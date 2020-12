Võ Hoàng Yến lộ vòng 1 dị dạng sau 3 lần thu nhỏ, sự thật bất ngờ

Thứ Bảy, ngày 12/12/2020 12:34 PM (GMT+7)

"Chị đại" làng mẫu Việt xuất hiện với vòng 1 khác lạ.

Võ Hoàng Yến o ép vòng 1 trong thiết kế váy cup ngực, đuôi lông vũ quyền lực.

Võ Hoàng Yến trở lại trong chương trình Đại sứ hoàn mỹ 2020 do hoa hậu Hương Giang sáng lập. Tập 1 đã được phát sóng và thu hút nhiều sự quan tâm của khán giả. Top thí sinh từ 25 tới 15 đã dần xuất hiện, hé lộ những gương mặt tiềm năng sáng giá được dự đoán soán ngôi Hoa hậu chuyển giới Hương Giang trong thời gian tới.

Tuy nhiên, để quảng bá cho chương trình, Võ Hoàng Yến tung loạt hình ảnh cho chương trình. Thần thái sắc lạnh cùng những dáng pose của cô chưa khi nào khiến người hâm mộ thất vọng. Song, trong những hình ảnh đó, vòng 1 của Võ Hoàng Yến khiến người nhìn khó hiểu vì "bên còn bên mất".

Nhiều người đặt ra câu hỏi, phải chăng sau 3 lần phẫu thuật thu nhỏ vòng 1 nên ngực cô dị dạng, để lại hệ luỵ hậu phẫu?

Hình ảnh khiến khán giả đặt ra nghi vấn, chân dài bị hỏng vòng 1 vì phẫu thuật thu nhỏ.

Tuy nhiên, so sánh những bức hình trong cùng 1 bộ ảnh có thể thấy vòng 1 của Võ Hoàng Yến hoàn toàn bình thường. Do cách pose dáng và thiết kế thân váy phom cứng nên xô vòng 1 thay đổi. Phẫu thuật thu nhỏ ngực hoàn toàn an toàn và không hề gây ra biến chứng. Việc chân dài thực hiện tới 3 lần là do cô tăng cân kéo theo khối mỡ ở vùng ngực cũng phát triển theo và to lên dần.

Vì thế, ngoài việc thu nhỏ vòng 1 thì cô phải duy trì cân nặng, chế độ tập luyện phù hợp, giữ thể trạng ở chế độ cân bằng nhất.

Từ một người có vòng một khoảng 96 cm ở giai đoạn tăng cân nhiều nhất, cô đã có số đo ba vòng như mơ ước: 89-65-92 cm. Hoàng Yến cho biết cô đang tập để có vòng hai nhỏ hơn nữa, chạm tới size 2-4 (số đo trước đây của cô là size 6).

Chân dài từng chia sẻ, cô thực hiện phẫu thuật tại Hàn Quốc và chỉ sau 1 đêm, cơ thể hoàn toàn bình phục. Cô có thể thoải mái ra phố và sinh hoạt bình thường. "Tôi hạnh phúc và sung sướng, cảm giác như người nhẹ đi cả chục kg" - Võ Hoàng Yến từng bày tỏ suy nghĩ sau phẫu thuật.

Không chỉ Võ Hoàng Yến mà showbiz Việt cũng có nhiều người chia sẻ kinh nghiệm về chuyện thu nhỏ vòng ngực. Theo đó, chi phí được tiết lộ khoảng trên/dưới 100 triệu đồng. Sau phẫu thuật, tuỳ thể trạng để cần có thời gian ít nhiều phục hồi sức khoẻ. Những món ăn giúp vết thương nhanh chóng lành lại cần được bổ sung nhiều hơn. Vậy nên, chuyện Võ Hoàng Yến bị biến đổi vòng 1 sau thu nhỏ là điều không chính xác.

Ngoài ra, có thể đối chiếu với nhiều trường hợp mỹ nhân showbiz khác có vòng 1 không cân đối do trang phục.

Mâu Thuỷ cũng rơi vào trường hợp tương tự khi mặc váy để lộ vòng ngực bên to bên nhỏ. Ngoài tác động từ trang phục thì việc đánh khối để vòng 1 lớn hơn cũng tác động tới vòng 1 không cân đối.

H'Hen Niê với vòng 1 không cân đối và trường hợp của cô có thể do góc chụp chéo.

Mỹ nhân Việt thường xuyên rơi vào tình huống dở khóc dở cười này.

