2 thói quen xấu ăn tối gây ra mỡ bụng

Bữa tối, thường được coi là bữa ăn cuối cùng trong ngày, giữ một vị trí quan trọng trong thói quen ăn uống và sinh hoạt hàng ngày của chúng ta. Những lựa chọn trong bữa tối có thể ảnh hưởng đến sức khỏe tổng thể, bao gồm cả mối liên hệ tiềm ẩn với mỡ bụng.

Ăn phần lớn thực phẩm có hàm lượng calo cao

Tiêu thụ nhiều thực phẩm giàu calo vào đêm khuya có thể là nguyên nhân tiềm ẩn gây tích tụ mỡ bụng. Thói quen này thường dẫn đến việc nạp vào cơ thể quá nhiều calo khi tốc độ trao đổi chất của cơ thể chậm lại một cách tự nhiên để chuẩn bị cho giấc ngủ. Lượng calo dư thừa từ việc ăn khuya có nhiều khả năng sẽ được tích trữ dưới dạng mỡ, đặc biệt là ở vùng bụng, vì khả năng đốt cháy chúng của cơ thể bị giảm đi khi nghỉ ngơi.

Khi bạn ăn nhiều calo hơn mức cơ thể cần để tạo năng lượng, lượng calo dư thừa sẽ được lưu trữ dưới dạng chất béo và điều này thường dẫn đến tích tụ mỡ quanh vùng bụng. Các thực phẩm như món chiên, nước sốt kem, món tráng miệng có đường và đồ ăn nhẹ chế biến sẵn là những ví dụ những lựa chọn chứa nhiều calo có thể góp phần gây ra mỡ bụng.

Ăn bữa khuya hoặc bữa ăn nhẹ

Thứ nhất, ăn khuya thường có nghĩa là cơ thể có ít thời gian hơn để chuyển hóa và đốt cháy lượng calo tiêu thụ, điều này có thể dẫn đến tăng khả năng lượng calo này được lưu trữ dưới dạng mỡ, đặc biệt là quanh vùng bụng. Ngoài ra, bữa ăn khuya có thể dẫn đến gián đoạn giấc ngủ vì quá trình tiêu hóa có thể cản trở giấc ngủ ngon và chất lượng giấc ngủ kém có liên quan đến việc tăng cân và tích trữ mỡ, kể cả ở vùng bụng.

Ăn muộn vào ban đêm, đặc biệt là ngay trước khi đi ngủ, có thể gây ra vấn đề vì nhiều lý do. Thứ nhất, quá trình trao đổi chất của cơ thể bạn có xu hướng chậm lại khi bạn chuẩn bị đi ngủ, do đó lượng calo tiêu thụ trong thời gian này có thể được đốt cháy kém hiệu quả hơn. Thứ hai, ăn đêm muộn. Ăn uống có thể làm gián đoạn giấc ngủ của bạn, do đó có thể ảnh hưởng đến việc điều chỉnh nội tiết tố và kiểm soát sự thèm ăn.

Hơn nữa, việc lựa chọn thực phẩm vào đêm khuya có xu hướng kém lành mạnh hơn, thường bao gồm thực phẩm giàu calo, đường hoặc thực phẩm chế biến sẵn, có thể góp phần tăng cân và mỡ bụng theo thời gian. Để duy trì cơ thể khỏe mạnh hơn, bạn nên tập ăn uống chánh niệm tức là ăn uống tập trung, và tránh ăn nhiều bữa hoặc ăn vặt quá gần giờ đi ngủ.

