8 thực phẩm cực tốt cho người bị rụng tóc

Những thực phẩm quen thuộc và dễ kiếm này rất giàu chất dinh dưỡng, tốt cho sự phát triển của tóc, có thể giảm tình trạng rụng tóc ở một mức độ nhất định.

Vừng đen

Vừng đen rất hữu ích cho sự phát triển của tóc. Thực phẩm này chứa axit oleic, axit folic, protein, axit palmitic, Vitamin E và canxi. Đây đều là những chất dinh dưỡng cần thiết đối với tóc và có thể nuôi dưỡng da đầu, không chỉ giảm các triệu chứng rụng tóc mà còn giúp tóc khô vàng trở nên mềm mượt, óng ả.

Hải sản

Tuyến giáp bài tiết không đủ có thể dẫn đến tình trạng rụng tóc. Nếu thường xuyên bị rụng tóc, người trẻ có thể ăn nhiều các loại hải sản như tôm, hàu hay cá béo. Nguyên tố i-ốt trong thực phẩm này có thể kích thức tuyến giáp tiết ra adrenaline, giúp tóc khô vàng trở nên đen sáng. Bên cạnh đó, adrenaline còn có thể giúp chân tóc chắc khỏe hơn, giảm khả năng rụng tóc.

Thực phẩm giàu sắt

Tóc không có mạch máu nhưng chân tóc và nang tóc cần được cung cấp đủ máu để tóc phát triển tốt hơn. Bạn nên ăn nhiều các thực phẩm chứa sắt như lòng đỏ trứng, cà rốt, rau chân vịt, chuối, gan động vật… vì chất này là thành phần chính của hemoglobin.

Thực phẩm giàu protein

Protein là dưỡng chất rất cần thiết đối với sự phát triển của tóc, thiếu protein sẽ khiến tóc khô, vàng, xỉn màu và dễ gãy rụng. Người thường xuyên bị rụng tóc nên ăn nhiều thực phẩm giàu protein như trứng, cá, sản phẩm từ đậu nành…

Quả bơ

Lương vitamin E dồi dào trong quả bơ có thể thúc đẩy sự phát triển của tóc. Một nghiên cứu cho biết, những người bị rụng tóc thấy thấy tóc mọc nhiều hơn 34,5% sau khi bổ sung vitamin E trong 8 tháng. Hơn nữa, vitamin E còn bảo vệ các vùng da như da đầu khỏi bị tổn thương và stress do oxy hóa.

Bơ cũng là nguồn cung cấp axit béo tuyệt vời. Cơ thể không thể sản xuất các chất béo này nhưng đây lại là các yếu tố xây dựng khối của các nhà máy tế bào. Thiếu hụt hệ thống axit béo có liên quan đến rụng tóc.

Quả mọng

Quả mọng chứa nhiều hợp chất và vitamin có lợi giúp thúc đẩy sự phát triển của tóc, rong đó có vitamin C với đặc tính chống oxy hóa mạnh. Cơ thể sử dụng vitamin C để sản xuất collagen, một loại protein giúp tóc chắc khỏe hơn để ngăn tóc trở nên giòn và gãy. Ngoài ra, vitamin C còn giúp cơ thể hấp thụ sắt từ chế độ ăn uống.

Rau bina

Loại rau xanh này chứa nhiều chất dinh dưỡng có lợi như folate, sắt và vitamin A và vitamin C, tất cả đều có thể thúc đẩy sự phát triển của tóc. Trong đó, vitamin A giúp các tuyến da sản xuất bã nhờn, giúp dưỡng ẩm da đầu để giữ cho tóc khỏe. Một cốc (30g) rau bina cung cấp tới 54% nhu cầu vitamin A hàng ngày.

Khoai lang

Khoai lang là một nguồn cung cấp beta-carotene tuyệt vời, cơ thể sẽ chuyển đổi hợp chất này thành vitamin A. Một củ khoai lang trung bình (khoảng 114g) chứa đủ beta-carotene để cung cấp hơn bốn lần nhu cầu vitamin A hàng ngày. Ngoài thúc đẩy sản xuất bã nhờ, giữ cho tóc chắc khỏe, vitamin A còn có thể thức đẩy tốc độ mọc tóc, giúp tóc mọc nhanh hơn.

