn cùng trang lứa. Mẹ mình kể rằng, ngày xưa khi cho mình ăn thì phải 2 người đút mới kịp vì đút chậm là mình khóc dữ lắm. Lần đầu mình biết mặc cảm vì béo là hồi lớp 2. Không hiểu sao mới lớp 2 mà mình to hơn cả anh chị lớp 5. Thời đó, mỗi tuần mình ăn gà KFC khoảng 4 – 5 lần, có tuần ngày nào cũng ăn. Một lúc mình có thể ăn sạch 4 miếng gà to tướng. Đây cũng là quãng thời gian ám ảnh mình nhất. Đi học suốt ngày mình bị trêu, các bạn hay gán mình với những cái tên như Trúc béo, Trúc lợn, Cổ Thụ,… hay gọi mình là Thùng, Chậu,… Với một đứa con gái thì điều đó cũng tủi thân lắm".

Để có được body săn chắc như hiện tại, người đẹp đã phải "đổ mồ hôi, sôi nước mắt" để giảm cân vì từ bé đã cao, to béo hơn người thường.

Dùng thuốc giảm cân nhưng không ăn thua

Cân nặng đỉnh điểm của Lê Hà Trúc là 62kg, vì không muốn mãi mãi là con vịt xấu xí và muốn tự tin hơn khi mặc áo 2 dây, bikini nên cô nàng đã quyết định giảm cân. "Mình chọn thuốc giảm cân đầu tiên. Sau 1 tháng uống hết một lọ thuốc, mình giảm được tận 8kg. Đi kèm theo những ngày đó là tình trạng choáng váng, xây xẩm, khó thở, tim đập nhanh… Nhưng chỉ tầm 2 tháng sau mình trở lại 60kg và thậm chí ăn nhiều hơn trước. Sau đó mình mới tiếp cận phương pháp ăn kiêng lowcarb nhưng cũng không thành công".

Cuối cùng, cô đã lập ra một lịch trình tập luyện cụ thể, kết hợp chế độ dinh dưỡng nghiêm ngặt bằng cách: chỉ ăn tinh bột vào buổi sáng và ăn 5 bữa/ngày, ăn trước 7 giờ tối và tập thể dục 1 giờ /ngày. Cho đến hiện tại, Lê Hà Trúc vẫn duy trì cân nặng ổn định trong khoảng 47 - 48kg.

Chỉ ăn tinh bột vào buổi sáng và ăn 5 bữa/ngày, ăn trước 7 giờ tối và tập thể dục 1 giờ /ngày là bí quyết giảm cân hiệu quả của Lê Hà Trúc.

Giữ vững body săn chắc như đá tảng

Sau khi đã trải qua quá trình giảm cân đầy chông gai, bước tiếp theo mà Lê Hà Trúc vạch ra đó chính là chăm chỉ tập luyện để có được một hình thể khỏe khoắn, săn chắc. Cô rút ra kết luận, muốn sở hữu body đẹp thì phải có kế hoạch và kiên trì thì mọi chuyện sẽ trở nên dễ dàng hơn. Hà Trúc bật mí: "Tạng người dễ béo nên mình chỉ cần chăm workout và quan tâm đến các thực phẩm nạp vào hơn. Đến giờ mình vẫn ăn thoải mái các món bánh ngọt, trà sữa… vì mình rất sợ cảm giác sau thời gian kiêng kem, cơn thèm sẽ khiến mình ăn vô độ không kiểm soát được. Nên không nên kiêng tuyệt đối, chỉ là hạn chế thôi. Điều quan trọng là bạn phải vận động, không nên ngồi ù lì một chỗ. Nếu không có thời gian tập thể thao thì tận dụng các hình thức khác như leo cầu thang, lau dọn nhà cửa…"

