Cô gái Việt được báo xứ Trung tung hô có mặt "Cổ Lực Na Trát, đôi chân Đường Yên"

Thứ Năm, ngày 07/01/2021 01:04 AM (GMT+7)

Báo Trung Quốc dành nhiều lời có cánh cho người đẹp Việt này và so sánh cô với nhiều mỹ nhân toàn mỹ.

Á hậu Huyền My nhận được nhiều lời khen có cánh của báo chí nước ngoài.

Cách đây ít lâu, trên trang Sohu có bài viết với tiêu đề: Gương mặt của Cổ Lực Na Trát, vòng một của Liễu Nham, đôi chân của Đường Yên - người đẹp Việt Nam này có tất cả. Và nhân vật được đề cập không ai khác ngoài á hậu 1 Hoa hậu Việt Nam 2014 Nguyễn Trần Huyền My.

Chẳng những sở hữu diện mạo khả ái, Huyền My còn có vóc dáng ấn tượng. Ở thời điểm tham gia Hoa hậu Việt Nam 2014 cô có chiều cao là 1m74 cùng số đo lần lượt là 83 - 62 - 93cm.

Huyền My được đánh giá là có gương mặt đẹp, vòng một gợi cảm cùng đôi chân nuột nà. Tổng hòa nét đẹp của nhiều mỹ nhân Trung Quốc.

Nhan sắc nổi tiếng châu Á

Đây không phải lần đầu tiên người đẹp được các trang tin nước ngoài ca ngợi nhan sắc. Báo chí Trung Quốc nhắc về Huyền My như một trong những người đẹp bậc nhất Việt Nam. Cô cũng là mỹ nhân Việt Nam có mặt trong đề cử top 100 gương mặt đẹp nhất năm 2020 do TC Candler bình chọn.

Trước đó, Huyền My còn lọt top tìm kiếm trên mạng xã hội Myanmar khi tham gia một bộ phim hợp tác giữa hai nước. Tham gia đấu trường nhan sắc quốc tế Hoa hậu Thế giới 2017 người đẹp xuất sắc có mặt trong top 10 chung cuộc. Điều này chứng tỏ sức hút phủ sóng châu Á của người đẹp sinh năm 1995.

Mức độ nổi tiếng của Huyền My không chỉ ở Việt Nam mà lan rộng tới nhiều nước châu Á.

Ở Huyền My không chỉ có diện mạo mà người đẹp còn có cả vóc dáng chuẩn.

Vẻ đẹp lấn át hoa hậu

Ngay từ khi Huyền My tham gia cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2014 cô đã được đánh giá là thí sinh triển vọng cho ngôi vị hoa hậu. Kết quả, người đẹp dừng chân ở vị trí á hậu 1 khiến không ít người tiếc nuối. Nhất là trong thời điểm đó, nhan sắc của hoa hậu Kỳ Duyên gây không ít tranh cãi. Cộng đồng cho rằng á hậu đẹp hơn hoa hậu.

Ở Huyền My vừa có vẻ đẹp quyến rũ, sắc sảo lại có nét nhẹ nhàng thuần Á dễ gây thiện cảm. Do đó cô thường xuyên được khen ngợi về vẻ đẹp không tì vết. Người đẹp từng chia sẻ: "Điểm nhấn nổi bật trên gương mặt mà My tự tin nhất có lẽ là… không có gì cả. Nhưng theo My thì một gương mặt đẹp là tổng hòa của nhiều yếu tố".

Nhan sắc của á hậu Huyền My từng được nhận xét là lấn át người đạt hoa hậu là Kỳ Duyên.

Huyền My vừa mang nét đẹp nhẹ nhàng thuần Á lại vừa có vẻ hiện đại, quyến rũ.

Nhưng cũng vướng tin "dao kéo"

Là người của công chúng, nhất cử nhất động đều có người để ý, những điểm ngoại hình khác biệt cũng nhanh chóng trở thành chủ đề bàn tán. Với Huyền My cũng không phải ngoại lệ. Người đẹp từng nhiều lần bị cư dân mạng soi phẫu thuật thẩm mỹ đặc biệt là phần mũi.

So với lúc đăng quang hiện tại mũi của Huyền My thon gọn và cao hơn, phần cánh mũi cũng được thu hẹp. Cũng có ý kiến cho rằng đó là ảnh hưởng của việc trang điểm khiến gương mặt khác biệt. Không thể phủ nhận Huyền My ngày càng hoàn thiện hơn về hình ảnh.

Huyền My vướng nhiều tin đồn phẫu thuật thẩm mỹ liên quan đến chiếc mũi.

Sau nhiều năm đăng quang, Huyền My ngày càng hoàn thiện hơn về hình ảnh.

Miệt mài giữ vẻ không tì vết

Bản thân Huyền My cũng rất có ý thức chăm sóc da cũng như duy trì vóc dáng thon gọn. Nàng á hậu từng chia sẻ: "Dù là mỹ phẩm hay quần áo, tôi đều không quá cầu kỳ về thương hiệu, nhãn mác. Tôi nghĩ giá trị của một sản phẩm làm đẹp không chỉ nằm ở mức giá và tên tuổi thương hiệu. Điều quan trọng là chúng hợp với da mặt, an toàn và không dị ứng, mình dùng thấy hợp là được".

Cùng với đó cô tích cực tập thể thao. Được biết, Huyền My học bơi khi học tiểu học, điều này chẳng những giúp cô tăng chiều cao mà còn rèn luyện thói quen tập luyện. Hiện tại, người đẹp dành nhiều thời gian chơi golf. Cô nói chơi golf giúp mình rèn tính kiên trì đồng thời xây dựng hình thể thon gọn.

Người đẹp sẵn sàng dùng mỹ phẩm giá rẻ miễn là nó có chất lượng.

Huyền My dành nhiều thời gian chơi golf giúp dáng đẹp người thon.

