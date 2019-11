Khởi My tiết lộ bí quyết để bụng nổi múi sầu riêng săn chắc, sexy

Thứ Bảy, ngày 30/11/2019 09:43 AM (GMT+7)

Để có vòng eo nổi cơ cuồn cuộn như Khởi My không khó.

Khởi My hướng dẫn bài tập cho vòng eo săn chắc tại nhà.

Từng biết tới là một ca sĩ có lượng theo dõi lớn, Khởi My còn là một game thủ đình đám của giới trẻ. Vì chơi game nhiều, ngồi nhiều nên cô bị to vòng eo, đây cũng là tình trạng chung của những cô nàng văn phòng. Để có vòng 2 săn chắc, nổi cơ cuồn cuộn, Khởi My tiết lộ những bài tập hết sức đơn giản có thể tập tại gia. Duy trì mỗi ngày khoảng 10 phút tập, bạn sẽ thấy vòng eo được cải thiện rõ ràng.

2 bài tập đơn thuần nhưng luôn mang lại hiệu quả cao khi đốt cháy calo vùng eo, siết cơ để bụng chắc nịch. Khởi My hướng dẫn bài tập lên gối sao cho đầu gối chạm tới ngực là tốt nhất. Với bài tập này, bạn cần nằm tư thế úp sàn nhà, tạo đường thẳng cơ thể sao cho gần như song song với sàn nhà. Thực hiện mỗi chân 30 nhịp với động tác lên gối chạm ngực.

Có rất nhiều động tác plank từ dễ tới khó.

Plank tác động lên toàn cơ thể.

Động tác thứ 2 là plank, đây là phương pháp quyền năng được giới gymer truyền tai nhau khi tác dụng lên toàn cơ thể. Dù nhìn qua, bài tập rất đơn giản, giữ thăng bằng cơ thể nằm úp trên sàn nhà bằng mũi chân và 2 đầu gối tay, với 4 trụ này, bạn nâng cơ thể càng lâu càng tốt. Khởi My bật mí, kỳ lục thời gian plank của cô đang là 3 phút và muốn tăng lên để siết vòng eo, cơ bụng hiện ra rõ hơn nữa.

Để kết thúc bài tập cho vòng eo săn chắc tại nhà, vẫn tư thế nằm úp sàn nhà nhưng Khởi My hướng dẫn các bạn xoay hông, đưa vòng ba vặn sang trái sang phải luân phiên. Động tác siết eo hiệu quả nhất, đốt calo cho cả bụng trên và dưới.

Cận cảnh vòng eo nổi cơ cuồn cuộn của nữ ca sĩ khiến người hâm mộ không khỏi trầm trồ.

Khởi My đeo latex trong lúc tập luyện để có bụng múi.

Cuối cùng, yếu tố quan trọng nhất để có bụng săn chắc nổi cơ như múi sầu riêng được Khởi My tiết lộ thêm: "Mọi người địa cái bụng My, xong ai cũng than với My tập hoài mà bụng không lên múi. Ai kêu hỏng chịu xài latex chi. Bạn nào tập hay gặp khó khăn trong việc siết cơ bụng thì phải có liền bé bảo bối này để đi tập. Ở nhà cũng kết hợp đeo chung với My luôn đi, hỗ trợ siết eo và cơ bụng hiệu quả".

Bụng được quấn chặt bằng gen nịt bụng sẽ tạo áp lực lên phần eo, giúp chúng trở nên nhỏ nhắn và săn chắc hơn. Tuy nhiên, nhiều người cho rằng đeo latex khi tập luyện gây áp chế dây thần kinh, máu huyết khó lưu thông, nặng hơn sẽ khiến bạn khó thở. Những hậu quả này do gen nịt bụng tạo ra vô tình làm hiệu quả của các bài tập giảm đi rất nhiều... Ngược lại, vì những người dùng latex đã chuẩn bị tâm lý và muốn tin vào những điều họ tin rằng đeo latex giúp eo nhỏ đi, nên họ đeo latex và tập luyện đầy hưng phấn. Có rất nhiều yếu tố tác động đến buổi tập, ngoài về tinh thần tâm lý người tập thì không gian, âm nhạc hay người hướng dẫn... cũng tác động ít nhiều.

Trên thực tế, đeo latex chưa mang lại tác hại nghiêm trọng nào. Việc dùng món đồ định hình vòng eo này chỉ dừng lại ở việc khiến người đeo bị dị ứng hay ngứa ngáy vì mồ hôi bít tắc không được thấm, gây bí hơi.

Khởi My khoe eo thon săn chắc.

