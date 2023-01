3 dưỡng chất "cứu tinh" cho làn da chảy xệ ở phụ nữ sau tuổi 30

‏Từ sau tuổi 30, dưỡng ẩm là một trong những từ khóa quan trọng nhất trong chu trình chăm sóc da, đặc biệt là khi da bắt đầu chảy xệ và xuất hiện những dấu hiệu lão hóa khác. Lúc này chị em cần chuyển sang những thành phần dưỡng da chuyên dụng hơn như: Hyaluronic Acid, vitamin C và retinol để giúp da mặt săn chắc và căng mọng.‏

‏1. Hyaluronic Acid - Dưỡng chất cho làn da chảy xệ‏

‏Hyaluronic acid là một hợp chất được sản sinh và tổng hợp tự nhiên trong cơ thể. Nó được tìm thấy nhiều trong da, khớp và mắt. Khả năng ngậm nước của thành phần này giúp làn da căng mọng và săn chắc một cách tự nhiên.

Tuy nhiên, tương tự như collagen, việc sản xuất hyaluronic acid tự nhiên trong cơ thể cũng suy giảm đáng kể theo thời gian. Đây là một trong những lý do khiến da trở nên khô hơn khi tuổi tác ngày càng cao. ‏

‏Chính vì vậy, nếu không chăm sóc da đúng cách, da dễ có khả năng hình thành các nếp nhăn, chùng nhão... Bạn có thể bổ sung hyaluronic acid qua đường tiêm, uống hoặc bôi ngoài da… Thành phần làm đẹp này sẽ mang lại hiệu quả làm đầy các vết chân chim, nếp nhăn đồng thời giảm tình trạng chảy xệ, giúp da săn chắc và trẻ trung hơn. ‏

‏Hyaluronic acid có trong nhiều loại mỹ phẩm dưỡng da khác nhau. Thành phần này có thể dễ dàng hấp thụ qua da, vì vậy da chảy xệ không còn là nỗi lo nếu bạn biết bổ sung hyaluronic acid đúng cách.‏

‏Da chảy xệ không còn là nỗi lo nếu bạn biết bổ sung Hyaluronic Acid đúng cách.‏

‏2. Vitamin C‏

‏Vitamin C là một chất chống oxy hóa mạnh mà bạn có thể nhận được từ chế độ ăn uống thông qua các loại thực phẩm như trái cây. Vitamin C có khả năng bảo vệ da chống lại quá trình lão hóa do các gốc tự do, ánh nắng mặt trời cũng như các tác nhân gây hại từ môi trường. Nhờ vậy, dưỡng chất này giúp giảm tình trạng chảy xệ, đồng thời thúc đẩy cơ thể sản sinh collagen giúp da săn chắc và đàn hồi. ‏

‏Ngoài việc bổ sung từ chế độ ăn uống, bạn có thể sử dụng vitamin C thông qua các sản phẩm dưỡng da. Trong các thành phần mỹ phẩm, vitamin C được liệt kê là axit L-ascorbic. Đây là một hoạt chất dễ hấp thu tại chỗ, giúp da săn chắc và đều màu hơn. Tuy nhiên hoạt chất này có tính bắt nắng mạnh, vì vậy hãy sử dụng kem chống nắng hằng ngày, tránh để da bị sạm đen. ‏

‏Vitamin C là một chất chống oxy hóa mạnh giúp da săn chắc và ngăn ngừa chảy xệ.‏

‏3. Retinol‏

‏Retinol là một thành phần làm đẹp quen thuộc, được nghiên cứu chứng minh về tác dụng chống lão hóa và giảm nếp nhăn trên da. Đây là dẫn xuất của vitamin A, không chỉ giúp da săn chắc mà còn bảo vệ da khỏi lão hóa. ‏

‏Retinol không hấp thụ vào da như các thành phần kể trên. Nói một cách dễ hiểu, hoạt chất này hoạt động như một chất tẩy tế bào chết trên bề mặt da. Khi sử dụng, retinol giúp kích thích tái tạo tế bào da mới, điều này có thể giúp giảm chảy xệ và mang lại cho làn da vẻ ngoài săn chắc hơn. ‏

‏‏‏‏‏‏‏‏Tuy nhiên, cần tránh sử dụng retinol trên những vùng da mỏng như da quanh mắt.ếu là người mới bắt đầu sử dụng, cần tham khảo ý kiến bác sĩ và kiểm tra mức độ nhạy cảm trước khi sử dụng retinol để hạn chế những tác dụng phụ như da khô, bong tróc và nổi mụn.

‏Retinol được nghiên cứu chứng minh về tác dụng chống lão hóa và giảm nếp nhăn trên da. ‏

