Ăn gì để ngăn ngừa mụn?

Biểu hiện trên làn da là cách cơ thể nói chuyện với chúng ta. Nếu không chú ý đến những gì chúng ta đưa vào cơ thể, bất kỳ thông điệp nào chúng ta nhận được chắc chắn sẽ là... mụn.

Làm thế nào để đảm bảo chúng ta đang giao tiếp da với làn da một cách hiệu quả? Nghiên cứu của giới chuyên môn đã chỉ ra rằng bạn hãy bắt đầu với một nền tảng sạch và lành mạnh, chẳng hạn như một chế độ ăn uống nhiều trái cây và rau quả nhiều màu sắc. Dưới đây là 8 loại thực phẩm tốt nhất giúp làm mờ vết thâm và ngăn ngừa mụn.

1. Cải xoăn giúp phục hồi làn da tổn thương do mụn

Các chất chống oxy hóa, vitamin và khoáng chất trong cải xoăn có tác dụng làm giảm sự tăng sắc tố, đây là chìa khóa để làm đều màu da của bạn. Vitamin C cũng thúc đẩy sự hình thành collagen, giúp phục hồi các vết sẹo mụn nhanh hơn bằng cách tăng tốc độ luân chuyển tế bào.

2. Khoai lang

Beta-carotene, được chuyển hóa thành vitamin A, là một trong những lý do khiến khoai lang.

Retinol, một dẫn xuất của vitamin A, rất lý tưởng để chống lại mụn trứng cá và ngăn ngừa nếp nhăn. Có hàng trăm loại kem và serum chứa retinol trên thị trường hứa hẹn sẽ làm biến mất mụn trứng cá của bạn, nhưng đối với những người dưới 30 tuổi, thành phần mạnh mẽ này có thể quá khắc nghiệt đối với da. Vì vậy, hãy ăn những thực phẩm có chứa retinol để thay thế.

Beta-carotene, được chuyển hóa thành vitamin A, là một trong những lý do khiến khoai lang có màu vàng cam đẹp mắt. Sau khi ăn khoai lang, cơ thể bạn sẽ chuyển đổi beta-carotene thành vitamin A. Loại vitamin này có đặc tính hoạt động như một hàng rào bảo vệ da chống lại sự đổi màu, viêm và tắc lỗ chân lông thường do các gốc tự do mang lại.

3. Chanh ‘cấp cứu’ làn da chảy xệ và làm mờ vết thâm

Nước chanh tươi hoạt động như một chất làm se tự nhiên, đó là lý do tại sao nó có thể làm căng da chảy xệ và làm mờ vết thâm. Tuy nhiên, việc sử dụng chanh như một phương pháp điều trị tại chỗ không được khuyến khích. Nước chanh có tính axit quá cao và có thể làm hỏng hàng rào bảo vệ da của bạn, khiến da sáng hoặc sạm đi quá nhiều sau khi tiếp xúc với ánh nắng mặt trời.

Nhưng khi chanh được thêm vào nước uống, cho vào món salad hoặc một phần chế độ ăn uống của bạn, nó có thể phát huy tác dụng đối với da. Tốt nhất bạn nên sử dụng cả vỏ chanh.

4. Bí ngô

Có chứa các enzym trái cây, kẽm và axit alpha hydroxy, bí ngô có thể làm mềm da và khôi phục sự cân bằng pH. Đó là lý do tại sao bạn tìm thấy nó trong nhiều mặt nạ và sản phẩm tẩy tế bào chết.

6. Đu đủ cho quá trình chăm sóc da

Đu đủ có chứa một loại enzym tiêu hóa gọi là papain. Trên bề mặt da của bạn, papain đủ mạnh để tẩy tế bào da chết, làm thông thoáng lỗ chân lông, làm mờ sẹo mụn, hydrat hóa làn da, ngăn chặn mọi sự bùng phát mụn trong tương lai.

Đối với bên trong, bí ngô cũng mang lại nhiều tác dụng kỳ diệu. Các vitamin và khoáng chất của nó cải thiện độ đàn hồi của da và có thể giúp loại bỏ sự xuất hiện của các nếp nhăn.

7. Hạt diêm mạch làm sáng da

Một cốc hạt diêm mạch nấu chín có 17 đến 27 gram chất xơ, vì vậy bạn sẽ ít bị táo bón hơn, độc tố thường xuyên được đào thải khỏi cơ thể, kết quả là da sáng hơn và ít vết thâm hơn.

Hạt diêm mạch sẽ có vị tuyệt vời khi được thêm vào món salad hoặc như một món ăn phụ. Nó cũng thay thế tuyệt vời cho bột mì trong bánh quy, bánh nướng xốp và các loại bánh nướng khác.

8. Súp lơ trắng

Các loại trái cây và rau quả màu sắc rực rỡ có liên quan trực tiếp đến những lợi ích sức khỏe, tuy nhiên bạn đừng đánh giá thấp súp lơ trắng. Loại rau họ cải này chứa một loại axit amin mạnh được gọi là histidine. Quá nhiều ánh sáng mặt trời có thể làm cho các đốm đen hiện có trên mặt bạn trở nên tồi tệ hơn, nhưng histidine ngăn chặn các tia UV có hại tàn phá làn da của bạn.

