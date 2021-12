4 cách buộc tóc đẹp, nhanh, tiện lợi của Song Hye Kyo

Thứ Năm, ngày 23/12/2021 09:00 AM (GMT+7)

4 kiểu buộc tóc nhanh, gọn, tiện lợi như minh tinh sao Hàn Song Hye Kyo sẽ giúp bạn nữ tiết kiệm thời gian mà vẫn rất xinh đẹp và sành điệu.

Phong cách trong bộ phim mới nhất của Song Hye Kyo - "Now, We Are Breaking Up" nhận được sự yêu thích của khán giả. Dù cô chỉ lên đồ đơn giản, nhưng vẫn ghi mạnh điểm thanh lịch, xịn mịn. Góp phần hoàn thiện vẻ ngoài cuốn hút của Song Hye Kyo còn có những kiểu tóc buộc tuyệt xinh. Và tham khảo 4 kiểu tóc sau đây của Song Hye Kyo trong "Now, We Are Breaking Up", nàng 30 sẽ biết được nhiều chiêu biến hóa hình tượng, để vẻ ngoài luôn xinh đẹp, không bao giờ bị nhàm chán.

1. Tóc búi chỉn chu

Trong phim mới, Song Hye Kyo búi tóc với tần suất khá nhiều. Lý do thì cũng khá dễ hiểu, kiểu tóc búi gần như phù hợp với mọi lứa tuổi, đặc biệt là những chị em 30 vì sự gọn gàng, thanh lịch. Khi diện trang phục đứng dáng, như là áo len mỏng, kết hợp với áo khoác dài, tuyền gam màu trung tính, Song Hye Kyo sẽ để kiểu tóc búi khá chỉn chu. Phần búi tóc được cố định tương đối chặt chẽ, cốt là để tạo sự chuyên nghiệp, sang trọng và gọn gàng cho chủ nhân. Thế nhưng dù chỉn chu đến thế, kiểu tóc búi này vẫn không khiến Song Hye Kyo bị "dừ" đi, trái lại còn rất hợp trend, toát lên sự phóng khoáng nhờ phần tóc mái bay.

2. Tóc búi messy

Chuyển sang những outfit phóng khoáng hơn như là: áo sơ mi demim quần jeans; hay áo nỉ quần jeans…, Song Hye Kyo cũng sẽ chọn kiểu tóc sao cho phù hợp. Cụ thể, thay vì búi tóc theo style chỉn chu, quý phái, Song Hye Kyo búi tóc messy cho thêm phần phóng khoáng. Phần tóc búi được buộc lỏng hơn một chút, nữ diễn viên cũng để thả nhiều tóc con hơn nhằm tạo sự bay bổng cho diện mạo. Và với kiểu tóc búi hơi rối nhẹ này, vẻ ngoài của Song Hye Kyo không chỉ trẻ trung mà độ sành điệu còn được nhân đôi.

3. Tóc buộc đuôi ngựa

Búi tóc mãi cũng có thể khiến hình tượng trở nên nhàm chán và đương nhiên, Song Hye Kyo sẽ không thể gắn bó với kiểu tóc này mãi. Thay vào đó, nữ diễn viên còn biến hóa phong cách với cả tóc buộc đuôi ngựa.

Kiểu tóc buộc đuôi ngựa với phần đuôi được uốn sóng nhẹ, thả mái bay này của Song Hye Kyo hợp với nhiều phong cách thời trang, từ trẻ trung, năng động với áo hoodie, điệu đà với váy họa tiết, cho đến sang chảnh, thanh lịch với váy đứng dáng… Ngoài sự "thiên biến vạn hóa" với các style khác nhau, tóc buộc đuôi ngựa còn làm tốt nhiệm vụ tôn lên nhan sắc xinh đẹp của nữ chính Song Hye Kyo.

4. Tóc buộc nửa

Nếu theo dõi hành trình nhan sắc của Song Hye Kyo, ta sẽ thấy nữ diễn viên rất hợp kiểu tóc buộc nửa. Trong "Now, We Are Breaking Up", Song Hye Kyo tiếp tục có nhiều khoảnh khắc chạm đỉnh nhan sắc nhờ kiểu tóc này. Mái tóc buộc nửa của Song Hye Kyo sẽ được uốn sóng gợn nhẹ, thả mái bay tự nhiên, bay bổng. Nhờ những tuyệt chiêu nho nhỏ này, visual của Song Hye Kyo trông trẻ trung, ngọt ngào và không kém phần hiện đại khi áp dụng kiểu tóc buộc nửa. Khi cần tạo điểm nhấn ấn tượng hơn nữa cho diện mạo, Song Hye Kyo cố định mái tóc bằng một chiếc khăn mềm mại, bay bổng.

