"Gái ngoan" như Selena Gomez cũng đầy hình xăm ở "chỗ hiểm"

Selena Gomez sở hữu nhiều hình xăm nhỏ ở những vị trí ít người để ý như bàn chân, cổ tay, đùi, hông...

1. Hình xăm "Rare"

Hình xăm mới nhất trên cổ của Selena Gomez.

Cách đây không lâu, Selena Gomez đã tiến hành xăm chữ "rare", cùng tên với album mới phát hành của mình lên cổ. Chia sẻ với E!News, nghệ sĩ thực hiện hình xăm cho Selena Gomez chia sẻ rằng hình xăm này rất có ý nghĩa với Selena Gomez. Cũng giống như những hình xăm khác của cô, chữ "rare" này được viết theo font chữ mềm mại, nhỏ nhắn và được đánh giá là phù hợp với Selena Gomez.

2. Hình xăm tình bạn

Selena Gomez và những người bạn xăm số 4 lên những vị trí khác nhau.

Selena Gomez và 3 người bạn thân của mình đã cùng xăm hình số 4 ở những vị trí khác nhau, tượng trưng cho tình bạn vĩnh cửu giữa 4 người họ. Hinh xăm này nằm ở tay phải của Selena Gomez. Cô từng giải thích hình xăm này trên Instgram rằng cô xăm số 4 là bởi những cô gái này đã ở bên cạnh cô suốt 7 năm, họ khiến cô mạnh mẽ và sống tốt hơn. Ngoài hình xăm số 4, Selena Gomez còn có hình số 1 ở xương sườn, xăm cùng cô bạn thân Courtney Barry vào sinh nhật thứ 26 của cô ấy. Hình xăm này mang ý nghĩa họ là bạn thân số 1 của nhau.

Ngoài ra, Selena Gomez còn có hình xăm số 1 ở xương sườn.

3. Hình xăm dấu chấm phẩy

Hình xăm dấu chấm phẩy mang ý nghĩa nhân văn.

Hình xăm này thể hiện sự kết nối giữa Selena Gomez với bộ phim "13 Reasons Why" do chính cô đảm nhận sản xuất kể về những lý do khiến cô nữ sinh trung học tên Hannah Baker phải tự kết liễu mạng sống. Dấu chấm phẩy còn trở thành biểu tượng cho phong trào chống tự tử bởi nó tượng trưng cho sự dừng lại nhưng không phải kết thúc hoàn toàn, dừng lại để mở ra một chương mới của cuộc đời. Truyền niềm tin và hy vọng cho những người đã phải vật lộn với trầm cảm, tự tử và không ngừng gây thương tích cho bản thân.

4. Hình xăm dành cho bà

Selana Gomez còn có hình xăm chữ "sunshine" dành cho người bà.

Selena Gomez xăm từ "sunshine" ở phía chân phải dành cho người bà của mình. Năm 2016, cô từng đăng tải tấm hình chụp với bà của mình và viết bà là ánh nắng của cô. Hình xăm nhỏ này không chỉ được khen tinh tế, ấn tượng mà còn mang ý nghĩa sâu xa, những người quan trọng với cô luôn luôn ở bên cạnh.

5. Hình xăm biểu tượng "om" (hoặc x31)

Vì hình xăm khá nhỏ nên nhiều người đoán rằng đây là biểu tượng "om".

Trong bức ảnh diện bikini được Selena Gomez đăng trên Instagram, công chúng nhận ra người đẹp sinh năm 1992 có một hình xăm nhỏ ở bên hông trái, nhiều người cho rằng đây là biểu tương "om" (ॐ) mang ý nghĩa thiêng liêng trong Ấn Độ giáo, Phật giáo đề cập đến linh hồn, vũ trụ cũng đại diện cho bình yên, thiền định. Tuy nhiên, vì hình xăm quá nhỏ lại ở vị trí dễ che khuất nên không mấy khi được nhìn thấy rõ ràng. Ở một số tấm hình khác, có người lại khẳng định nhìn nó giống chữ "x31" hơn.

Trong một số tấm hình khác thì lại nhìn giống như dấu "x31".

6. Hình xăm dọc hông

Ngoài ra, Selena Gomez còn có hình xăm dọc hông.

Selena Gomez còn có hình xăm dọc hông phải với ý nghĩa "Chúa là người cho tôi sức mạnh". Cô từng chia sẻ rằng, câu nói này được trích dẫn từ Kinh thánh, đoạn cô thích nhất là: "Tôi có thể làm được mọi thứ nhờ Chúa người cho tôi sức mạnh". Selena Gomez cũng giấu hình xăm này khá kỹ, cô còn từng thừa nhận mình khá giỏi trong việc che hình xăm này.

7. Hình xăm bằng tiếng Ả Rập

Hình xăm sau lưng của Selena Gomez mang thông điệp "yêu bản thân".

Ngoài ra, cô có hình xăm nhỏ bằng tiếng Ả Rập mang thông điệp "yêu bản thân" ở sau lưng. Hình xăm này có độ dài khoảng 10cm với thời gian thực hiện chỉ khoảng 30 đến 45 phút, truyền tải thông điệp tích cực về cách sống biết thương chính mình.

8. Hình xăm đôi bàn tay cầu nguyện

Selena Gomez có rất nhiều hình xăm nhỏ.

Trước ngày diễn ra lễ trao giải AMAs, Selana Gomez có đăng tải hình ảnh mới lên Instagram. Đặc biệt gây chú ý là hình xăm hai bàn tay chắp lại cầu nguyện ở hông của cô. Có người cho rằng hình xăm này liên quan đến tình cũ Justin Bieber khi anh cũng có hình xăm tương tự ở chân.

Bên cạnh đó, Selena Gomez còn có một số hình xăm khác như mũi tên, nốt nhạc, dãy số La Mã,... Mỗi hình xăm đều mang ý nghĩa đặc biệt với cô. Không chỉ vậy nó còn được thiết kế tinh tế, nhỏ nhắn nhưng vẫn đủ ấn tượng.

