Thông tư 81 có hiệu lực từ 15/11: Nhà trường băn khoăn, Ban phụ huynh bối rối tìm cách "xoay xở"

Băn khoăn Thông tư 81 Điều lệ Ban đại diện cha mẹ học sinh

Bộ GDĐT vừa ban hành Thông tư số 81/2026/TT-BGDĐT ban hành Điều lệ Ban đại diện cha mẹ học sinh. Thông tư mới thay thế Thông tư số 55/2011/TT-BGDĐT và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/11/2026.

Theo Thông tư 81, Ban đại diện cha mẹ học sinh không thu, tiếp nhận hoặc quản lý tiền hỗ trợ; không ấn định hoặc phân bổ mức hỗ trợ; không xác định mức hỗ trợ bình quân, mức hỗ trợ tối thiểu, thời hạn hỗ trợ.

Các trường công lập hiện gặp không ít khó khăn trong việc huy động nguồn lực tổ chức các sự kiện, hoạt động ngoại khóa và trải nghiệm cho học sinh khi triển khai Thông tư 81. Trong khi một số trường ngoài công lập có các nguồn thu phục vụ hoạt động, các trường công lập không có sẵn nguồn kinh phí riêng cho những hoạt động này.

Bộ GDĐT vừa ban hành Thông tư số 81/2026/TT-BGDĐT ban hành Điều lệ Ban đại diện cha mẹ học sinh nhận quan tâm từ dư luận. Ảnh minh họa: AI

Nhiều hiệu trưởng, trưởng ban phụ huynh băn khoăn về cách duy trì các hoạt động giáo dục bổ ích cho học sinh mà vẫn bảo đảm đúng quy định.

Trao đổi với PV Dân Việt, một hiệu trưởng ở Hà Nội bày tỏ băn khoăn khi không còn nguồn kinh phí từ “Quỹ trường” để tổ chức các hoạt động khen thưởng học sinh. Theo nữ hiệu trưởng, mỗi năm, trường tổ chức khoảng 4 đợt tổng kết, trao thưởng cho học sinh có thành tích xuất sắc. Trong khi đó, ngân sách được cấp còn hạn hẹp, chủ yếu bảo đảm chi trả lương giáo viên và các khoản chi thiết yếu. Nếu không có nguồn kinh phí bổ sung hợp pháp, nhà trường sẽ gặp khó khăn trong việc duy trì các hoạt động tuyên dương, khen thưởng, động viên học sinh.

"Nhà trường tổ chức nhiều hoạt động trong tháng, trong năm. Nếu tí một lại xin ý kiến phụ huynh thì cũng khó cho nhà trường", nữ hiệu trưởng này cho biết.

Trong khi đó, trưởng ban phụ huynh một trường ở Hà Nội cho biết cũng gặp khó khi mọi hoạt động của trường lớp không còn quỹ. Tuy nhiên, người này đã "lách luật" bằng cách mỗi dịp tổ chức gì sẽ vận động phụ huynh ủng hộ và đưa cho một người không nằm trong Ban phụ huynh nhận tiền.

"Nhiều khi số tiền vận động được còn nhiều hơn số dự kiến. Mặt khác, chúng tôi không phải tính toán và báo cáo các khoản thu chi ra sao như trước đây", vị này cho hay.

Một vấn đề cũng được nhiều phụ huynh quan tâm và thấy bối rối cần làm rõ với những khoản đã thu và đang sử dụng trước ngày 15/11, thời điểm Thông tư 81 có hiệu lực sẽ được xử lý như thế nào.

Theo Thạc sĩ Giáo dục Nguyễn Mai Duyên, có thể xem xét theo hai trường hợp. Thứ nhất, nếu các khoản thu được thực hiện đúng nguyên tắc tự nguyện, công khai, minh bạch, không có tình trạng cào bằng và các khoản dự chi đều phục vụ 100% cho hoạt động của học sinh thì có thể tiếp tục duy trì. Tuy nhiên, trong thời điểm nhạy cảm hiện nay, dù đã thực hiện minh bạch thì càng cần minh bạch hơn nữa để phụ huynh nắm rõ các khoản thu, khoản chi và mục đích sử dụng.

