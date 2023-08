Ăn 3 loại thực phẩm này tăng trưởng collagen, da căng mịn đầy sức sống

Không chỉ các loại kem dưỡng da, thuốc viên, kẹo dẻo và bột có khả năng tăng cường collagen mà còn có một số loại thực phẩm thúc đẩy sản xuất collagen, thực tế đảm bảo làn da săn chắc, trẻ trung cho phụ nữ trên 40 tuổi. Collagen cũng không chỉ dành cho nếp nhăn nữa không. Nó cũng có thể giúp giảm đau khớp, ngăn ngừa loãng xương, tăng khối lượng cơ, tăng cường sức khỏe tim mạch, v.v.!

Collagen là protein mang lại cho làn da sức mạnh và độ căng. Mặc dù có nhiều loại collagen, nhưng cơ thể chúng ta chủ yếu chứa loại 1, 2 và 3. Mỗi năm khi chúng ta già đi, chúng ta sản xuất ít collagen hơn trong da — đó là lý do tại sao nhiều người gặp phải tình trạng da mỏng và nhăn nheo theo tuổi tác. Để ngăn chặn điều này, nhiều người lựa chọn kem, thuốc và thực phẩm giàu collagen hoặc khoáng chất thúc đẩy collagen.

Tiến sĩ Lilliana Ramírez García, bác sĩ da liễu tại Nava MD, và Megan Wong, chuyên gia dinh dưỡng AlgaeCal, cho biết chuối , cá mòi và đậu gà có thể giúp tăng cường sản xuất collagen trong da cho phụ nữ trên 40 tuổi. Điều này là do chúng chứa các vitamin thiết yếu như vitamin A và C giúp làn da tươi trẻ hơn.

1. Chuối

Mặc dù không thể phủ nhận chuối ngon và đa năng như thế nào, nhưng có thể bạn chưa biết đến vô số lợi ích về tiêu hóa , giảm cân và làm đẹp của loại quả này. García gọi chuối là loại trái cây tăng cường nước da vì nó được biết là giúp cải thiện độ đàn hồi của làn da và thúc đẩy làn da tươi sáng trẻ trung. Đối với những người mới bắt đầu, chuối có kali. García chỉ ra rằng kali khuyến khích lưu lượng máu khỏe mạnh trong da của bạn", mang lại chất lượng rạng rỡ hơn.

Chuối cũng rất giàu chất chống oxy hóa, giúp cơ thể bạn ổn định các gốc tự do, các phân tử không cân bằng có thể đẩy nhanh các dấu hiệu lão hóa. Chuối cũng rất giàu mangan. Mangan giúp tăng cường sản xuất collagen, loại protein cấu trúc có thể giúp ngăn ngừa và làm giảm sự xuất hiện của nếp nhăn, nếp nhăn và chảy xệ.

Bắt đầu ngày mới của bạn bằng một ly sinh tố tốt cho sức khỏe có thể có tác động rõ rệt đến vẻ ngoài và cảm giác của làn da. García cũng lưu ý rằng bạn cũng nên thêm các loại rau lá xanh, như rau bina và các thành phần khác chứa nhiều vitamin, khoáng chất và chất chống oxy hóa vào món sinh tố chuối của bạn để tăng thêm lợi ích cho sức khỏe.

2. Cá mòi

Một loại thực phẩm khác là nguồn cung cấp các đặc tính tăng cường collagen tuyệt vời là cá mòi. Rất nhiều thịt có chứa collagen nhưng collagen cá thực sự chỉ được tìm thấy trong xương, da và vảy của động vật. Thật không may, việc ăn da và xương của các loại cá giàu collagen khác như cá hồi, cá ngừ, cá tuyết và cá rô phi không phổ biến lắm. Đó là lý do tại sao Wong nói rằng nếu bạn đang tìm kiếm nhiều collagen nhất, tốt nhất nên chọn loại cá mà bạn thực sự sẽ ăn hầu hết hoặc tất cả cá, chẳng hạn như cá mòi. Điều này là do bạn thường ăn cá mòi nguyên con.

Wong giải thích rằng cá mòi là một lựa chọn tuyệt vời để tăng cường lượng collagen của bạn. Cô lưu ý: “Cá mòi là nguồn cung cấp canxi, vitamin D và axit béo omega-3 tuyệt vời, tất cả đều hỗ trợ xương khỏe mạnh hơn. Với thời kỳ mãn kinh gây ra tình trạng mất xương nhanh chóng, 'có tới 10-20% trong 5-6 năm xung quanh thời kỳ mãn kinh', điều quan trọng là phụ nữ trên 50 tuổi không chỉ tập trung vào làn da khỏe mạnh mà còn cả xương khỏe mạnh."

Loại cá đóng hộp nhỏ bé này rất linh hoạt và ngon bất ngờ nếu bạn nấu đúng cách. Bạn có thể nướng cá mòi với dầu ô liu và ăn như chúng. Hoặc, bạn có thể thêm chúng vào món salad và món mì ống để tăng thêm hương vị.

3. Đậu xanh

Cuối cùng, các chuyên gia đồng ý rằng đậu xanh là một loại thực phẩm khác mà bạn có thể thêm vào bữa ăn của mình để giúp thúc đẩy sản xuất collagen cho làn da trẻ trung, khỏe mạnh hơn. Đậu xanh là một loại đậu giàu nhiều thành phần hỗ trợ sản xuất collagen — bao gồm protein, vitamin C và A, kẽm, v.v.

Mặc dù collagen dành cho người ăn chay không tồn tại (collagen chỉ có trong các nguồn động vật), cơ thể bạn tự cung cấp và sẽ tăng cường sản xuất collagen khi được cung cấp đúng chất dinh dưỡng.

Đậu xanh là nguồn tuyệt vời của hai chất dinh dưỡng tăng cường collagen: proline và kẽm. Proline hỗ trợ sự ổn định của collagen trong khi kẽm làm chậm quá trình phân hủy collagen. Đậu xanh cũng bảo vệ chống lại nguy cơ mắc bệnh tim và loãng xương (cả hai đều tăng sau tuổi 50) bằng cách chứa rất nhiều kali, chất xơ, magiê và canxi.

