Nàng thơ thế hệ mới xứ Hàn đẹp mướt mắt nhờ dưỡng da 7 bước

Go Yoon Jung được coi là “nàng thơ mới” của điện ảnh xứ kim chi nhờ liên tục góp mặt vào những dự án phim đình đám như “Alchemy of Souls”, “Hunt”, “Moving”…

Ngoài chiều cao lý tưởng 1m67, nữ diễn viên sinh năm 1996 còn sở hữu gương mặt được các chuyên gia thẩm mỹ công nhận đạt tỷ lệ kim cương hoàn hảo. Đôi mắt to tròn long lanh kết hợp với sống mũi cao thẳng tắp và cặp môi trái tim đầy đặn giúp mỹ nhân 27 tuổi tỏa sáng trong mọi khuôn hình.

Trong nhiều cảnh phim, Go Yoon Jung thậm chí chỉ cần để mặt mộc, không son phấn cũng không tạo kiểu tóc cầu kỳ nhưng vẫn khiến người hâm mộ ngả mũ bởi các đường nét khuôn mặt quá đỗi hài hòa cũng như làn da mướt mát, không tì vết.

Có nhiều đồn đoán xung quanh việc Go Yoon Jung đã can thiệp “dao kéo” để sở hữu vẻ ngoài hoàn mỹ như hiện tại. Tuy nhiên, nữ diễn viên chỉ thừa nhận đã động chạm để có sống mũi cao hơn. Ngay cả bạn học cũ của Go Yoon Jung cũng lên tiếng khen ngợi nhan sắc của người đẹp cũng như khẳng định các đường nét khác ngoài chiếc mũi của mỹ nhân 9x là hoàn toàn tự nhiên.

Go Yoon Jung thừa nhận đã động chạm vào vùng mũi, các đường nét khác của cô là hoàn toàn tự nhiên

Bất kể có thẩm mỹ hay không, không thể phủ nhận sức hút của Go Yoon Jung trong mỗi phân cảnh phim có cô xuất hiện.

Đã gần 30 tuổi nhưng vẫn có thể hóa thân thành cô nữ sinh trung học trẻ trung, không cậy nhờ tới son phấn hay các bộ lọc phổ biến trên phim ảnh, bí quyết của Go Yoon Jung nằm ở 7 Skin Method – phương pháp dưỡng da nổi tiếng được khai sinh tại chính đất nước cô sinh ra.

7 Skin Method được hiểu đơn giản là phương pháp dưỡng da sử dụng nước cân bằng (toner) ít nhất 3 lần và nhiều nhất 7 lần. Với cách dùng một lần thông thường, toner chỉ có tác dụng làm cân bằng độ pH của da sau khi dùng sữa rửa mặt. Tuy nhiên với 7 Skin Method, lớp toner phía sau khóa lại lớp toner phía trước, từng lớp xếp lên nhau ngăn chặn tối đa sự bốc hơi và thoát ẩm. 7 lớp toner không chỉ mang đến độ ẩm và dưỡng chất cần thiết, mà còn có khả năng thay thế cho nhiều bước dưỡng da như serum hay essence, đảm bảo bề mặt da thông thoáng, không bí do toner có nền nước mỏng nhẹ.

Người đẹp được coi là “nàng thơ mới” của điện ảnh Hàn nhờ ngoại hình hoàn mỹ và khả năng nhập vai xuất sắc

Với Go Yoon Jung, cô nàng thường bắt đầu chu trình dưỡng da bằng cách đắp mặt nạ đất sét để loại bỏ tất cả bụi bẩn trên khuôn mặt, bao gồm cả bã nhờn và dầu tích tụ. Sau đó, người đẹp rửa mặt thật sạch, đảm bảo không bỏ qua mọi ngóc ngách trước khi thoa lớp toner đầu tiên lên da bằng cách dùng bông cotton. Tiếp đó, Go Yoon Jung dùng thêm 6 lớp toner nữa trước khi thoa serum, kem dưỡng mắt và kem dưỡng ẩm cho toàn bộ khuôn mặt.

Không phải lúc nào Go Yoon Jung cũng có thời gian áp dụng triệt để 7 Skin Method. Tuy nhiên, cô luôn cố gắng duy trì thói quen skincare này, đặc biệt trong những ngày đi quay phải trang điểm nhiều.

Ngoài phương pháp chăm da nhiều bước, nữ diễn viên “Moving” còn rất cẩn trọng trong việc lựa chọn từng sản phẩm thoa lên da. Cô ưu tiên các sản phẩm lành tính, dịu nhẹ, đảm bảo không gây kích ứng. Với những mỹ phẩm chứa sunfat, paraben và các hóa chất có hại khác, người đẹp sẽ không bao giờ dùng lại lần 2.

Go Yoon Jung còn sở hữu một bí mật làm đẹp khác, đó là nước! Đối với nữ diễn viên sinh năm 1996, nước chính là chìa khóa giúp phụ nữ hoàn thiện vẻ đẹp từ trong ra ngoài. Do đó, người đẹp luôn đảm bảo uống đủ nước cũng như ưu tiên những nguồn nước sạch khi tắm và rửa mặt.

Go Yoon Jung xinh đẹp cả khi để mặt mộc, không son phấn hay làm tóc cầu kỳ

Nhan sắc cũng như danh tiếng của nữ diễn viên ngày càng thăng hạng theo thời gian

