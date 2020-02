Phạm Quỳnh Anh lấy lại vóc dáng nóng bỏng, tự tin khoe body mơn mởn

Phạm Quỳnh Anh lấy lại vóc dáng nóng bỏng, tự tin khoe body mơn mởn

Chủ Nhật, ngày 23/02/2020 19:00 PM (GMT+7)

Phạm Quỳnh Anh khoe body mơn mởn như thiếu nữ với đồ bơi, "lão hóa ngược" sau ly hôn.

Phạm Quỳnh Anh hiếm hoi khoe hình gợi cảm với đồ bơi 2 mảnh.

Sau ly hôn, Phạm Quỳnh Anh gợi cảm và chăm chút nhiều hơn cho bản thân. Lý do cho sự thay đổi này chính là làm tiền đề để quay lại sân khấu, trở lại với đam mê của nữ ca sĩ từng có thời gian dài vắng bóng trong tâm trí người hâm mộ. Hình ảnh nữ ca sĩ mặc gợi cảm hay thường xuyên diện áo tắm được cô đăng tải nhiều trên trang cá nhân. Bởi thế mà người hâm mộ mới biết được dù trải qua 2 lần sinh nở, Phạm Quỳnh Anh vẫn có được vóc dáng săn chắc ngưỡng mộ.

Giống như nhiều bà mẹ showbiz khác, Phạm Quỳnh Anh cũng phải chạy đua với công cuộc giảm cân, nhất là vòng eo ngấn mỡ, kém săn chắc sau sinh. Bộ môn cô gắn bó tập luyện để lấy lại vóc dáng là yoga. Theo những hình ảnh nữ ca sĩ gốc Hà thành chia sẻ, cô thường tập những tư thế như: plank, chiến binh và trồng cây chuối. Đây là những động tác được xếp loại khó trong yoga và cần phải có thời gian rèn luyện lâu mới thực hiện được vì độ khó và yêu cầu tính dẻo dai từ cơ thể nhiều hơn.

"Trong 1 năm sau sinh, không cần áp lực chuyện giảm cân" là lời khuyên của cô cho những mẹ bỉm sữa. Bởi, Phạm Quỳnh Anh quan niệm, làm mẹ ai cũng vất vả thế nhưng cơ địa mỗi người khác nhau, có những mẹ vì cho con bú, vì thức đêm vất vả chăm con, sau sinh 1 - 2 tháng đã gầy. Cũng có những mẹ khó giảm cân do tạng người đầy đặn hoặc do ăn nhiều thức ăn bổ dưỡng để có sữa cho con lại tự tạo áp lực cho chính mình dẫn đến khủng hoảng tâm lý. Thay vì việc hàng ngày cầm thước đo vòng eo của mình bao nhiêu rồi suy sụp, lo lắng vì sao bụng mỡ chảy xệ, bắp tay to quá, đùi như hai cái cột đình. Chúng ta nên toàn tâm toàn ý lo cho thiên thần của mình.

Body thon gọn săn chắc của Phạm Quỳnh Anh dù đã 2 lần sinh nở.

Phạm Quỳnh Anh sau sinh 1 năm, bắt đầu trở lại cuộc chiến giảm cân.

Tâm lý thoải mái với vóc dáng sau sinh chính là bí quyết giúp nữ ca sĩ trải qua 2 lần sinh nở vẫn trẻ đẹp và lão hóa ngược trong thời gian gần đây. Khi vượt qua ngưỡng 1 năm sau sinh, cô mới bắt đầu tập luyện.

Các động tác giảm cân an toàn, hiệu quả cho các mẹ sau sinh bao gồm sinh thường và sinh mổ bạn có thế tham khảo:

Tập thở: Tập thở là một trong những bước quan trọng trong các bài tập yoga giảm cân giúp phục hồi nhanh sức khỏe, tránh táo bón sau khi sinh. Khi phụ nữ mang thai và sinh con thì cơ chậu bị căng ra, tập thở giúp ích nhiều trong việc co thắt cơ sàn chậu. Tập co thắt cơ sàn chậu để chống tiểu són, tiểu không tự chủ và duy trì cả khả năng tình dục.

Tập bụng: Có rất nhiều bài tập khác nhau trong đó plank là lựa chọn hàng đầu của các mẹ sau sinh. Với các bài tập này, bạn hoàn toàn có thể vừa tập vừa trông con. Nằm sắp, chống hai khuỷu tay vuông góc ngay dưới vai. Nhón hai mũi chân lên, nâng thân người lên và giữ lưng, hông, cổ thành một đường thẳng. Không đặt hai tay quá gần nhau. Giữ tư thế này trong 30 giây hoặc lâu hơn, siết chặt phần cơ bụng và duy trì nhịp thở đều.

Tập vòng 3: Nằm ngửa trên thảm tập, tay xuôi theo thân mình, hai chân duỗi bằng vai, khuỷu chân co lại để cẳng chân vuông góc với mặt đất. Hai chân hơi mở ra để cho trọng tâm toàn thân dồn dần về hướng vai, dùng vai chống cơ thể, hít vào rồi từ từ nâng hông lên. Khi đến điểm cao tối đa thì dừng lại, từ từ thở ra rồi hạ cơ thể xuống, trả lại tư thế ban đầu. Lặp lại động tác từ 10-15 lần khi thực hiện.

Phạm Quỳnh Anh vừa plank vừa trông con.

