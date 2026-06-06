Lương giáo viên 2026 mới nhất: Giáo viên, nhân viên trường học Hà Nội háo hức sắp có khoản thu nhập tăng thêm?

Lương giáo viên 2026 có gì thay đổi?

Sở GDĐT Hà Nội mới đây có văn bản số 2461 do Giám đốc Sở GDĐT Hà Nội Nguyễn Văn Hiền ký, gửi các phòng trực thuộc về việc nghiên cứu, tham mưu xây dựng định mức thu nhập tăng thêm cho viên chức ngành giáo dục thủ đô.

Theo Sở GĐĐT Hà Nội, việc xây dựng định mức chi thu nhập tăng thêm được thực hiện trên cơ sở Nghị quyết số 248/2025/QH15 của Quốc hội về một số cơ chế, chính sách đặc thù, vượt trội để phát triển giáo dục và đào tạo; Nghị định số 182/2026/NĐ-CP của Chính phủ quy định chế độ phụ cấp ưu đãi theo nghề đối với nhà giáo, cán bộ quản lý cơ sở giáo dục và nhân sự hỗ trợ giáo dục trong các cơ sở giáo dục công lập.

Công văn số 3535/SNV-LĐTLĐN ngày 26/5/2026 của Sở Nội vụ Hà Nội về việc tham mưu triển khai chính sách đặc thù đối với đội ngũ viên chức ngành y tế và giáo dục, bảo đảm đồng bộ với cơ chế chi thu nhập tăng thêm cho cán bộ, công chức, viên chức thuộc thành phố Hà Nội.

Cô Trần Việt Hồng, giáo viên Trường THPT Xuân Mai, Hà Nội. Ảnh: NVCC

Sở GĐĐT giao Phòng Kế hoạch - Tài chính chủ trì xây dựng mức chi thu nhập tăng thêm đối với viên chức ngành giáo dục, đồng thời tính toán, đưa khoản chi này vào giá dịch vụ giáo dục để báo cáo UBND Thành phố trình HĐND Thành phố xem xét, phê duyệt, bảo đảm nguồn kinh phí thực hiện tại các cơ sở giáo dục.

Phòng Tổ chức cán bộ có trách nhiệm phối hợp với Phòng Kế hoạch - Tài chính rà soát, hoàn thiện các định mức liên quan đến thu nhập tăng thêm. Các phòng chuyên môn thuộc Sở căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao sẽ phối hợp tham mưu xây dựng cơ chế phù hợp đối với đội ngũ viên chức tại các cơ sở giáo dục công lập trực thuộc.

Giáo viên, nhân viên trường học mong mỏi thu nhập tăng thêm

Trong nhiều năm qua, câu chuyện thu nhập của giáo viên Hà Nội luôn nhận được sự quan tâm lớn từ dư luận. Vì vậy, đã có nhiều ý kiến bày tỏ sự phấn khởi trước chủ trương này, đồng thời mong muốn chính sách sớm được cụ thể hóa theo hướng công bằng, phù hợp với đặc thù nghề nghiệp.

Cô Trần Việt Hồng, giáo viên Trường THPT Xuân Mai, Hà Nội, cho biết tập thể giáo viên nhà trường rất vui mừng khi biết thành phố đang xây dựng phương án chi thu nhập tăng thêm cho đội ngũ nhà giáo.

Theo cô Hồng, sau một thời gian dài chưa được thụ hưởng chính sách như nhiều cán bộ, công chức, viên chức khác của thành phố theo Nghị quyết 46, đây là nguồn động viên tinh thần rất lớn đối với giáo viên Thủ đô.

"Mong muốn trước mắt và cũng là nguyện vọng tối thiểu của giáo viên là được hưởng mức thu nhập tăng thêm tương đương với các cán bộ, công chức, viên chức khác của thành phố. Điều này không chỉ góp phần bảo đảm công bằng mà còn giúp giáo viên ổn định cuộc sống trong bối cảnh chi phí sinh hoạt ngày càng tăng", cô Hồng chia sẻ.

Bên cạnh đó, cô Hồng cũng cho rằng thành phố cần nghiên cứu cơ chế hỗ trợ mang tính đặc thù cho ngành giáo dục. Hiện nay, giáo viên THPT không chỉ thực hiện nhiệm vụ giảng dạy mà còn chịu nhiều áp lực từ việc triển khai Chương trình giáo dục phổ thông 2018, công tác ôn thi, bồi dưỡng học sinh giỏi, thực hiện các nhiệm vụ hành chính và quản lý học sinh.

"Nếu có chính sách ưu đãi phù hợp với tính chất lao động đặc thù của nghề giáo, đây sẽ là sự ghi nhận thiết thực đối với những đóng góp của đội ngũ nhà giáo, đồng thời góp phần giữ chân và thu hút nhân lực chất lượng cao cho ngành giáo dục Thủ đô", cô Hồng bày tỏ.

Cùng chung niềm vui, thầy Dương Văn Minh, giáo viên Trường THPT Ngọc Tảo, Hà Nội, đánh giá việc thành phố dự kiến bổ sung nguồn kinh phí để tăng thu nhập cho đội ngũ nhà giáo là tín hiệu tích cực, thể hiện sự quan tâm đối với đời sống của cán bộ, giáo viên.

Tuy nhiên, theo thầy Minh, nhiều giáo viên vẫn băn khoăn về cách thức triển khai chính sách.

"Chúng tôi mong muốn được làm rõ khoản kinh phí hỗ trợ tăng thu nhập sẽ được cấp theo định mức cho cả năm học hay được chi trả trực tiếp, đều đặn hằng tháng cho mỗi cán bộ, giáo viên", thầy Minh nói.

Theo thầy Minh, nguyện vọng của đa số giáo viên là khoản thu nhập tăng thêm sẽ được chi trả thường xuyên cùng tiền lương hằng tháng. Điều này sẽ giúp giáo viên chủ động hơn trong việc cân đối chi tiêu, giảm áp lực kinh tế và cải thiện đời sống.

Không chỉ giáo viên, nhiều nhân viên trường học cũng kỳ vọng được thụ hưởng chính sách thu nhập tăng thêm khi thành phố triển khai.

Cô Nguyễn Thị Đào, nhân viên nuôi dưỡng Trường Mầm non Đồng Thái, xã Vật Lại, Hà Nội, cho biết đội ngũ nhân viên trường học đang làm việc theo hợp đồng theo Nghị định 111 cũng mong muốn được đưa vào diện hưởng chính sách.

Theo cô Đào, các vị trí như nhân viên nuôi dưỡng, cấp dưỡng, y tế học đường, văn thư, kế toán, bảo vệ... tuy không trực tiếp giảng dạy nhưng đóng vai trò quan trọng trong việc bảo đảm hoạt động ổn định, an toàn và chất lượng của các cơ sở giáo dục.

"Thu nhập của nhiều nhân viên hợp đồng hiện nay còn thấp, đời sống gặp không ít khó khăn. Chúng tôi mong thành phố xem xét mở rộng chính sách thu nhập tăng thêm để đội ngũ nhân viên trường học cũng được thụ hưởng, tạo động lực làm việc và gắn bó lâu dài với ngành giáo dục", cô Đào bày tỏ.