Bạn gái mới của "em trai thần Sấm": Nàng Eva nơi địa đàng đẹp nhờ trí tuệ

Thứ Sáu, ngày 13/03/2020 11:02 AM (GMT+7)

Gabriella Brooks là người mẫu trẻ nổi lên vì hẹn hò với Liam Hemsworth sau khi chấm dứt chuyện tình 10 năm với Miley Cyrus.

Liam Hemsworth và Gabriella Brooks cùng nhau đi biển.

Những tưởng chuyện tình giữa "em trai thần Sấm" Liam Hemsworth cùng nàng "công chúa Disney" Miley Cyrus sẽ không còn sóng gió khi đi tới hôn nhân. Tuy nhiên họ đã đường ai nấy đi sau 7 tháng chúng sống. Mới đây, Liam Hemsworth bị các tay săn ảnh chụp được những bức hình cùng bạn gái mới là Gabriella Brooks tại bãi biển. Trước đó, anh cũng từng đưa cô về ra mắt gia đình tại Australia. Một nguồn tin cho biết Liam Hemsworth cảm thấy vô cùng thoải mái khi ở bên cạnh Gabriella Brooks và người thân của anh cũng đồng tình với mối quan hệ này.

Miley Cyrus và Liam Hemsworth chia tay sau 7 tháng kết hôn.

Gabriella Brooks sinh năm 1996, nổi bật với chiều cao 1m75 cùng số đo ba vòng chuẩn là 82-60-89 cm. Điều này khiến nhiều người so sánh cô với vợ cũ Miley Cyrus của Liam Hemsworth khi cô chỉ cao 1m65 với số đo lần lượt là 86-61-84 cm. Gabriella Brooks bắt đầu làm người mẫu từ năm 14 tuổi. Cô được chú ý khi tham gia quảng cáo cho thương hiệu nội y Calvin Klein.

Gabriella Brooks bắt đầu sự nghiệp làm mẫu từ năm 14 tuổi.

Bên cạnh đó, Gabriella Brooks còn được đánh giá cao về học thức khi có bằng cử nhân nghệ thuật về lịch sử và khảo cổ tại trường Đại học Sydney. Trong một bài phỏng vấn, khi được hỏi Gabriella Brooks yêu bộ phận cơ thể nào nhất, cô đã thẳng thắn nói đó là khối óc, tri thức của mình. Ngoài ra, bí quyết làm đẹp của Gabriella Brooks dù đơn giản những cũng rất đáng để lưu tâm.

Đừng gây rối với làn da

Gabriella Brooks chăm sóc da với tiêu chí "less is more" (ít là nhiều). Cô sẽ tìm kiếm những loại mỹ phẩm phù hợp với làn da của mình để đạt hiệu quả chăm sóc tốt nhất, không nên gây rối với làn da bằng việc lạm dụng quá nhiều mỹ phẩm. Ít nhưng phù hợp sẽ giúp làn da được chăm sóc tốt đồng thời tránh việc bị dị ứng. Đặc biệt, cô còn yêu thích mặt nạ đất sét vì loại mặt nạ này giúp da được làm sạch sâu, loại bỏ bụi bẩn, bã nhờn và se khít lỗ chân lông.

Người đẹp chăm sóc da theo nguyên tắc có chọn lọc.

Lắng nghe cơ thể

Là một người mẫu, Gabriella Brooks cần phải duy trì vóc dáng cân đối nhưng cô không quá đặt nặng vấn đề giảm cân. Thay vào đó cô luyện tập như một thói quen, biến nó trở thành điều không thể thiếu để tránh gặp áp lực. Gabriella Brooks luyện tập yoga, ngoài ra cô còn đi dạo, chạy bộ và bơi lội. Để chuẩn bị cho buổi chụp hình áo tắm, Gabriella Brooks thường không thay đổi chế độ ăn quá nhiều mà tập thể dục với cường độ nhiều hơn cùng với đó là uống nhiều nước. Phương châm của cô là lắng nghe cơ thể và không luyện tập quá sức.

Lắng nghe cơ thể và không luyện tập quá sức là phương châm của nàng mẫu trẻ.

Thói quen uống trà

Buổi sáng của Gabriella Brooks thay đổi tùy thuộc vào lịch trình nhưng thường thì cô sẽ bắt đầu một ngày bằng một tách trà. Một ngày chủ nhật lý tưởng với cô cũng sẽ khởi đầu với một ly trà như thế. Ngoài các công dụng như làm giảm nguy cơ mắc bệnh tim mạch, giảm dị ứng, chống ung thư thì việc uống trà buổi sáng còn có hiệu quả giảm cân, tăng cường đốt cháy calo và hạn chế việc ăn quá nhiều. Ngoài ra, chất chống oxy hóa có trong trà xanh còn giúp làm đẹp da, hạn chế quá trình lão hóa.

Ngoài ra, Gabriella Brooks còn duy trì thói quen uống trà mỗi sáng.

