Ba 'đủ' làm luôn hôm nay để có dáng thon đón Tết

1. Uống đủ nước

Khó khăn lớn nhất trong giai đoạn đầu khi giảm cân là kiểm soát cảm giác thèm ăn. Đại học Virginia Tech nhận định uống nước chính là cách đơn giản nhất để chăm sóc cơ thể cũng như kiểm soát cân nặng. Nước không chỉ đẩy nhanh quá trình trao đổi chất và loại bỏ chất thải mà còn ngăn chặn sự thèm ăn, tránh ăn quá nhiều.

Uống nước trước bữa ăn khoảng 20 phút cũng giúp tạo cảm giác no bụng khi vào bữa, nhờ đó kiểm soát được lượng thực phẩm nạp vào cơ thể hiệu quả, thúc đẩy trao đổi chất, tăng cường thải độc, đốt mỡ.

"Bạn có biết rằng cơn khát có thể bị nhầm lẫn với cơn đói không? Đôi khi bạn nghĩ mình đang đói nhưng thực ra bạn chỉ khát mà thôi", huấn luyện viên Ronny Garcia cho biết. Do đó hãy đảm bảo bạn uống đủ nước trong ngày. Việc này sẽ giúp no bụng, hạn chế thèm ăn vặt đồng thời tốt cho việc trao đổi chất, đào thải độc tố.

2. Ăn đủ no

Thay vì ăn cố, ăn no căng bụng, thói quen dừng đũa khi vừa đủ no, chỉ ăn no khoảng 70% góp phần giúp giảm cân một cách lành mạnh, hạn chế nguy cơ dư thừa năng lượng, tích tụ dưới dạng mỡ. Thói quen này cũng góp phần giảm tải cho hệ tiêu hóa, bảo vệ sức khỏe dạ dày. Ăn quá no sẽ khiến dạ dày bị căng phồng, nhu động ruột chậm lại, dịch tiêu hóa tiết ra không đủ và từ đó dẫn đến việc thức ăn không thể tiêu hóa hết.

Mỗi bữa nên ăn ít tinh bột, giàu chất xơ và đủ lượng protein, giúp ích cho tiêu hóa đồng thời góp phần giảm mỡ nội tạng hiệu quả. Ăn nhiều thực giàu chất xơ như rau xanh, nấm... từ đầu bữa sẽ giúp kiểm soát tốt khẩu phần ăn, đem lại hiệu quả giảm cân, giảm mỡ.

Ăn nhiều chất xơ từ các loại rau, củ, quả tốt cho hệ tiêu hóa đồng thời có lợi cho công cuộc giảm mỡ, giảm cân.

Ngoài ra, nên hạn chế ăn đồ ngọt và chất béo xấu từ thực phẩm chế biến sẵn, đồ chiên rán. Các món ăn vặt nhiều đường ngọt, dầu mỡ được xem như thủ phạm âm thầm khiến bạn tăng cân, tích mỡ. Đây cũng là nhóm những món ăn rất dễ khiến bạn càng ăn càng muốn ăn thêm. Thay vì sa đà vào các món chiên rán, đồ ngọt, chuẩn bị sẵn các loại hạt như hạnh nhân, óc chó, đậu phộng và ăn với liều lượng chừng mực, tránh ăn khuya, sẽ góp phần duy trì lối sống lành mạnh, bảo vệ sức khỏe và vóc dáng.

Ngoài lượng calo "khủng" từ các món ăn vặt, các thức uống như trà sữa, cà phê sữa... cũng chứa hàm lượng đường và calo không hề nhỏ, nên tiêu thụ điều độ, giảm bớt tần suất cũng như tỷ lệ đường, sữa để bảo toàn sức khỏe, đạt mục tiêu cải thiện vóc dáng.

3. Ngủ nghỉ điều độ

Giấc ngủ liên quan mật thiết đến việc kiểm soát cân nặng cũng như mỡ thừa. Ngủ đủ giấc giúp quá trình trao đổi chất, tái tạo năng lượng diễn ra hiệu quả, tăng khả năng đốt cháy mỡ thừa trong khi ngủ. Ngược lại, thiếu ngủ rất dễ dẫn đến rối loạn nội tiết, gia tăng khả năng tích mỡ. Thói quen thức khuya cũng dễ làm bạn sa đà vào việc ăn đêm, gia tăng tích tụ năng lượng dưới dạng mỡ thừa, tập trung nhiều ở vùng bụng dưới.

Ngủ ngon, ngủ đủ giấc giúp cân bằng nội tiết tố, kiểm soát việc ăn uống hiệu quả hơn.

"Người lớn trung bình cần khoảng 7 giờ ngủ sâu phục hồi mỗi đêm, điều này rất quan trọng để duy trì sức khỏe của não, tim, hệ thống miễn dịch, tâm trạng, động lực và năng lượng, đồng thời ngăn ngừa mỡ bụng dư thừa", Danine Fruge - giám đốc y khoa của Trung tâm Tuổi thọ Pritikin - nói. Chuyên gia cũng cho biết: "Khi thiếu ngủ, chúng ta có xu hướng ăn để cố gắng tỉnh táo, đặc biệt là chọn đồ ăn nhẹ nhiều đường và chất béo để có năng lượng khẩn cấp".

