Đối thủ của Chi Pu đẹp nhờ ăn cơm và xuống tóc

Thứ Hai, ngày 04/02/2019 21:15 PM (GMT+7)

Min Hari của "She was pretty" bản gốc do Go Jun Hee thủ vai đẹp xuất sắc!

Go Jun Hee vẫn rất trẻ trung, quyến rũ ở tuổi 33

Bộ phim của Mối tình đầu của tôi của Việt Nam (làm lại từ bản Hàn là She was pretty) đang thu hút nhiều sự chú ý của người hâm mộ bởi nội dung trẻ trung và tạo hình khá thời trang.

Đặc biệt, nhân vật Hạ Linh (nguyên mẫu là Min Hari) do Chi Pu thủ vai được quan tâm hơn cả, một phần bởi trong bản gốc, nhân vật này đã được nữ diễn viên Go Jun Hee thể hiện vô cùng xuất sắc.

Từ lối makeup tự nhiên như sương khói, phong cách thời thượng cho tới mái tóc pixie đã khiến cả châu Á phát cuồng, Go Jun Hee chứng tỏ mình là lựa chọn không thể tốt hơn cho vai Min Hari, dù so với bản Việt, Go Jun Hee hơn Chi Pu những 10 tuổi! Điều này cũng vô tình khiến cho Chi Pu bị đặt lên bàn cân, trở thành đối thủ với Go Jun Hee khi nhận lời đóng vai Hạ Linh.

Mới đây, công ty chủ quản của Go Jun Hee đã tung ra loạt ảnh hậu trường của nữ diễn viên, thêm một lần nữa chứng minh sắc vóc hoàn hảo khó cưỡng của người đẹp 33 tuổi.

Cùng tìm hiểu xem “Hạ Linh bản Hàn” đã làm thế nào để nhan sắc ngày càng thăng hoa nhé!

“Lên đời” nhờ tóc ngắn

Khi mới bước chân vào làng giải trí, Go Jun Hee để tóc dài khá nữ tính, nhưng vô tình khiến người đẹp trở nên mờ nhạt. Cũng vài lần thay đổi nào buộc đuôi ngựa, nào búi cao nhưng nữ diễn viên sinh năm 1985 vẫn không nhận về nhiều sự chú ý từ người hâm mộ. Mọi sự chỉ thay đổi khi Go Jun Hee cắt tóc ngắn, đặc biệt là mái tóc pixie cá tính khi tham gia She was pretty đã giúp nhan sắc của người đẹp tỏa sáng rực rỡ. Tới nay, dù không còn để tóc pixe nhưng Go Jun Hee vẫn trung thành với tóc ngắn, uốn xoăn bồng bềnh phù hợp với xu hướng tóc năm nay cũng như thị hiếu của khán giả.

Thay đồ ăn vặt bằng…cơm

Trong một cuộc phỏng vấn, khi được hỏi về bí quyết giữ dáng, ăn kiêng, Go Jun Hee đã không ngần ngại chia sẻ rằng cô luôn hạn chế đồ ăn vặt, nhưng bằng cách mà không ai ngờ tới, đó là ăn thật nhiều cơm!

Thay vì bỏ bữa, nhịn ăn để có body mình hạc như nhiều người đẹp khác, nữ diễn viên 33 tuổi ăn đủ ngày 3 bữa, thậm chí ăn rất nhiều cơm mỗi bữa để hạn chế tình trạng thèm ăn vặt. Bằng cách này, Go Jun Hee không lo béo phì nhưng vẫn có cơ thể cân đối, không bị gày gò quá mức.

Ghét việc mình quá…cao!

Sở hữu chiều cao 1m72 với cặp chân dài, nuột chẳng kém siêu mẫu, song sự thật là Go Jun Hee không thích việc mình quá cao! Cô chỉ thích chiều cao khoảng từ 1m65-1m68, bởi vì với nữ diễn viên, đó mới là chiều cao lý tưởng dành cho phụ nữ để “có thể dễ dàng ngả vào vòng tay của một người đàn ông”.

Chạy bộ và uống nhiều nước

Là người đặc biệt đề cao chuyện duy trì cơ thể khỏe mạnh nên Go Jun Hee rất chăm tập thể dục. Mỗi tuần 4 lần, cô sẽ chạy trên máy ngay tại nhà, chưa kể tập riêng với các huấn luyện viên ở phòng gym.

Ngoài ra, nữ diễn viên còn tích cực uống nhiều nước lọc, ăn nhiều hoa quả và rau xanh cũng như thường xuyên đắp mặt nạ giấy để có được làn da khỏe đẹp nhất.

Thêm một số hình ảnh xinh đẹp của Go Jun Hee: