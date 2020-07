Bí mật dung mạo mỹ nhân khiến Chân Tử Đan chấp nhận trở thành kẻ bạc tình

Thứ Sáu, ngày 17/07/2020 03:25 AM (GMT+7)

Dù ở tuổi 50 nhưng nhan sắc của Vạn Ỷ Văn vẫn cực kỳ xuất sắc.

Nhan sắc thời trẻ của Vạn Ỷ Văn.

Vạn Ỷ Văn (sinh năm 1970) từng là một cái tên nhận được nhiều sự quan tâm của dư luận, không chỉ bởi nhan sắc ấn tượng mà còn bởi chuyện tình ồn ào với ngôi sao võ thuật Chân Tử Đan.

Xuất thân từ một gia đình trung lưu, tuổi thơ của Vạn Ỷ Văn trải qua trong khó khăn. Năm 18 tuổi, nhờ chiều cao nổi bật 1,71 m và đôi chân dài 106 cm, ngoài công việc ở cửa hàng váy cưới còn làm thêm người mẫu chụp ảnh váy cưới. Sở hữu nhan sắc không quá rực rỡ với đôi mắt một mí và gò mà cao nhưng nhờ vóc dáng gợi cảm, Vạn Ỷ Văn được khuyên tham gia cuộc thi nhan sắc. Và tại cuộc Hoa hậu Á Châu năm 1989, cô gây được ấn tượng mạnh. Chung cuộc, người đẹp giành vị trí á hậu 1.

Từ nàng Lọ Lem nghèo, cô vươn lên ngôi sao hạng A nhờ giải á hậu 1 Hoa hậu Á Châu năm 1989.

Có danh hiệu đội đầu đã giúp Vạn Ỷ Văn được về đầu quân cho ATV và được đài này tích cực lăng xê. Từ đó, cô nhanh chóng trở thành một ngôi sao hạng A trong làng giải trí xứ Cảng thơm. Vạn Ỷ Văn quen biết Chân Tử Đan khi hai người hợp tác trong bộ phim truyền hình Tinh võ môn. Vẻ đẹp duyên dáng của kiều nữ họ Vạn đã hút hồn Chân Tử Đan ngay từ cái nhìn đầu tiên. Sau khi phim hoàn thành, hai người cũng trở thành một cặp. Điều đáng nói là lúc đó nam diễn viên đang có vợ. Và vì say đắm nhan sắc nàng á hậu nên cuộc hôn nhân của anh với người vợ Tịnh Từ rơi vào bế tắc. Chân Tử Đan chấp nhận trở thành người đàn ông phụ bạc, phản bội để đến bên Ỷ Văn.

Và trải qua chuyện tình thị phi với Chân Tử Đan.

Hiện nay đã ở độ tuổi 50 nhưng á hậu mà Chân Tử Đan từng theo đuổi vẫn giữ được nhan sắc xinh đẹp, tươi trẻ. Bí quyết của cô đó chính là:

Kết hôn nhưng không sinh con

Nhan sắc hiện tại của Vạn Ỷ Văn.

Cho đến nay, câu chuyện vì sao không sinh con dù đã kết hôn được hơn 20 năm của Vạn mỹ nhân vẫn là câu hỏi ngỏ. Nhiều lý do đưa ra là sức khỏe của người đẹp yếu không đảm bảo cho việc sinh nở nhưng cũng không ít ý kiến cho rằng, người đẹp muốn hưởng thụ cuộc sống son rỗi, chăm sóc bản thân. Đây cũng chính là lý do giúp cô luôn trẻ trung hơn so với tuổi của mình.

Sống quên quá khứ, vui với hiện tại

Cô luôn vui vẻ với hiện tại, quên đi quá khứ đầy tai tiếng.

Từng có quá khứ ồn ào với ngôi sao võ thuật Chân Tử Đan, thậm chí bị chỉ trích là “tiểu tam”, là “giật chồng” nhưng Vạn Ỷ Văn đã vượt qua dư luận. Sau khi chia tay với người tình, cô đã nhanh chóng kết hôn với 1 biên kịch và xây dựng cuộc sống hạnh phúc. Trong một bài phỏng vấn, á hậu chia sẻ: “Tôi không quan tâm đến quá khứ, hạnh phúc của tôi là ở hiện tại, tôi sống vui vẻ mỗi ngày”.

Tham gia mạng xã hội để thư giãn

Tham gia mạng xã hội như một niềm vui mỗi ngày.

Ở độ tuổi trung niên nhưng Vạn Ỷ Văn vẫn tham gia các trang mạng xã hội một cách tích cực. Từ Weibo và gần đây là Tiktok. Cô còn thường xuyên tương tác, giao lưu với người hâm mộ, đăng những clip nhảy múa, vui nhộn để “khoe” với bạn bè.

Hạn chế makeup, ăn uống khoa học

Chăm sóc da và dáng cẩn thận, khoa học.

Để giữ được vóc dáng, đặc biệt là làn da đẹp ở tuổi 50, người đẹp đã phải chăm sóc rất kỹ càng. Nếu không phải tham gia quảng cáo hoặc các sự kiện, cô gần như để mặt mộc tự nhiên. Vì theo cô, để mặt mộc giúp da luôn khỏe, thoáng đãng và không ảnh hưởng bởi hóa chất. Còn chế độ ăn, người đẹp chủ yếu ăn nhiều rau, củ, quả và hạn chế đạm và tinh bột.

