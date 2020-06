10X Hà Nội gây bão sau 3 giây lên truyền hình: Cười "nghiêng thành", đam mê Muay Thái

Thứ Hai, ngày 08/06/2020 11:04 AM (GMT+7)

Nữ sinh Hà Nội 20 tuổi chia sẻ bí quyết làm đẹp đặc biệt của mình.

Dù chỉ xuất hiện vài giây trên truyền hình, cô gái Hà Nội khiến bao anh xao xuyến.

Năm ngoái, khi vô tình lọt vào ống kính máy quay trên truyền hình 3 giây, nữ sinh Hà Nội có tên Phạm Hoàng Linh ngay lập tức trở thành "hiện tượng nhan sắc" mà bao người muốn làm quen. Được biết cô nàng này sinh năm 2000, chuẩn bị học năm 3 khoa Truyền thông Đa phương tiện tại Học viện Phụ nữ.

Phạm Hoàng Linh từng có thời gian học việc biên tập viên. Tuy nhiên, hiện nay ngoài giờ học, cô chủ yếu làm người mẫu, diễn viên tự do. Lý do là: "Với công việc truyền hình, tôi vẫn đang trong quá trình học hỏi thêm. Còn tôi bén duyên nghề mẫu từ năm 9 tuổi nên muốn trau dồi thêm kinh nghiệm để phát triển hơn. Tôi nghĩ đây là một sự may mắn và cũng là cái duyên có lợi cho mình trong công việc sau này."

Hoàng Linh sở hữu gương mặt xinh xắn, thân hình cân đối.

Hơn thế, Hoàng Linh sở hữu vẻ ngoài nổi bật với gương mặt xinh xắn, rạng rỡ, thân hình cân đối. Trong đó, các chỉ số cơ thể lần lượt là: Chiều cao 1m64, cân nặng 49kg, số đo 3 vòng 84-65-93 (cm). Đây là những lợi thế quan trọng giúp cô theo đuổi nghề người mẫu, MC truyền hình - đều là những công việc yêu cầu cao về ngoại hình. Nhìn vẻ ngoài của Hoàng Linh, nhiều người tưởng lầm cô là con lai. Tuy nhiên, sự thật không phải vậy. "Bố mẹ tôi là người Việt 100%", nữ sinh chia sẻ.

10X tập bộ môn của đàn ông để giữ dáng

Vì tính chất công việc, Hoàng Linh rất chú trọng việc giữ gìn vóc dáng. Cô tiết lộ, bản thân thuộc tạng người dễ tăng cân và hay ăn vặt nên phải tập luyện thường xuyên ngay tại nhà và đến phòng tập. Nữ sinh 10X cho hay: "Tôi không quá khắt khe trong ăn uống nhưng hạn chế ăn thoải mái. Cộng thêm vào đó, tôi tập võ - môn Muay Thái để tăng cường sức khỏe, đồng thời giúp giảm mỡ, làm cơ bắp săn chắc."

Hoàng Linh tập Muay đến nay đã được 3 năm. Hiện tại, cô duy trì tập 3 buổi/ tuần, mỗi buổi kéo dài 1-2 tiếng. Là một cô gái mảnh mai nhưng Linh chọn bộ môn mạnh mẽ như Muay vì 2 lý do: "Thứ nhất, tính tôi cũng hơi đàn ông nên rất thích tập Muay, vừa xả stress vừa khỏe đẹp. Thứ 2, tôi không chọn gym mà chọn Muay vì muốn bản thân có kỹ năng tự vệ."

Hoàng Linh tập Muay Thái để giữ dáng.

Tác dụng làm đẹp của bộ môn Muay Thái

Ngoài tác dụng tăng cường sức mạnh, khả năng tự vệ, tập Muay Thái còn giúp bạn nữ có được thân hình săn chắc, dẻo dai. Nếu bạn đang có ý định giảm cân và băn khoăn không biết học môn võ nào thì Muay Thái là lựa chọn hàng đầu hiện nay. Bởi các bài tập chuẩn của Muay Thái có thể đốt cháy 1000 calo trong 1 giờ tập luyện. Điều này giúp cắt giảm tối đa lượng mỡ thừa của cơ thể.

Nếu tập liên tục trong khoảng 2 tháng kết hợp chế độ dinh dưỡng khoa học, bạn nữ có thể giảm được số lượng lớn trọng lượng cơ thể - khoảng từ 10kg đến 15kg. Còn đối với các bạn nữ đã có thân hình tương đối gọn gàng và khoẻ mạnh, việc tập luyện Muay Thai sẽ giúp tăng cường sự dẻo dai và săn chắc.

Hoàng Linh sở hữu gương mặt lai Tây xinh xắn.

Kèm theo đó là một thân hình cân đối, gợi cảm.

Nguồn: http://danviet.vn/10x-ha-noi-gay-bao-sau-3-giay-len-truyen-hinh-cuoi-nghieng-thanh-dam-me-muay-t...Nguồn: http://danviet.vn/10x-ha-noi-gay-bao-sau-3-giay-len-truyen-hinh-cuoi-nghieng-thanh-dam-me-muay-thai-502020861157473.htm