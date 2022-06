Tuyển sinh vào lớp 10: Hình ảnh các thí sinh TPHCM thi môn cuối cùng

Sáng nay (12/6), hơn 94.000 thí sinh làm bài thi môn Toán kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 tại TPHCM. Quy chế thi năm nay có điểm mới, trong đó đáng chú ý là vật dụng các thí sinh đem theo phải để cách phòng thi tối thiểu là 25 mét.

Điểm thi trường Hà Huy Tập bố trí một phòng gửi đồ riêng ở dãy đối diện dãy phòng thi. Trước khi vào thi, các thí sinh sẽ gửi vật dụng cá nhân không cần thiết đem vào phòng thi ở đây, ghi lại thông tin trên miếng dán và để thứ tự theo số đã sắp xếp sẵn.

Chưa đến 7h, điểm thi trường THCS Hà Huy Tập đã đón gần đủ thí sinh.

Các em được hướng dẫn thực hiện các bước phòng chống dịch trước khi vào phòng thi.

Điểm thi này bố trí 4 phòng lưu giữ đồ dùng cá nhân của thí sinh.

Đây là khâu kiểm tra bước đầu thông tin thí sinh. Thí sinh đọc sai số báo danh, cán bộ tiếp nhận vật dụng sẽ điều chỉnh ngay. Thậm chí, nếu có trường hợp ghi sai điểm thi, phòng thi cũng có thể phát hiện ngay tức thì.

Một thí sinh kiểm lại lần cuối các vật dụng được mang vào phòng thi trước khi gửi đồ.

Điểm thi Hà Huy Tập bố trí đến 4 phòng giữ đồ. Các túi, ba lô cá nhân của thí sinh đều có ô riêng để ngăn nắp.

Mỗi ô là một ba lô và một phiếu đánh số.

Cán bộ coi thi đang kiểm lại số báo danh và mã số gửi đồ trước khi đóng khu lưu giữ.

Hơn 7h, cán bộ coi thi phát giấy thi, giấy nháp.

Do chuẩn bị từ trước nên các thí sinh hoàn thành thủ tục thi khá sớm. Thí sinh có hơn 30 phút ổn định tinh thần trước khi nhận đề. Về đề thi, lãnh đạo Sở GD&ĐT TPHCM cho biết, năm nay số lượng thí sinh tham gia kỳ thi tuyển sinh lớp 10 cao hơn năm 2020. Và đây là năm học khá đặc biệt khi học sinh phải kết hợp cả hai hình thức học trực tiếp và trực tuyến do ảnh hưởng của dịch COVID-19. Do đó, Sở đã xây dựng đề thi phù hợp tình hình thực tế dạy và học ở các trường phổ thông. Kỳ thi năm nay, thí sinh sẽ phải thực hiện 3 bài thi môn Toán, Văn và Tiếng Anh. Các môn thi đều tính hệ số 1.

Sáng nay, khoảng 94.000 thí sinh TPHCM tiếp tục bước vào kỳ thi tuyển sinh lớp 10 với môn thi cuối cùng là môn Toán.

Theo báo cáo từ Sở GD&ĐT TPHCM, tỷ lệ thí sinh đến làm thủ tục dự thi ngày 10/6 là 98,58%. Báo cáo từ các điểm thi cho biết, có một thí sinh thuộc diện F0, được bố trí thi ở phòng riêng. 8 trường hợp khác bị tai nạn không thể viết. Các em được bố trí phòng riêng, có hai cán bộ coi thi, một người hỗ trợ ghi bài, người còn lại giám sát. Quá trình làm bài sẽ được ghi âm, ghi hình.

Thí sinh bị đình chỉ phải nộp bài thi, đề thi, giấy thi, ra khỏi phòng thi ngay sau khi có quyết định và không được thi các môn tiếp theo. Các em chỉ được ra khỏi khu vực thi sau khi hết 2/3 thời gian làm bài thi tự luận.

Tham gia kỳ thi, thí sinh không được phép mang vào phòng thi giấy than; bút xóa; đồ uống có cồn; vũ khí và chất gây nổ, gây cháy; tài liệu, thiết bị truyền tin hoặc chứa thông tin có thể lợi dụng để gian lận trong quá trình làm bài thi; vật dụng cá nhân phải để cách phòng thi 25m. Thí sinh bị cảnh cáo một lần nhưng trong giờ thi đó tiếp tục vi phạm quy chế ở mức khiển trách hoặc cảnh cáo cũng sẽ bị đình chỉ thi.

Một cán bộ coi thi đang tạm thu ốp lưng máy tính của một thí sinh.

Các ốp lưng được cán bộ yêu cầu thí sinh ghi rõ tên để tránh nhầm.

Việc thu ốp lưng không làm ảnh hưởng đến thí sinh và để khách quan, an toàn cao nhất cho điểm thi.

Toàn bộ ốp lưng máy tính được để bên ngoài phòng thi.

Điểm thi THCS Hà Huy Tập huy động 75 cán bộ giáo viên phụ trách 18 phòng thi với 432 thí sinh. Ông Lê Hoài Nam, Phó giám đốc Sở GD&ĐT TPHCM cho biết, kỳ thi tuyển sinh lớp 10 năm nay có khoảng 94.000 nghìn thí sinh tham gia tại 150 điểm thi, gồm 139 điểm thi thường, 11 điểm thi chuyên. Mỗi điểm được bố trí ít nhất ba phòng thi riêng cho thí sinh F0, nghi nhiễm COVID-19. TPHCM đã huy động 12.000 cán bộ, giáo viên tham gia coi thi cùng hàng nghìn nhân viên hỗ trợ đảm bảo an toàn tại các điểm thi. Mỗi phòng sắp xếp tối đa 24 thí sinh, mỗi em ngồi một bàn hoặc đảm bảo giãn cách. Các phòng thi thông thoáng, không sử dụng máy lạnh.

Phía bên ngoài điểm thi, một phụ huynh đợi con và tham khảo thông tin tuyển sinh của một số trường.

Một giáo viên chuẩn bị đồ dùng chuyên toán, đứng đợi với phụ huynh trước cổng. "Chuẩn bị hết, các con cần gì là chúng tôi đáp ứng ngay. Tất cả chỉ để các con toàn tâm cho việc thi cử", cô giáo dạy Toán Phạm Thị Minh Thu, trường THCS Hà Huy Tập tâm sự.

Một đoạn trò chuyện xúc động được chị Đinh Thị Phương (phụ huynh bạn Đ.N.M, học sinh lớp 9A2 trường Hà Huy Tập) ngụ phường Trung Mỹ Tây, quận 12 chia sẻ. "Tôi thật sự rất xúc động trước tinh thần vì học trò của các thầy cô. Thậm chí, con tôi gọi điện cho giáo viên chủ nhiệm lúc 23h, các thầy cô vẫn bắt máy. Cha mẹ và thầy cô sát sao từng bước với các con; làm mọi thứ để các con có thể yên tâm đi thi", chị Đinh Thị Phương chia sẻ.

"Ngày hôm qua, bé về nói làm được 90% toàn bộ đề thi. Tôi rất vui", chị Phương nói.

Dự kiến ngày 24/6, Sở GD&ĐT TPHCM sẽ công bố kết quả thi. Ngày 27/6, điểm chuẩn tuyển sinh lớp 10 chuyên, tích hợp và kết quả tuyển thẳng sẽ được công bố. Ngày 11/7, Sở GD&ĐT TPHCM sẽ công bố điểm chuẩn và danh sách học sinh trúng tuyển vào lớp 10 của các trường THPT năm học 2022-2023.

