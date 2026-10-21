Vụ phụ huynh bức xúc vì phải đóng tiền quỹ mua từ ghế đến giấy vệ sinh: Sở GDĐT Hà Nội yêu cầu trường báo cáo

Sở GDĐT Hà Nội vào cuộc, yêu cầu trường báo cáo sau phản ánh của Báo Dân Việt

Mới đây, vụ việc phụ huynh Trường THPT Đỗ Mười (Yên Sở, Hà Nội) phản ánh với Báo Dân Việt về các khoản thu quỹ cha mẹ học sinh bất hợp lý. Đáng chú ý, vụ việc diễn ra ngay trước thềm Thông tư 81/2024/TT-BGDĐT có hiệu lực từ ngày 15/11 tới để thay thế Thông tư 55 cũ nhận được sự quan tâm của dư luận.

Liên quan đến vấn đề này, ngày 21/10, trao đổi với PV Dân Việt, PGS.TS Nguyễn Văn Hiền, Giám đốc Sở GDĐT Hà Nội cho biết, ngay sau khi nắm được thông tin, Sở đã yêu cầu nhà trường báo cáo cụ thể.

Trường THPT Đỗ Mười là trường công lập, tuyển sinh từ năm học 2025-2026 với diện tích gần 8.000m2. Kinh phí xây trường khoảng 300 tỷ đồng, từ ngân sách quận Hoàng Mai cũ và của TP.Hà Nội. Ảnh: Gia Khiêm

"Quan điểm của Sở GDĐT Hà Nội là phải triển khai mọi việc theo đúng quy định", ông Hiền nhấn mạnh.

Như Dân Việt đã thông tin, theo phản ánh của phụ huynh, ngày 4/10 vừa qua, trưởng ban đại diện cha mẹ học sinh Trường THPT Đỗ Mười đã thông báo tới các lớp và yêu cầu thu quỹ trường với số tiền 200.000 đồng/học sinh.

Một phụ huynh có con học lớp 11 bức xúc cho biết, các trưởng ban phụ huynh lớp được yêu cầu nộp tiền mặt trực tiếp tại một quán cà phê đối diện cổng trường và tuyệt đối không nhận chuyển khoản. Người này còn dặn dò: "Đọc tin vui lòng không nhắn lại, chỉ thả tim, có câu hỏi nào gọi điện thoại trực tiếp". Toàn bộ số tiền này được thông báo sẽ bàn giao cho thủ quỹ nhà trường quản lý và chi tiêu.

Một phụ huynh có con học lớp 10 tại trường chia sẻ, toàn bộ học sinh lớp 10 của trường phải mua 750 chiếc ghế với đơn giá hơn 63.000 đồng/chiếc, với tổng số tiền hơn 47 triệu đồng. Ảnh: PHCC

Giải thích về việc tổ chức thu tiền mặt tại quán cà phê thay vì nhận chuyển khoản khiến phụ huynh thắc mắc, bà N.N.A, Trưởng ban phụ huynh Trường THPT Đỗ Mười cho biết, do bản thân kinh doanh nên việc chuyển khoản sẽ ảnh hưởng đến các vấn đề về thuế.

Ngoài ra, bà lựa chọn địa điểm này để "tạo không gian thoải mái cho phụ huynh trò chuyện" vì "ít có cơ hội gặp nhau", đồng thời tránh việc tập trung đông người tại trường gây ảnh hưởng đến việc học của các học sinh. Bà A. cũng bày tỏ quan điểm rằng một số phụ huynh đang phản ứng “thái quá” về vấn đề này.

Một phụ huynh có con học lớp 10 tại trường chia sẻ, từ đầu năm học đã triển khai nhiều khoản tiền quỹ phụ huynh theo chị là “bất hợp lý”. Cụ thể, toàn bộ học sinh lớp 10 phải mua 750 chiếc ghế với đơn giá hơn 63.000 đồng/chiếc, với tổng số tiền hơn 47 triệu đồng. Bên cạnh đó, phụ huynh đóng 108.000 đồng/tấm thảm để phục vụ 910 học sinh ăn bán trú với tổng số tiền hơn 43 triệu đồng...

Cũng theo phụ huynh này, ngày 16/10, Ban giám hiệu nhà trường đã họp với trưởng ban đại diện cha mẹ học sinh của 27 lớp để thông báo việc triển khai Thông tư 81 thay thế Thông tư 55. Theo đó, khoản tiền quỹ phụ huynh mà một số lớp đã đóng về trường sẽ được hoàn trả.

Số tiền từ đầu hè đến hết tháng 10 phụ huynh các lớp phải đóng về cho thủ quỹ trường được đưa ra trước đó. Ảnh: PHCC

Ngay sau đó, trưởng ban đại diện cha mẹ học sinh của trường gửi thông báo các khoản chi đã thực hiện, trong đó có tiền công tơ điện 600.000 đồng/lớp đối với khối 10 và các khoản chi từ đầu hè đến hết tháng 10. Theo thông báo, mỗi lớp phải đóng từ 2,4 triệu đồng đến hơn 3,6 triệu đồng. Các lớp được đề nghị nộp tiền mặt cho thủ quỹ nhà trường trước ngày 22/10.