Trường hợp thứ hai, nếu việc thu quỹ vi phạm một trong các nguyên tắc về tự nguyện, không cào bằng, thiếu minh bạch hoặc các khoản chi có những nội dung không thuộc danh mục ban đại diện cha mẹ học sinh được phép hỗ trợ nhà trường, chẳng hạn mua sắm, sửa chữa cơ sở vật chất, khen thưởng giáo viên, tặng quà giáo viên dịp lễ, Tết..., thì cần tính toán phương án hoàn trả phần tiền đã đóng góp cho phụ huynh. Đồng thời, nhà trường và ban đại diện cha mẹ học sinh cần nghiên cứu, điều chỉnh cách thực hiện trong thời gian tới để bảo đảm đúng tinh thần của Thông tư 81.

Quy định mới không cấm sự tự nguyện đóng góp, hỗ trợ của phụ huynh

Theo TS Phan Đăng Hải - Phó Trưởng Khoa Luật, Học viện Ngân hàng, việc Bộ GDĐT ban hành Thông tư 81/2026/TT-BGDĐT kèm theo Điều lệ Ban đại diện cha mẹ học sinh mới ban hành đã đánh dấu bước chuyển mình quan trọng, phản ánh tư duy quản lý hiện đại và tinh thần đồng hành trong giáo dục phổ thông.

"Trước hết, cần khẳng định rằng khoản tiền đã được Ban đại diện cha mẹ học sinh thu trước ngày 15/11/2026, nếu việc thu được thực hiện đúng quy định pháp luật tại thời điểm đó, trên cơ sở tự nguyện, công khai và có sự thống nhất của cha mẹ học sinh, thì không đương nhiên trở thành khoản thu trái quy định khi Thông tư 81/2026 có hiệu lực.

Thông tư 81/2026 cũng không có quy định yêu cầu đến ngày 15/11/2026 phải lập tức hoàn trả toàn bộ số tiền quỹ còn dư cho phụ huynh. Vì vậy, không nên hiểu rằng cứ đến ngày Thông tư có hiệu lực thì mọi khoản quỹ lớp đã thu trước đó bắt buộc phải hoàn trả ngay.

Tuy nhiên, từ ngày 15/11/2026, Ban đại diện cha mẹ học sinh phải thực hiện theo quy định mới. Theo đó, Ban đại diện và các thành viên Ban đại diện không được thu, tiếp nhận hoặc quản lý tiền hỗ trợ hoạt động của Ban đại diện cha mẹ học sinh.

Do vậy, việc tiếp tục để Trưởng ban hoặc một thành viên Ban đại diện giữ khoản tiền mặt còn dư và sử dụng dần cho các hoạt động của lớp sau ngày 15/11/2026 là không còn phù hợp với cơ chế quản lý tài chính mà Thông tư 81/2026 đặt ra.

Đối với khoản tiền còn dư, Ban đại diện nên thực hiện quyết toán, công khai đầy đủ các khoản đã thu, đã chi và số tiền còn lại với toàn thể cha mẹ học sinh.

Đối với phần tiền chưa sử dụng và chưa phát sinh nghĩa vụ thanh toán, trong trường hợp chưa có hướng dẫn chuyển tiếp cụ thể của cơ quan quản lý giáo dục, phương án thận trọng và phù hợp nhất là hoàn trả cho các phụ huynh đã đóng góp, thay vì tiếp tục để Ban đại diện quản lý và chi tiêu sau ngày 15/11/2026.

Như vậy, quy định mới không cấm sự tự nguyện đóng góp, hỗ trợ của phụ huynh, mà thay đổi phương thức thực hiện sự hỗ trợ đó: Từ mô hình “đóng tiền vào quỹ – Ban đại diện giữ và chi” sang mô hình “có hoạt động cụ thể – công khai nhu cầu – phụ huynh tự nguyện hỗ trợ trực tiếp bằng hàng hóa, dịch vụ hoặc thanh toán trực tiếp cho bên cung cấp”.

Cách tiếp cận này có thể làm giảm phần nào sự chủ động của Ban đại diện trong thực tế, nhưng đổi lại sẽ giúp hạn chế tình trạng biến khoản đóng góp “tự nguyện” thành khoản thu mang tính bình quân, tạo áp lực đối với phụ huynh, đồng thời bảo đảm minh bạch hơn trong hoạt động của Ban đại diện cha mẹ học sinh.