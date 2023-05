Xôn xao hình ảnh lễ tổng kết năm học "hoành tráng"

Ngày 25-5, trên mạng xã hội xuất hiện hình ảnh "Lễ tổng kết năm học 2022-2023, lễ ra trường học sinh khối 9 niên khóa 2019-2023" với hàng chục bàn ăn khiến người xem không khỏi trầm trồ, xuýt xoa.

Hình ảnh lễ trưởng thành của học sinh lớp 9 Trường THCS Mạo Khê 2. Ảnh: Facebook

Có người bình luận: "Nếu không nhìn dòng chữ trên sân khấu, tôi lại nhầm đây là đám cưới". "Đúng là trường người ta" - một thành viên khác hài hước nói thêm.

Tuy nhiên, cũng có những ý ái ngại cho rằng kinh phí tổ chức đều do phụ huynh đóng góp, gia đình có kinh tế thì không sao, nhà không có điều kiện thì lại là gánh nặng.

Cùng ngày 25-5, bà Phạm Thị Thanh Tâm, Trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo (GD-ĐT) thị xã Đông Triều (tỉnh Quảng Ninh) xác nhận đây là lễ tổng kết của Trường THCS Mạo Khê 2, ở thị xã Đông Triều.

Trưởng phòng GD-ĐT thị xã Đông Triều cho biết thêm lễ tổng kết diễn ra trong 2 ngày. Do khuôn viên của Trường THCS Mạo Khê 2 nhỏ và sợ học sinh say nắng do thời tiết nắng nóng nên hội phụ huynh của trường đã mượn hội trường công viên nước Hà Lan để tổ chức.

Lễ tổng kết diễn ra 2 ngày, được tổ chức ở hội trường công viên nước Hà Lan. Ảnh: Facebook

Cũng theo bà Phạm Thị Thanh Tâm, ngày 24-5, Ban giám hiệu trường cùng hội phụ huynh khối 9 tổ chức lễ trưởng thành cho học sinh. Đến trưa, hội phụ huynh đặt bàn ăn để cùng học sinh, giáo viên ăn trưa trong hội trường của công viên nước Hà Lan. Ngày 25-5, toàn trường làm lễ tổng kết cũng tại hội trường này.

"Đây là hoạt động thường niên của trường. Mấy năm trước, Trường THCS Mạo Khê 2 cũng tổ chức lễ tổng kết ở hội trường công viên nước Hà Lan để có không gian mát mẻ, rộng rãi. Hội phụ huynh học sinh đóng góp kinh phí ăn trưa sau lễ tổng kết" - bà Tâm cho hay.

