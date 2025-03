Trong khi đó, năm 2024, HDBank đạt 16.731 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế, tăng 28,5% so với năm 2023 và hoàn thành 106% kế hoạch cổ đông giao. Tổng tài sản HDBank đạt 697.281 tỷ đồng, tăng 15,8% so với năm 2023. Huy động vốn vượt 621 nghìn tỷ đồng, tăng 15,7%, trong đó tiền gửi từ tổ chức kinh tế và dân cư tăng 18%. Tổng dư nợ đạt trên 437 nghìn tỷ đồng, tăng 23,9% so với cùng kỳ.

Bà Thảo từng lọt vào Top các nhà lãnh đạo quyền lực nhất châu Á (do Forbes bình chọn); Nữ doanh nhân xuất sắc tại khu vực Asean; 50 lãnh đạo tiêu biểu toàn cầu năm 2018 do Bloomberg bình chọn; 50 phụ nữ ảnh hưởng nhất Việt Nam 2019; được tặng Huân chương Bắc đẩu bội tinh của nhà nước Cộng hòa Pháp năm 2021.