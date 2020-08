"Nữ tỷ phú đô la đẹp nhất thế giới" kể nỗi phiền toái khi vòng 1 lớn gấp 3 sau sinh

Thứ Bảy, ngày 29/08/2020 11:47 AM (GMT+7)

Trên thực tế, Kylie Jenner cũng gặp phải những khiếm khuyết sau sinh như bao người phụ nữ khác.

Kylie Jenner.

Khi nhắc đến những người mẫu có body nóng bỏng nhất thế giới, Kylie Jenner luôn được điểm danh đầu tiên. Sở hữu số đo 3 vòng phồn thực, dù bị nghi can thiệp dao kéo nhưng không thể phủ nhận hình thể của mỹ nhân này khiến nhiều người khao khát.

Thậm chí, ngay cả sau khi làm mẹ 1 con, Kylie Jenner vẫn không ngại khoe vóc dáng trong những bộ trang phục gợi cảm, hút mắt. Kylie từng chia sẻ trên Snapchat một video nóng bỏng, khoe bụng phẳng lì và săn chắc như thời con gái chỉ thời gian ngắn sau sinh. Nhiều fan hâm mộ ngỡ ngàng vì Kylie lấy lại dáng quá nhanh dù trước đó, cô đã tăng cân rất nhiều trong thời kỳ bầu bí. Nhìn thoáng qua, nàng em út nhà Kardashian trông đẫy đà, đùi và hông to hơn sau khi sinh em bé.

Không chỉ ngực to gấp 3 lần thời con gái, Kylie cũng gặp phải tình trạng rạn da.

Nhưng trên thực tế, cô cũng gặp phải những khiếm khuyết sau sinh như bao phụ nữ khác. Không chỉ “nở nang” hơn mà cơ thể cô cũng bắt đầu có những sự xuống cấp như: vòng 1 chảy xệ hơn, những vết rạn lớn trên ngực…

Như mỹ nhân này từng chia sẻ: “Sau khi sinh Stormi, cơ thể tôi không còn như trước. Dù tôi quay lại thói quen ăn uống và tập luyện trước khi sinh đẻ nên lấy lại vóc dáng khá nhanh nhưng rõ ràng là không giống hệt như trước. Tôi bị rạn nhiều nhất ở ngực, mông và đùi. Nhưng tôi coi chúng như một món quà nhỏ từ Stormi”. Hay: “Mọi thứ đều to hơn trước. Ngực tôi đã to hơn gấp 3 lần, điều đó thực sự khiến tôi cảm thấy phiền. Mông của tôi to hơn”.

Hình ảnh mới nhất của bà mẹ 1 con hot nhất nhì Hollywood.

Chưa kể, vì có đôi gò bồng đảo khá lớn nên sau sinh, cô cũng bị chảy xệ rất nhiều. Nhìn vào hình ảnh mặc chiếc áo dáng yếm mới nhất, ngực của Kylie cảm giác như bị rơi ra ngoài. Dù được khen ngợi là gợi cảm sau sinh nhưng chính bản thân cô cũng thừa nhận, mình khá mặc cảm với một số bộ phận bị "tàn phá" sau khi làm mẹ. "Mọi người nghĩ tôi đã lấy lại dáng cực nhanh, tôi đoán có lẽ đúng vậy thật. Nhưng đôi khi mọi người có thể hiểu nhầm nếu chỉ nhìn những bức ảnh Instagram", cô út nhà Kardashian chia sẻ thêm.

Cô không ngại "khoe" những khuyết điểm body sau khi làm mẹ.

Nhưng với cô đó là sự hy sinh đầy xứng đáng.

