10 hình xăm gợi cảm của Quán quân Giọng hát Việt, đắt đỏ nhất là ở vị trí "hiểm"

Thứ Ba, ngày 02/03/2021 10:35 AM (GMT+7)

Vũ Thảo My chia sẻ về những hình xăm trên khắp cơ thể, tất cả đều có ý nghĩa.

Vũ Thảo My bán nude khoe hình xăm lớn sau lưng.

Từng được biết tới với hình ảnh nhẹ nhàng, ngây thơ từ thời điểm đăng quang Giọng hát Việt mùa 2, Vũ Thảo My của hiện tại đã thay đổi 180 độ để trở thành mỹ nhân gợi cảm của Vbiz. Ở tuổi 23, nữ ca sĩ không chỉ gây ấn tượng bởi giọng hát giàu nội lực mà còn là một trong những mỹ nhân sở hữu body nóng bỏng.

Tận dụng lợi thế hình thể, cô thường xuyên khoe ảnh mặc bikini hay theo đuổi phong cách quyến rũ.

Mới đây, giọng ca sinh năm 1997 tung bộ ảnh bán nude khoe trọn đường cong gợi cảm cùng vòng 1 quyến rũ. Đây cũng là lần hiếm hoi nữ ca sĩ khoe hình xăm trên cơ thể.

Chia sẻ thêm về những hình xăm, Vũ Thảo My nói: "Hiện tại, tôi đang sở hữu gần 10 hình xăm trên cơ thể. Hình đầu tiên được xăm ở vị trí bắp tay vào năm 16 tuổi. Việc quyết định xăm hình là do sở thích chứ không phải thể hiện bản thân sống cá tính hay gì cả.

Tôi nghĩ đây cũng là điểm nhấn riêng của bản thân, và mỗi hình xăm cũng mang một ý nghĩa cá nhân nhất định, chủ yếu là những câu nói có ý nghĩa với bản thân. Trong đó có hình một câu hát mà tôi rất thích trong ca khúc "Who we are" của Jessi Jay “Don’t loose who we are, in the blur of the stars (tạm dịch: Đừng vì hào quang của sự nổi tiếng mà đánh mất chính bản thân mình) - Bài hát này tôi vẫn rất hay nghe khi buồn, nói vui là “bài hát cứu mạng”" - nữ ca sĩ bộc bạch.

Nữ ca sĩ 23 tuổi theo đuổi hình ảnh gợi cảm.

Với nghệ sĩ xăm hình không cò là chuyện xa lạ. Thế nhưng, Vũ Thảo My cho rằng, dù cô hay bất kỳ ai cũng có sự tính toán cho vị trí "vẩy mực" để phù hợp về tiêu chí thẩm mỹ, không ảnh hưởng tới hình ảnh trong mắt công chúng. Bởi, vì nếu không có ý định xoá đi thì hình xăm sẽ ghi dấu ấn trên cơ thể đến trọn đời.

"Theo nhìn nhận của tôi thì mọi hình xăm đã thực hiện đều không ở những vị trí bị cho quá phản cảm hay hiểm hóc gì cả. Về chi phí, tôi cũng không nhớ rõ tổng chi phí xăm tất cả gần 10 hình là bao nhiêu nhưng hình xăm đắt nhất là hình lớn ở lưng" - Vũ Thảo My nói về những hình xăm của cô.

Việc xăm hình là phương pháp làm đẹp khá phổ biến với quy trình thực hiện dễ dàng. Thông thường, với những hình xăm lớn cần ủ tê để giảm bớt cảm giác đau đớn. Có những hình xăm phải thực hiện trong nhiều ngày liền. Tuy nhiên, xăm hình tạo nên những vết thương hở trên da nên bạn cần phải kiêng kị để tránh nhiễm trùng.

Những người mới xăm hình, cần tránh những món ăn lên sẹo như thịt bò, thịt gà, trứng, đồ nếp, rau muống... các đồ uống rượu, bia.

Vũ Thảo My có sự thay đổi về phong cách thời trang trong năm 2021. Dù hạn chế về chiều cao nhưng cô lại sở hữu thân hình cân đối, săn chắc.

Trong suốt hơn 6 năm từ khi đăng quang Giọng hát Việt đến nay, cô dành thời gian cho việc học và không ra mắt quá nhiều sản phẩm âm nhạc. Có lẽ cũng vì lý do này nên Vũ Thảo My nhận rất nhiều bình luận rằng cô là quán quân mờ nhạt nhất trong lịch sử Giọng hát Việt. Năm 2021, là thời gian chín muồi để nữ ca sĩ 23 tuổi thay đổi và bứt phá.

Nguồn: http://danviet.vn/10-hinh-xam-goi-cam-cua-quan-quan-giong-hat-viet-dat-do-nhat-la-o-vi-tri-hiem-...Nguồn: http://danviet.vn/10-hinh-xam-goi-cam-cua-quan-quan-giong-hat-viet-dat-do-nhat-la-o-vi-tri-hiem-5020212310352993.htm