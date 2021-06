Huyền My tung ảnh áo tắm sexy, gặp "sự cố" vẫn chăm chỉ chụp hình

Chủ Nhật, ngày 06/06/2021 19:25 PM (GMT+7)

Huyền My không chỉ sở hữu diện mạo xinh đẹp mà còn có vóc dáng thon gọn đáng mơ ước.

Huyền My khoe vóc dáng gợi cảm trong thiết kế áo tắm ấn tượng.

Trên trang cá nhân, á hậu Huyền My có đăng tải hình ảnh mới với chia sẻ hóm hỉnh: "Cả nhà hãy like cho bộ ảnh được thực hiện khi tui đang bị giời leo khá nặng ở mỏ nhưng vẫn khá quằn quại đi ạ".

Người đẹp chọn diện thiết kế monokini màu cam với dáng cut-out ở bụng khéo khoe được vóc dáng như tượng tạc. Người hâm mộ dành nhiều lời khen cho Huyền My như: "Đẹp mê ly", "thi hoa hậu tiếp đi em ơi, xinh quá",...

Có người mong muốn Huyền My tiếp tục tham gia thi hoa hậu.

Huyền My sinh năm 1995, là á hậu 1 cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2014. Ngay từ khi tham gia cuộc thi Hoa hậu Việt Nam, cô đã được đánh giá là thí sinh sáng giá cho ngôi vị cao nhất. Sau đó, người đẹp đại diện Việt Nam chinh chiến tại đấu trường nhan sắc Hoa hậu Hòa bình Quốc tế 2017 và lọt top 10 chung cuộc.

Cô cũng có độ nổi tiếng nhất định ở nước ngoài khi báo chí Thái Lan, Trung Quốc,... dành nhiều lời khen cho người đẹp. 7 năm kể từ khi trở thành á hậu, Huyền My ngày càng cho thấy sự hoàn thiện bản thân, trong đó có cả ngoại hình. Tất nhiên, người đẹp cũng phải chăm chỉ giữ dáng.

Huyền My được công chúng đánh giá cao ở diện mạo cũng như vóc dáng.

Tập gym, chơi golf

Không phải vô cớ khi tập gym luôn là xu hướng được đông đảo mọi người lựa chọn. Hệ thống máy móc hỗ trợ luyện tập là một trong những lý do khiến họ lui tới phòng tập gym thường xuyên. Gym không chỉ giúp bạn đốt cháy mỡ thừa mà còn mang lại thân hình săn chắc, gầy nhưng khỏe mạnh và tràn đầy sức sống. Bởi vậy Huyền My cũng gắn bó với gym.

Bí quyết giữ dáng của Huyền My là chăm chỉ rèn luyện thể hình.

Bên cạnh đó, người đẹp còn chăm chỉ chơi golf. Người ta vẫn thường chú ý khá nhiều đến sự đắt đỏ, dành cho giới thượng lưu của golf mà quên mất golf cũng là môn thể thao mang lại nhiều lợi ích cho cơ thể. Đặc biệt, nó có hiệu quả giảm cân khi người chơi phải di chuyển nhiều, thay đổi dáng người, tư thế nhờ những động tác đánh bóng.

Chơi golf vừa là thú vui thể thao vừa giúp Huyền My duy trì hình thể đẹp.

Chế độ ăn khoa học

Song song với việc tập luyện, Huyền My áp dụng chế độ ăn uống khoa học. Người đẹp không ăn kiêng khắt khe mà ăn một cách lành mạnh. Thi thoảng, Huyền My lựa chọn ăn keto hoặc low carb hạn chế tinh bột tránh tăng cân. Khi không có thời gian tự chuẩn bị đồ ăn, Huyền My sẽ tìm những quán bán đồ healthy để đặt hàng.

Chế độ ăn uống đóng vai trò quan trọng đến việc giảm cân, giữ dáng.

Ngoài ra, Huyền My còn nhắc nhở bản thân không nên ăn vặt. Ăn vặt là một trong số những nguyên nhân khiến phái đẹp tăng cân không kiểm soát do nạp dư thừa năng lượng. Bởi vậy, bạn không nên duy trì thói quen này hoặc thay thế đồ ăn vặt kém lành mạnh bằng những thực phẩm có lợi như các loại hạt, hoa quả, sữa chua.

Ngoài ra, Huyền My còn nhắc nhở bản thân không nên ăn đồ ăn vặt.

Đeo latex siết eo

Huyền My từng chia sẻ latex là bảo bối cho vòng eo của người đẹp. Cô nói: "Lịch đi quay đi chụp liên tục, không phải lúc nào My cũng ăn uống theo chế độ và tập gym được nên thực sự việc đeo latex quan trọng với My lắm". Latex hay còn gọi là đai nịt bụng được biết đến với khả năng tạo dáng vòng eo, thu nhỏ, đốt cháy mỡ thừa.

Đai nịt bụng được đông đảo phụ nữ lựa chọn vì khả năng siết eo.

Những tưởng nó được mặc định sử dụng cho phụ nữ sau sinh nhưng hiện tại đeo latex đang là xu hướng được đông đảo phái đẹp tiếp nhận. Ngay khi mới sử dụng, bạn không nên đeo latex quá lâu, ngoài ra không dùng sau khi vừa ăn no. Đặc biệt, các nàng nên xem đây là phương pháp hỗ trợ việc giữ dáng để trách việc lạm dụng.

Cùng với việc tập luyện và ăn uống, cô còn sử dụng thêm đai nịt bụng.

Nguồn: http://danviet.vn/huyen-my-tung-anh-ao-tam-sexy-gap-su-co-van-cham-chi-chup-hinh-502021661923218...Nguồn: http://danviet.vn/huyen-my-tung-anh-ao-tam-sexy-gap-su-co-van-cham-chi-chup-hinh-5020216619232189.htm