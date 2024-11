Ăn khoai lang có giảm cân không? Nếu biết 3 cách này từ sớm, tôi đã sở hữu vòng eo 5X

Trong hành trình tìm kiếm một chế độ ăn giảm cân an toàn, khoai lang nổi lên như một siêu thực phẩm nhờ những lợi ích vượt trội. Với hàm lượng chất xơ cao, giàu vitamin và khoáng chất, khoai lang giúp thúc đẩy trao đổi chất, giảm cảm giác thèm ăn và hỗ trợ tiêu hóa hiệu quả. Tuy nhiên, không phải ai cũng biết cách tận dụng triệt để giá trị dinh dưỡng của loại củ này. Ăn khoai lang không đúng cách không chỉ làm giảm hiệu quả giảm cân mà còn có thể gây tăng cân ngược.

Khoai lang – Thực phẩm vàng trong làng giảm cân

Khoai lang - một trong những “trợ thủ” đắc lực hỗ trợ chị em trong quá trình giảm cân.

Khoai lang chứa hàm lượng chất xơ hòa tan dồi dào, hỗ trợ hệ tiêu hóa hoạt động trơn tru, đồng thời kéo dài cảm giác no lâu, giảm cảm giác thèm ăn. Loại củ này cũng chứa lượng calo thấp hơn nhiều so với gạo trắng, phù hợp để thay thế trong các bữa ăn hàng ngày. Không chỉ vậy, khoai lang còn là nguồn cung cấp kali, magie giúp ngăn ngừa tình trạng giữ nước, và lượng vitamin C cao gấp 5 lần táo, giúp cải thiện làn da, chống oxy hóa hiệu quả.

3 cách ăn khoai lang giảm cân được chuyên gia khuyên dùng

Ăn khoai lang cả vỏ – Giữ trọn dưỡng chất

Ăn khoai lang cả vỏ hỗ trợ làm đẹp da và cải thiện sức khỏe tổng thể.

Phần vỏ khoai lang là nơi tập trung nhiều chất xơ nhất, cùng với các hợp chất polyphenol và chất nhầy protein. Chất nhầy protein không chỉ giúp giảm cholesterol trong máu mà còn có tác dụng chống oxy hóa mạnh mẽ, hỗ trợ làm đẹp da và cải thiện sức khỏe tổng thể. Vì vậy, đừng vội lột bỏ lớp vỏ mỏng này, chỉ cần rửa sạch kỹ là có thể tận dụng tối đa giá trị dinh dưỡng của khoai lang.

Để lạnh khoai lang sau khi nấu – Tăng hiệu quả giảm cân

Để khoai lang nguội sau khi hấp giúp giảm lượng calo hấp thu và tạo cảm giác no lâu hơn.

Sau khi hấp hoặc luộc khoai lang, hãy để nguội rồi cho vào tủ lạnh từ 1-2 giờ trước khi dùng. Quá trình làm lạnh này giúp khoai lang hình thành tinh bột kháng – một loại tinh bột khó tiêu hóa, làm giảm lượng calo hấp thụ và thúc đẩy cảm giác no lâu hơn. Phương pháp này không chỉ hỗ trợ giảm cân mà còn tốt cho hệ vi sinh đường ruột.

Thay thế một bữa chính bằng khoai lang

Thay thế tinh bột bằng khoai lang giúp duy trì năng lượng cơ thể suốt ngày dài.

Thay vì dùng 100g cơm trắng chứa 142 calo, bạn có thể thay bằng 100g khoai lang hấp, chỉ khoảng 115 calo. Không chỉ giảm calo nạp vào, khoai lang còn cung cấp chất xơ và các vitamin giúp bạn duy trì năng lượng suốt ngày dài mà không lo mệt mỏi. Thực tế, nhiều người đã áp dụng cách này và đạt được kết quả giảm cân bền vững, chẳng hạn như nghệ sĩ Nhật Bản Yokozawa Natsuko, người đã giảm 2kg chỉ sau 2 tuần ăn khoai lang thay cơm.

Chọn cách chế biến phù hợp – Bí quyết giữ dáng và dinh dưỡng

Phương pháp hấp khoai lang được chị em áp dụng trong quá trình giảm cân.

Trong số các phương pháp chế biến khoai lang, hấp được xem là lựa chọn tốt nhất. Việc hấp khoai ở nhiệt độ khoảng 100°C không chỉ giữ được độ mềm ẩm, mà còn bảo toàn tối đa các chất dinh dưỡng có lợi. Ngược lại, khoai lang nướng thường có lượng calo cao hơn và dễ bị khô, làm mất đi một phần vitamin. Đặc biệt, những ai muốn giảm cân nên tránh xa khoai lang chiên vì dầu mỡ sẽ làm tăng lượng calo đáng kể, gây phản tác dụng trong quá trình giảm cân.

Những sai lầm cần tránh khi ăn khoai lang giảm cân

Ăn khoai lang một lượng vừa đủ sẽ giúp chị em kiểm soát được lượng calo nạp vào cơ thể và hạn chế tình trạng tăng cân quá đà.

Dù khoai lang là thực phẩm tốt, nhưng ăn sai thời điểm hoặc sai cách có thể gây hại. Chị em không ăn khoai lang khi còn sống hoặc chưa chín kỹ bởi tinh bột trong khoai lang chưa được phân hủy hoàn toàn, dễ gây đầy hơi, khó tiêu. Ngoài ra, tránh ăn khoai lang khi bụng đói vì axit trong khoai lang dễ gây kích thích dạ dày, dẫn đến cảm giác đầy bụng, buồn nôn. Bên cạnh đó, chị em không nên ăn quá nhiều khoai cùng lúc. Lý do là vì khoai lang chứa tinh bột, nếu ăn quá mức sẽ làm tăng lượng calo nạp vào cơ thể, gây tăng cân.

Khoai lang là một thực phẩm tuyệt vời cho hành trình giảm cân, vừa dễ tìm, vừa lành mạnh và giàu dinh dưỡng. Tuy nhiên, để đạt được hiệu quả như mong đợi, chị em cần biết cách ăn đúng, từ việc chọn phương pháp chế biến phù hợp đến thời điểm sử dụng và lượng ăn hợp lý.