Do thông báo chỉ nêu tổng số tiền mà chưa liệt kê cụ thể từng khoản chi, nhiều phụ huynh đã lên tiếng yêu cầu trưởng ban đại diện cha mẹ học sinh của trường công khai, minh bạch các khoản thu, chi.

Thông báo mới nhất của nhà trường và trưởng ban phụ huynh trường

Về vấn đề này, chiều 19/10, trao đổi với PV Dân Việt, ông Đỗ Văn Nam – Hiệu trưởng Trường THPT Đỗ Mười cho biết, ngôi trường này mới thành lập được hai năm nên điều kiện cơ sở vật chất còn rất nhiều khó khăn, thậm chí thời gian đầu bản thân ông còn chưa nhận được lương.

Theo ông Nam, do kinh phí hạn hẹp, nhà trường chưa thể trang bị đủ ghế ngồi chào cờ cho học sinh. Dù nhà ăn có sẵn ghế nhưng quá nặng, dễ gãy và nhanh hỏng khi phải di chuyển liên tục từ tầng trên xuống sân trường.

Bà N.N.A. đã thông báo đến trưởng phụ huynh các lớp với nội dung trường sẽ trả lại hết toàn bộ số tiền quỹ cha mẹ phụ huynh của các lớp. Ảnh: PHCC

"Nếu mua thêm một loạt ghế mới thì không đúng quy định, còn nếu không có ghế thì chẳng lẽ bắt các con phải đứng chào cờ. Vì vậy, nhà trường đã đề xuất và được phụ huynh đồng thuận hỗ trợ kinh phí từ quỹ lớp để mua ghế" - ông Nam phân trần.

Liên quan đến phản ánh của phụ huynh về các khoản thu thiếu minh bạch như tiền mua và giặt thảm xốp, chi phí các câu lạc bộ (truyền thông, nghệ thuật, MC, tham vấn tâm lý) và thậm chí là giấy vệ sinh, ông Nam đã có phản hồi chính thức.

Ông cho biết, dù Nghị quyết của Hội đồng nhân dân cho phép thu tối đa 133.000 đồng/học sinh cho vật liệu chung và cá nhân, nhà trường lại không thu khoản này. Thay vào đó, trường "mong" Ban đại diện cha mẹ học sinh hỗ trợ kinh phí mua nệm xốp. Ông Nam lý giải thêm, xuất phát từ nhu cầu cao của phụ huynh muốn cho con ở lại trường vì lý do gia đình không thể quản lý, họ đã tự nguyện lo liệu và mua thảm xốp để các em tránh phải nằm trực tiếp dưới sàn đất.

Riêng về chi phí các câu lạc bộ, ông Nam lý giải đây thực chất là kinh phí hỗ trợ từ phụ huynh và các mạnh thường quân (như tiền thuê trang phục) để tổ chức các hoạt động trải nghiệm, văn nghệ cho học sinh, chứ nhà trường hoàn toàn không thu tiền.

“Các câu lạc bộ này vốn là hoạt động mang tính chất phát triển năng lực, năng khiếu của học sinh, nhưng khi đại diện hội cha mẹ học sinh viết ra gửi cho phụ huynh không đúng” - ông Nam nói.

Liên quan đến khoản thu công tơ điện 600.000 đồng/lớp, ông Nam giải thích rằng nhà trường không cấp điện điều hòa cho học sinh. Tuy nhiên, trường luôn tạo điều kiện và mong muốn phụ huynh cùng phối hợp xây dựng chương trình tiết kiệm điện; các lớp sử dụng điều hòa sẽ tự chi trả chi phí này, qua đó giáo dục tinh thần tiết kiệm cho học trò.

Chiều 16/10, Ban giám hiệu đã họp với Trưởng ban đại diện cha mẹ học sinh các lớp và yêu cầu dừng việc thu quỹ trường, dù Thông tư 81 phải đến ngày 15/11 mới có hiệu lực. Đối với phần quỹ đã chi sẽ được hạch toán cụ thể, số còn lại sẽ hoàn trả cho các lớp. Nhà trường chỉ đạo thực hiện sớm tinh thần của Thông tư 81 để đảm bảo sự minh bạch, tiến hành hoàn trả toàn bộ quỹ phụ huynh cấp trường về cấp lớp, và từ cấp lớp trả lại cho phụ huynh.

Đáng chú ý, ngay sau buổi làm việc với PV Dân Việt chiều 19/10, sáng 20/10, Trưởng ban phụ huynh trường đã thông báo đến trưởng phụ huynh các lớp với nội dung: “Tôi vừa nhận được thông báo từ BGH nhà trường, sẽ trả lại hết toàn bộ số tiền quỹ cha mẹ phụ huynh của các lớp, số tiền đã chi phí cho những hoạt động từ đầu năm tới giờ. Thầy hiệu trưởng sẽ bỏ tiền lương của thầy ra thanh toán” và phụ huynh nhận lại tiền này từ giáo viên chủ nhiệm của lớp.