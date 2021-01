Lệ Quyên khoe lưng trần, body nuột nà bên tình trẻ kém 12 tuổi dù đã U40

Thứ Bảy, ngày 02/01/2021 18:05 PM (GMT+7)

Mặc dù chênh lệch tuổi tác so với tình trẻ 1 giáp nhưng Lệ Quyên vẫn trẻ trung và gợi cảm.

Lệ Quyên khoe lưng trần nuột nà trong bức hình mới nhất đăng tải trên trang cá nhân.

Tình trẻ Lâm Bảo Châu của Lệ Quyên sinh năm 1993 kém người đẹp một giáp.

Sau tấm ảnh chụp cùng tình trẻ Lâm Bảo Châu "gây bão" mạng xã hội ngày đầu năm, Lệ Quyên tiếp tục chia sẻ bức hình mới với chia sẻ: "Nâng niu và trọn vẹn với hiện tại. Trân trọng và biết ơn với quá khứ. hướng về tương lai tốt đẹp, bình yên. Happy New Year. Thanks for everything".

Cư dân mạng đổ dồn sự chú ý vào vóc dáng nuột nà ở tuổi 39 của "nữ hoàng phòng trà" và bình luận: "Chị đẹp thật", "Quá đẹp", "Ước được một lần gặp chị ngoài đời thực",...

Lệ Quyên đã 39 tuổi nhưng vẫn nổi bật với ngoại hình trẻ trung cùng vóc dáng gợi cảm.

Người đẹp thường xuyên nhận được những lời khen cho ngoại hình thắng thời gian.

Lệ Quyên vốn đã nổi tiếng trẻ hơn tuổi. Khi đứng cùng tình trẻ kém 12 tuổi Lệ Quyên cũng không hề kém xinh. Lão hóa là quá trình tất yếu nhưng không phải không có cách để phái đẹp níu giữ tuổi xuân. Đặc biệt, bạn phải tìm được phương pháp chăm sóc da, giảm cân phù hợp với độ tuổi bởi ở mỗi thời điểm khác nhau, cơ thể có những thay đổi riêng biệt.

Càng có tuổi phụ nữ càng phải chú ý chăm sóc da và giảm cân để trẻ đẹp.

Bản thân Lệ Quyên cũng rất chú tâm đến vấn đề này để níu giữ thanh xuân.

Chăm sóc da ở tuổi 40

Khi bước đến độ tuổi xế chiều quá trình lão hóa diễn ra nhanh hơn, làn da dễ nhăn nheo đặt biệt là vùng da mắt. Phái đẹp nên chú ý đến việc dưỡng ẩm cho da, cung cấp đủ ẩm để nuôi dưỡng da từ bên trong giúp làn da tươi trẻ. Đồng thời, bạn cũng nên sử dụng thêm các loại kem dưỡng có thành phần chống oxy hóa.

Ở độ tuổi 40 các loại mỹ phẩm nên được bổ sung thêm thành phần chống oxy hóa.

Bên cạnh đó cũng đừng quên sử dụng kem chống nắng để bảo vệ làn da dễ bị tổn thương trước những tia sáng có hại. Ngoài ra, việc tẩy tế bào chết, đắp mặt nạ cũng giúp bạn chăm sóc da tốt hơn. Bạn cũng có thể học thêm massage da để tăng cường tuần hoàn máu tốt cho da, dưỡng chất trong mỹ phẩm có thể thẩm thấu tốt hơn.

Giảm cân ở tuổi 40

Bước tới tuổi trung nên, tình trạng dễ phát phì càng phổ biến do tốc độ trao đổi chất của cơ thể bị giảm bởi vậy phái đẹp ở tuổi này thường dễ béo khó gầy. Để hạn chế điều này, bạn nên bắt đầu với sự thay đổi thực đơn. Bổ sung thêm trái cây và rau xanh vừa giúp bạn ăn no lại không nạp quá nhiều mà vẫn có đủ dưỡng chất.

Chế độ ăn uống ảnh hưởng không nhỏ đến hiệu quả giảm cân của phái đẹp.

Thay vì bỏ bữa sáng và ăn nhiều vào buổi tối bạn nên ăn đủ vào buổi sáng để cung cấp năng lượng cho một ngày. Buổi tối chỉ nên ăn nhẹ nhàng và ăn sớm để cơ thể tiêu hóa thức ăn một cách hiệu quả. Cách chế biến món ăn cũng tác động không nhỏ đến việc giảm cân. Bạn nên thay đổi cách nấu các món lành mạnh, hạn chế dầu mỡ.

Bên cạnh đó, bạn hãy tập thêm thể thao vừa tốt cho sức khỏe vừa giảm cân hiệu quả hơn.

Cùng với đó, không thể không nhắc đến việc tập thể thao. Không có cách tiêu hao calo nào hiệu quả hơn là tập luyện. Bạn có thể bắt đầu với việc đi bộ, chạy bộ mỗi sáng hoặc tập bài bản hơn với gym, yoga. Miễn là bạn không để cơ thể ì một chỗ. Hơn nữa tập thể thao không những giúp bạn giảm cân mà còn mang lại sức khỏe tốt hơn.

Nguồn: http://danviet.vn/le-quyen-khoe-lung-tran-body-nuot-na-ben-tinh-tre-kem-12-tuoi-du-da-u40-502021...Nguồn: http://danviet.vn/le-quyen-khoe-lung-tran-body-nuot-na-ben-tinh-tre-kem-12-tuoi-du-da-u40-502021211854690.htm