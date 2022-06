Hơn 93.000 thí sinh TP HCM thi lớp 10

Nhằm tạo điều kiện cho phụ huynh, thí sinh tiếp cận với bài giải, gợi ý giải đề thi tuyển sinh vào lớp 10 sẽ được đăng tải ngay sau khi kết thúc mỗi môn thi

Hôm nay (11-6), hơn 93.000 thí sinh tại TP HCM bước vào kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2022-2023, với môn thi đầu tiên là ngữ văn.

Bảo đảm tối đa quyền lợi cho thí sinh

Trước đó, trong ngày làm thủ tục dự thi 10-6, theo số liệu của Sở Giáo dục và Đào tạo (GD-ĐT) TP HCM, tỉ lệ thí sinh đến làm thủ tục, rà soát hồ sơ đạt 98,58%. Ghi nhận tại các điểm thi đều chuẩn bị chu đáo công tác đón thí sinh, bảo đảm an ninh, an toàn, phòng chống dịch.

Theo báo cáo của Sở GD-ĐT TP HCM, ngay trước kỳ thi ghi nhận 1 trường hợp thí sinh thuộc diện F0; 8 trường hợp thí sinh bị tai nạn. Ông Lê Hoài Nam, Phó Giám đốc Sở GD-ĐT, cho biết sở đã hướng dẫn lãnh đạo các điểm thi thực hiện nghiệp vụ coi thi đúng theo quy định nhằm bảo đảm quyền lợi cho thí sinh tham gia dự thi, đó là bố trí cho thí sinh thi phòng thi dự phòng, có 2 cán bộ coi thi. Trong đó, một cán bộ coi thi hỗ trợ thí sinh ghi bài, cán bộ coi thi còn lại thực hiện nhiệm vụ giám sát. Trong phòng thi có lắp đặt máy ghi âm, ghi hình.

Sở GD-ĐT thành phố yêu cầu cán bộ, nhân viên, thí sinh phải đeo khẩu trang trong toàn bộ thời gian ở điểm thi; sắp xếp tối đa 24 thí sinh/phòng, mỗi thí sinh ngồi một bàn hoặc bảo đảm giãn cách; phòng thi phải thông thoáng, không sử dụng máy lạnh. Các điểm thi chuẩn bị ít nhất 3 phòng thi dự phòng nhằm đáp ứng yêu cầu về phòng chống dịch Covid-19 riêng cho thí sinh thuộc diện nghi nhiễm bệnh và thí sinh thuộc diện F0, bảo đảm tối đa quyền lợi cho thí sinh.

Theo quy định của kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10, cũng là điểm mới của kỳ thi năm nay, thí sinh phải để vật dụng cách phòng thi 25 m. Thí sinh chỉ được phép mang vào phòng thi, gồm: bút viết, bút chì, compa, tẩy, thước kẻ, thước tính, máy tính bỏ túi không có chức năng soạn thảo văn bản, không có thẻ nhớ.

Không có nội dung giảm tải trong đề thi

Lãnh đạo Sở GD-ĐT TP HCM cho biết năm học vừa qua, do thời gian học sinh phải học trực tuyến khá dài, đề thi năm nay đã biên soạn phù hợp với đặc thù của năm học. Ông Nguyễn Bảo Quốc, Phó Giám đốc Sở GD-ĐT TP HCM, thông tin về cơ bản, cấu trúc đề thi cả 3 môn toán, ngữ văn và ngoại ngữ không thay đổi so với các năm trước. Đề thi bảo đảm các mức độ: nhận biết, thông hiểu, vận dụng, vận dụng cao. Các mức độ câu hỏi trong đề thi sẽ phù hợp và đáp ứng với yêu cầu phân hóa, đề thi sẽ không ra các nội dung đã được giảm tải. 70%-80% kiến thức trong đề thi tuyển sinh 10 ở mức nhận biết, thông hiểu. Phần vận dụng cao không quá 10% được tính toán giảm nhẹ phù hợp với năng lực tiếp thu của học sinh trong điều kiện dịch bệnh. Phần vận dụng cao sẽ được tính toán, điều chỉnh, giảm mức độ vận dụng cao để tạo sự an tâm cho học sinh khi tham gia kỳ thi.

