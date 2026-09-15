Bị chê suất ăn ít và “đạm bạc” so với đơn giá 30.000 đồng, lãnh đạo Trường Tiểu học Hà Huy Tập 2 nói gì?

Hình ảnh về suất ăn bán trú phục vụ học sinh tiểu học tại một trường trên địa bàn tỉnh Nghệ An được đăng tải lên mạng xã hội thu hút sự quan tâm đặc biệt của dư luận. Nhiều bình luận cho rằng suất ăn với hình ảnh trên là ít và “đạm bạc”, khẩu phần chưa tương xứng với mức giá 30.000 đồng/suất.

Ngày 15/9, trao đổi với phóng viên Dân Việt, bà Trần Thị Mận - Hiệu trưởng Trường Tiểu học Hà Huy Tập 2, phường Vinh Phú, tỉnh Nghệ An xác nhận, hình ảnh đang lan truyền trên mạng xã hội là suất ăn bán trú của trường, phục vụ bữa trưa cho học sinh vào ngày 14/9.

Hình ảnh suất ăn bán trú tại Trường tiểu học Hà Huy Tập 2, phường Vinh Phú, tỉnh Nghệ An vào ngày 14/9, được đăng tải lên mạng xã hội khiến dư luận xôn xao. Ảnh chụp màn hình

Hiệu trưởng trường tiểu học Hà Huy Tập 2 cho biết, thực đơn phục vụ khoảng 1.800 suất ăn cho học sinh ăn bán trú vào buổi trưa gồm cơm trắng, chả cá thác lác, trứng thịt băm, canh rau ngót nấu thịt, bí xào và một hộp sữa TH. Đơn giá cho suất ăn là 30.000 đồng/suất. Suất ăn được đăng trên mạng xã hội thiếu một hộp sữa so với thực đơn đầy đủ. Hình ảnh nhìn giống đậu phụ thực tế là chả cá thác lác.

Việc cung cấp suất ăn được Trường tiểu học Hà Huy Tập 2 hợp đồng với một đơn vị bên ngoài thực hiện. Nguyên nhân bởi bếp ăn của trường chật hẹp, diện tích không bảo đảm để tổ chức nấu ăn.

Ngày 14/9, đơn vị cung cấp suất ăn tổ chức chia thức ăn theo khay/suất. Trong quá trình chia suất đã phát sinh chênh lệch khẩu phần, khiến một số khay có phần ăn ít hơn. Vì thế suất ăn trong hình ảnh phản ánh trên mạng xã hội hơi ít so với khẩu phần thông thường. Ngay sau đó, nhà trường đã làm việc với đơn vị cung cấp suất ăn, yêu cầu lưu ý việc chia suất, bảo đảm khẩu phần đồng đều.

Hình ảnh suất ăn bán trú tại Trường tiểu học Hà Huy Tập 2 vào ngày 15/9. Ảnh: Tr.H

Trao đổi với phóng viên Dân Việt, ông Võ Khắc Hùng – Phó Chủ tịch UBND phường Vinh Phú, tỉnh Nghệ An cho biết, địa phương đã kiểm tra và yêu cầu Trường tiểu học Hà Huy Tập 2 báo cáo nhanh sự việc liên quan đến suất ăn bán trú của học sinh.

“Nhà trường hợp đồng với một đơn vị cung ứng suất ăn cho học sinh. Hôm qua, công ty này chia khoảng 1.800 suất ăn. Khi chia có suất nhiều có suất ít hơn. Ngoài ra còn có một hộp sữa. Ngay sau đó, nhà trường cũng đã làm việc với đơn vị yêu cầu chấn chỉnh vấn đề này. Địa phương cũng đã cử cán bộ sang nhà trường nắm bắt tình hình. Sau sự việc này, địa phương cũng sẽ có văn bản chỉ đạo, chấn chính tất cả các trường trên địa bàn trong việc thực hiện bán trú cho học sinh về chất lượng bữa ăn và an toàn thực phẩm. Đây cũng là một lỗi của công ty khi phân chia thức ăn ra từng khay, có khay nhiều, có khay ít”, Phó Chủ tịch UBND phường Vinh Phú, tỉnh Nghệ An cho biết.

Trước thông tin về sự việc, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Nghệ An cũng đã kiểm tra. Vào trưa ngày 15/9, suất ăn của học sinh được thực hiện đầy đủ theo thực đơn.