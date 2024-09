Ba thói quen giúp Angelababy giữ eo 54 cm

Angelababy cao 1,68 m, nặng 46 kg, dáng người nhỏ nhắn, được xếp vào nhóm người đẹp "mình hạc xương mai" trong Cbiz. Trong lần xuất hiện trên chương trình My Better Me, người dẫn chương trình đã đo và tiết lộ số đo vòng eo của nữ diễn viên là 54 cm.

Angelababy cho biết bí quyết giữ vòng eo nằm ở ba thói quen dưới đây.

Angelababy diện váy hồng của Marchesa. Nhà thiết kế tiết lộ đã phải bóp 11,5 cm vòng eo của mẫu váy để vừa với nữ diễn viên.

1. Không ăn trước khi đi ngủ 5 tiếng

Angelababy cho biết cô kiên định với nguyên tắc ăn tối sớm và không ăn gì trong suốt 5 tiếng trước giờ đi ngủ. Nguyên tắc này giúp dạ dày có thời gian tiêu hóa toàn bộ thức ăn nạp vào trong ngày, giảm tối đa khả năng tích mỡ thừa vùng bụng, gây tăng cân. Nhờ thói quen ăn uống này, nữ diễn viên sinh năm 1989 nhanh chóng lấy lại vòng eo thon sau sinh, duy trì vóc dáng mảnh mai suốt nhiều năm.

Vòng eo con kiến của nữ diễn viên sinh năm 1989.

2. Đứng 30 phút sau ăn

Angelababy từng nói cô luôn đứng 30 phút sau khi ăn. Thói quen này không chỉ có lợi cho tiêu hóa, giảm tình trạng co thắt dạ dày, thúc đẩy quá trình chuyển hóa năng lượng mà còn giúp ngăn tích mỡ thừa ở vùng bụng.

3. Tập luyện hàng ngày

Nữ diễn viên sinh năm 1989 tiết lộ cô tập luyện tất cả các ngày trong tuần. Cô thường xuyên đi bộ và tập yoga. Thời gian ở nhà, cô tranh thủ gập bụng, nâng chân khoảng 15 - 30 phút.

Angelababy cho rằng yếu tố quan trọng nhất để giữ gìn vóc dáng là phải có kỷ luật với bản thân. Tập thể dục phải trở thành một thói quen, một phần công việc mỗi ngày. Khi đó, bạn sẽ tự tìm ra cách thức tập luyện phù hợp với thời gian biểu.

Sau khi ly hôn tài tử Huỳnh Hiểu Minh năm 2022, Angelababy tập trung phát triển sự nghiệp, hiện chưa công khai yêu ai.

Angelababy sinh năm 1989, gia nhập làng giải trí khi 14 tuổi với tư cách người mẫu ảnh. Từ năm 2007, cô lấn sân lĩnh vực phim ảnh, tham gia nhiều phim như Lần đầu tiên, Địch Nhân Kiệt, Cô phương bất tự thưởng, Cô dâu đại chiến, gần đây là Liệu ngày mai anh có còn yêu em, Dục vọng chi thành, Trần Duyên, Dáng hình tình yêu... Diễn viên có ngoại hình xinh đẹp với đôi mắt to, sống mũi cao thanh thoát nên suốt nhiều năm hoạt động showbiz, cô luôn phải đối mặt tin đồn phẫu thuật thẩm mỹ. Năm 2015, cô tới một trung tâm y tế ở Bắc Kinh, Trung Quốc để giám định khuôn mặt, chứng minh đẹp tự nhiên. Người đẹp kết hôn với Huỳnh Hiểu Minh năm 2015. Hồi cuối tháng một, cặp sao thông báo ly hôn sau nhiều năm chung sống và có một con trai.

(Theo HK01)