Theo quy định của kỳ thi, các trường hợp thí sinh bị cảnh cáo trong khi làm bài thi nào sẽ bị trừ 25% tổng số điểm của bài thi đó. Thí sinh bị đình chỉ thi bài thi nào sẽ bị điểm không (0) bài thi đó và không được phép tiếp tục dự thi các bài thi tiếp theo. Ngoài ra, thí sinh sẽ bị cho điểm không (0) bài thi trong trường hợp sau: bài thi được chép từ tài liệu mang trái phép vào phòng thi; có 2 bài làm trở lên đối với một bài thi; bài thi có chữ viết của 2 người trở lên; những phần của bài thi viết trên giấy nháp, giấy không đúng quy định. Việc trừ điểm bài thi do trưởng ban chấm thi tự luận quyết định.

Kỳ thi tuyển sinh lớp 10 năm 2022 tại TP HCM sẽ diễn ra trong 2 ngày 11 và 12-6. Thí sinh dự thi 3 môn toán, ngữ văn và ngoại ngữ. Thời gian làm bài môn toán, ngữ văn là 120 phút/môn, ngoại ngữ là 90 phút. Cả 3 môn đều tính hệ số 1. Riêng thí sinh dự thi lớp chuyên, tích hợp sẽ thi thêm môn chuyên, tích hợp trong chiều 12-6, thời gian làm bài là 150 phút. Chỉ tiêu vào lớp 10 tại 114 trường THPT công lập năm học 2022-2023 là 72.800 chỉ tiêu.

Đà Nẵng: Đề thi văn và ngoại ngữ "dễ thở"

Trong ngày 10-6, thí sinh dự kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 công lập năm học 2022-2023 tại TP Đà Nẵng đã bước vào ngày thi đầu tiên với 2 môn gồm văn và ngoại ngữ.

Theo báo cáo nhanh của Sở GD-ĐT TP Đà Nẵng, qua 2 môn thi, công tác bảo vệ an ninh trật tự tại các điểm thi được bảo đảm. Tình hình tại các điểm thi diễn ra an toàn, nghiêm túc, không có sự cố bất thường. Trong đó, môn văn có 14.873 thí sinh dự thi, 127 thí sinh vắng thi không lý do; môn ngoại ngữ có 14.872 thí sinh dự thi, 128 thí sinh vắng không lý do và 1 thí sinh vi phạm quy định thi. Theo ghi nhận, phần lớn thí sinh đánh giá cả 2 đề thi trên đều khá dễ thở, sát với nội dung ôn tập.

Kỳ thi tuyển sinh lớp 10 năm nay, TP Đà Nẵng có gần 15.000 thí sinh đăng ký dự thi, trong đó có 185 thí sinh đủ điều kiện được tuyển thẳng. Toàn TP có 11.044 chỉ tiêu tuyển sinh vào 21 trường THPT công lập. Ngày 11-6, thí sinh Đà Nẵng tiếp tục thi môn toán và môn chuyên (đối với thí sinh đăng ký vào Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn).

Hà Nội: Hơn 106.000 thí sinh dự thi vào ngày 18 và 19-6

Giám đốc Sở GD-ĐT Hà Nội Trần Thế Cương cho biết kỳ thi tuyển sinh lớp 10 năm học 2022-2023 của Hà Nội chính thức diễn ra trong 2 ngày 18 và 19-6. Buổi sáng 18-6 thí sinh thi môn ngữ văn, buổi chiều thi môn ngoại ngữ. Sáng 19-6 thi môn toán, ngày 20-6 thi các môn chuyên. Tổng số thí sinh đăng ký dự thi là 106.609 (trong đó có 321 thí sinh tự do), số thí sinh đề nghị xét tuyển thẳng là 516, trong khi chỉ tiêu tuyển sinh vào các trường công lập chỉ là hơn 69.000 học sinh.

B.Vân - Y.Anh

