Ba thay đổi giúp nữ sinh Hàn giảm 50 kg

Byeol từng chật vật với mức cân gần một tạ.

1. Kiểm soát lượng thức ăn nạp vào

Byeol nói hầu hết mọi người đều ăn nhiều hơn mức cơ thể cần mà không nhận ra, phần nhiều nguyên nhân đến từ tâm lý và sự kém tập trung trong lúc ăn. Quá trình giảm 50 kg, Byeol áp dụng quy tắc ăn no 70 - 80% mỗi bữa. Cô thường tập trung vào bữa ăn, không vừa ăn vừa làm việc khác để kiểm soát tốt liều lượng thực phẩm cũng như nhận biết chính xác mình đã no bụng chưa hay chỉ do tâm lý thèm ăn, muốn ăn nhiều.

Thực đơn của Byeol tuân thủ quy tắc ít tinh bột, giàu đạm và chất xơ.

2. Vận động nhiều hơn

Quy tắc cơ bản nhất để giảm cân là tạo ra sự thâm hụt calo: calo nạp vào ít hơn calo tiêu hao. Để tiêu hao nhiều calo, cần vận động nhiều hơn. Thời gian đầu của quá trình giảm 50 kg, Byeol thường tập aerobic để nhanh đốt cháy năng lượng dư thừa. Do bị đau đầu gối nên cô tránh tập luyện quá mạnh. Byeol thường xuống tàu điện trước điểm đến 1-2 bến để đi bộ nhiều hơn. Cô cũng tranh thủ leo thang bộ thay cho thang máy bất cứ khi nào có thể. Cô thừa nhận lúc đầu không dễ dàng vì cơ thể nặng nề, nhanh mệt nhưng kiên trì mỗi ngày, thể lực sẽ tăng dần.

Thời gian đầu Byeol tập trung chủ yếu vào tập luyện cardio để tiêu hao mỡ thừa. Khi sức bền được cải thiện cô tập thêm gym để tăng khối lượng cơ bắp.

3. Ăn vặt thông minh

Byeol nói giảm cân không có nghĩa là từ bỏ hoàn toàn đồ ăn vặt. Thay vì ăn những món chứa đầy calo, dầu mỡ như trước đây, Byeol chọn thanh ngũ cốc ít calo hoặc món konjac. Những món ăn nhẹ lành mạnh này không chỉ thỏa mãn cơn thèm ăn mà còn tạo cảm giác no bụng, từ đó giúp cô tránh ăn quá nhiều khi vào bữa chính. Byeol tin rằng những món ăn vặt lành mạnh có thể tăng động lực cho bản thân và giúp công cuộc giảm cân bớt áp lực, nhàm chán.