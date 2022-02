Á hậu Huyền My ăn Tết "thả phanh" vẫn có vóc dáng vạn người mê

Thứ Bảy, ngày 05/02/2022 19:06 PM (GMT+7) Chia sẻ

Là một người đẹp sở hữu thân hình gợi cảm nhưng Huyền My vẫn ăn Tết "thả phanh" mà không lo tăng cân nhờ chế độ tập luyện khoa học.

Á hậu Huyền My sinh năm 1995, sở hữu lượng fan đông đảo trên mạng xã hội nhờ sở hữu gương mặt xinh đẹp cùng vóc dáng gợi cảm. Không chỉ thế, cô còn nhiều lần "gây sốt" các trang báo mạng nước ngoài. Tờ Sohu đã đăng tải nhiều bài viết ca ngợi nhan sắc của Huyền My và gọi cô là "Quốc bảo nhan sắc Việt". Thậm chí, truyền thông Hoa ngữ còn ví von nàng hậu có gương mặt Cổ Lực Na Trát, đôi chân Đường Yên.

Trước những lời khen ngợi của các trang báo Trung Quốc dành cho mình, Huyền My thẳng thắn bày tỏ: "My thấy rất vui vì được báo chí Trung Quốc quan tâm và còn vui hơn nữa vì được so sánh với những mỹ nhân hàng đầu Trung Quốc. Tuy nhiên, My biết rằng bản thân mình có những điểm mạnh và khuyết điểm gì. Chính vì thế nên My sẽ coi những lời khen này là động lực để hoàn thiện bản thân mình hơn nữa. My nghĩ rằng phụ nữ thì ai cũng sẽ rất vui khi nhận được những lời khen xinh đẹp, tuy nhiên điều quan trọng đó là mình phải luôn biết bản thân mình đang còn thiếu sót ở điểm gì để hoàn thiện mỗi ngày".

Huyền My nhiều lần được các trang báo mạng nước ngoài ca ngợi về nhan sắc.

Cô nàng nhiều lần "gây sốt" mạng vì diện bikini khoe khéo thân hình gợi cảm.

Dịp Tết Nguyên đán sắp đến, nhiều chị em bị "ám ảnh" về chuyện giữ dáng. Nhưng Huyền My vẫn ăn uống "thả phanh" mà không lo tăng cân nhờ chế độ tập luyện thể thao nghiêm ngặt trước đó. “Tết là dịp tôi vô cùng háo hức và mong chờ. Ngoài việc được nhận tiền lì xì, còn được ăn nhiều đồ ăn ngon, bổ dưỡng. Bánh chưng, bánh tét, đồ ngọt,…đều là những món tôi rất “nghiền”. Thế nên, không có lý do gì tôi từ chối cả “núi” đồ ăn ngon như vậy”, cô tiết lộ.

Bày tỏ quan điểm về việc ăn kiêng ngày Tết, Huyền My chia sẻ: “Thú thật, bình thường tôi cũng không dám “thả phanh” đâu. Nhưng dịp Tết, rất khó để kìm hãm được cơn thèm trước bao nhiêu là đồ ăn ngon, nên tôi cũng thoáng với bản thân hơn. Tôi ăn tất cả những món mình thích! Tôi nghĩ, ngoại hình cũng quan trọng, tuy nhiên, cả năm chỉ có một ngày Tết, nên chị em hãy chiều bản thân mình chút. Ngày Tết có thể ăn uống thoải mái hơn, sống vui vẻ hạnh phúc hơn, đừng quá kiêng khem hay khắt khe với bản thân. Sau Tết, chúng ta lên kế hoạch giảm cân cũng không muộn".

Là một người đẹp sở hữu thân hình gợi cảm nhưng Huyền My vẫn ăn Tết "thả phanh" mà không lo tăng cân nhờ chế độ tập luyện khoa học.

Ngoài việc chăm chỉ luyện tập thể thao, kết hợp chế độ ăn uống khoa học và lối sống lành mạnh. Đối với Huyền My thì vẻ đẹp quan trọng nhất đó là vẻ đẹp từ bên trong. Bản thân mình luôn phải chăm sóc để cho tinh thần của mình lúc nào cũng tràn ngập năng lượng tươi mới, tích cực, vui vẻ, lạc quan. "Và thực tế những điều này rất quan trọng để duy trì sự trẻ đẹp lâu dài của chị em phụ nữ. Chúng ta sẽ không thể tươi trẻ nếu như lúc nào cũng ủ rũ, buồn bực hay lo âu", cô nói.

Hiện tại, Huyền My đang nhận được nhiều sự quan tâm của khán giả khi chuyển hướng hình ảnh thanh lịch, gắn liền với công việc MC - BTV.

Nguồn: http://danviet.vn/a-hau-huyen-my-an-tet-tha-phanh-van-co-voc-dang-van-nguoi-me-502022521958432.h...Nguồn: http://danviet.vn/a-hau-huyen-my-an-tet-tha-phanh-van-co-voc-dang-van-nguoi-me-502022521958432.htm