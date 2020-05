Mỹ nhân Hàn "náo loạn" Việt Nam giảm cân trở thành "biểu tượng sexy" mới

Chủ Nhật, ngày 17/05/2020 20:56 PM (GMT+7)

Soojin sở hữu vóc dáng gợi cảm khiến ai nấy ngắm nhìn hình ảnh của cô đều muốn giảm cân ngay lập tức.

Soojin được các fan gọi là "nữ hoàng sexy" mới của K Pop. Cô cùng các thành viên trong nhóm (G)I-DLE từng đến Việt Nam biểu diễn vào năm ngoái.

Thành viên Soojin của nhóm nhạc (G)I-DLE đang là chủ đề hot trên mạng xã hội Hàn Quốc. Cô gái sinh năm 1998 được xem làm "bông hoa lạ" của K Pop khi sở hữu gương mặt mang nét riêng không trộn lẫn. Mặc dù không theo chuẩn vlive mà sở hữu gương mặt tròn nhưng Soojin vẫn có lượng fan đông đảo. Đặc biệt là thần thái hút hồn trên sân khấu. Không chỉ vậy, Soojin còn có thân hình gợi cảm chính bởi vậy nhiều fan gọi cô là "nữ hoàng sexy" mới của K Pop. Thậm chí, mỗi khi nhìn ngắm những bức hình của Soojin các chị em lại có động lực để giảm cân, giữ dáng.

Soojin là gương mặt lạ của làng giải trí K Pop với thần thái lôi cuốn đầy mê lực.

Tỉ lệ cơ thể chuẩn

Soojin cao 1m63 với tỉ lệ cơ thể cân đối, đúng chuẩn "8 cái đầu" như theo yêu cầu của người Hàn. Bạn cao bao nhiêu không quan trọng, quan trọng là tỉ lệ đầu bằng 1/8 cơ thể thì vẫn được xem là đẹp. Bên cạnh đó, Soojin còn có dáng người chân dài hơn lưng nên nhìn cô cao hơn so với chiều cao thực tế. Soojin không chỉ sở hữu vòng eo thon thả mà cô còn có cơ bụng 1-1 săn chắc. Với cân nặng 43kg, nhìn Soojin trông có vẻ gầy gò nhưng người hâm mộ nhận xét cô không hề yếu đuối mà vẫn khỏe khoắn và đầy gợi cảm.

Bức ảnh chụp vội nhưng vẫn xinh đẹp của Soojin được lan truyền nhiều trên mạng xã hội.

Trước đó, từng có thời gian Soojin mũm mĩm, gương mặt vốn tròn lại càng thêm phúng phính, lấp hết đường nét gương mặt, vóc dáng cũng không có gì ấn tượng. Nhưng sau đó cô đã tích cực giảm cân, tuân theo chế độ ăn và luyện tập nghiêm túc. Chế độ ăn của các thực tập sinh, thần tượng xứ Hàn được lên tỉ mỉ trong ngày và bắt buộc phải tuân theo.

Họ không được phép ăn bất cứ thứ gì mà trong thực đơn giảm cân không có, nếu trái lệnh họ sẽ bị phạt. Mặc dù phải chấp nhận chế độ ăn hà khắc nhưng chúng giúp Soojin cũng như các nghệ sĩ Hàn khác có vóc dáng chuẩn hơn. Đảm nhận vai trò nhảy chính trong nhóm, Soojin còn luyện tập vũ đạo thường xuyên. Đây là vận động toàn thân giúp tiêu hao nhiều calo, đồng thời giúp cơ thể dẻo dai và uyển chuyển hơn.

Soojin nổi tiếng với vóc dáng chuẩn từng cm.

Hình xăm cá tính

Bên cạnh đó, Soojin có nhiều hình xăm cá tính trên cơ thể như hình thánh giá phía sau vai hay dòng chữ "Self love is the best love" dọc cánh tay, hình xăm trái tim ở gần xương quai xanh để kỷ niệm tình bạn với người bạn thân,... Theo như lời một số fan hâm mộ, Soojin phải có khoảng 8 hình xăm lớn nhỏ. Mặc dù khi lên sóng truyền hình những hình xăm này đều phải bị che bằng băng dính màu da do không phù hợp với quy chuẩn nhưng công chúng vẫn đánh giá cao cách làm đẹp độc đáo này của cô và khẳng định nó không chỉ phù hợp với phong cách mà còn rất tinh tế và nghệ thuật.

Soojin có nhiều hình xăm nhỏ trên cơ thể.

Vẻ cổ điển với son đỏ

Một trong những nét quyến rũ riêng của Soojin được tạo nên là nhờ cách trang điểm kiểu cổ điển với son đỏ tô toàn môi, kết hợp với chi tiết chấm nốt ruồi dưới đuôi mắt. Bản thân Soojin cũng rất thích cách trang điểm này, nó giúp tôn đường nét gương mặt của cô hơn. Màu đỏ là màu son cơ bản của phái đẹp nhưng không bao giờ lỗi thời. Thay vì tô lòng môi nhẹ nhàng như các thần tượng khác, Soojin chọn đánh toàn môi giúp đôi môi cô đầy đặn và quyến rũ hơn.

Cách trang điểm cũ khiến Soojin kém sắc hơn.

Thần thái của Soojin tăng lên bội phần khi trang điểm với son đỏ cổ điển.

Nguồn: http://danviet.vn/my-nhan-han-nao-loan-viet-nam-giam-can-tro-thanh-bieu-tuong-sexy-moi-502020185...Nguồn: http://danviet.vn/my-nhan-han-nao-loan-viet-nam-giam-can-tro-thanh-bieu-tuong-sexy-moi-50202018595844829.htm