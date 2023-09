5 thực phẩm giúp đánh bay mụn từ bên trong, da láng mịn cực nhanh

Mụn xuất hiện không chỉ do rửa mặt không đúng cách mà còn do chế độ ăn uống không phù hợp. Nếu bạn có một phương pháp chăm sóc da rất tốt, ngủ sớm điều độ, không stress mà mụn vẫn xuất hiện thì có thể là do tiêu thụ sai loại thực phẩm. Dưới đây là những loại thực phẩm giúp chữa lành mụn từ bên trong hiệu quả.

1. Ăn nhiều rau

Ngoài chất xơ và chất xơ của rau giúp giảm táo bón, chúng còn chứa nhiều vitamin và khoáng chất cần thiết cho da. Cho dù đó là rau lá xanh hay các loại rau có màu cam, đỏ hoặc vàng chứa nhiều beta-carotene đều cần thiết và tốt cho da. Cách ăn nào có thể thực hiện bằng nhiều cách, dù là ăn tươi như salad rau hoặc ăn kèm hoặc để nấu chín bằng cách hấp hoặc nướng đều được. Ngoài ra, bạn cũng có thể dùng rau để làm nước detox, sinh tố để uống cũng rất tốt cho da mụn.

2. Hạn chế ăn đồ ngọt nhiều đường

Các loại đồ ngọt bán ngoài chợ hầu hết đều chứa khá nhi ều đường. Vì vậy, nếu muốn làn da sạch mụn hay muốn những nốt mụn đang “chình ình” trên mặt biến mất, bạn nên tránh ăn những thực phẩm chứa nhiều đường. Nhưng cũng có những loại sô cô la bạn có thể ăn nhưng phải là sô cô la đen sẽ có lợi hơn và nên ăn ít, không nên ăn quá nhiều

3. Ăn bánh mì nguyên cám

Bánh mì có nhiều loại nhân khác nhau. Một số loại bánh mì từ sản phẩm tinh chế sẽ khiến da bị mụn nhiều hơn. Nên ăn bánh mì làm từ lúa mì nguyên cám hoặc nhìn bao bì làm bằng bột mì trắng không đánh bóng sẽ rất hữu ích và cũng giúp mụn biến mất nhanh hơn.

4. Uống trà xanh nguyên chất

Trà xanh tươi là trà xanh được pha nóng, không có thêm đường. Bạn có thể ủ trong chai và cho vào tủ lạnh để ăn lạnh. Nhưng trà xanh như thế này có lợi nhất khi ăn ấm. Về việc chọn trà, hãy cố gắng chọn loại trà xanh hoa nhài dành cho những người mới bắt đầu tập uống bởi vì nó sẽ có hương vị không quá nồng và cũng có mùi thơm dễ chịu giúp thư giãn nữa.

5. Ăn sữa chua

Món ăn vặt phù hợp với mọi lứa tuổi là sữa chua. Trong sữa chua và sữa chua có các vi khuẩn tốt, các vi khuẩn này có trong ruột, khi vào ruột sẽ hấp thụ các chất dinh dưỡng cho cơ thể, da không được sáng sủa và cũng giảm nguyên nhân gây ra mụn trên mặt.

Hãy thử những ăn kết hợp các thực phẩm này cùng nhau. Và đừng quên chăm sóc da mặt đúng khoa học thì mụn sẽ nhanh chóng biến mất và khả năng bị tái lại mụn cũng thấp hơn.

