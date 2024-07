Tuyển sinh ĐH năm 2024: Nhiều cơ hội trúng tuyển nhóm ngành Y dược

PGS.TS Lê Đình Tùng, Trưởng phòng Đào tạo, Trường ĐH Y Hà Nội thông tin, từ phổ điểm tổ hợp B00 (Toán, Hóa, Sinh) của Bộ GD&ĐT cho thấy, năm nay, có 311 thí sinh đạt từ 28,5/30 điểm trở lên (chưa bao gồm điểm ưu tiên, khuyến khích).

Ngành Y khoa, Răng - Hàm - Mặt luôn lấy điểm chuẩn cao nhất và chỉ xét tổ hợp B00. Năm 2017, điểm chuẩn ngành Y khoa của trường là 29,25 điểm, mức điểm cao nhất trong thời gian gần đây.

Chỉ tiêu xét kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2024 còn 140. Từ con số này, ông Tùng cho biết nhà trường dự báo điểm chuẩn trúng tuyển ở các ngành top trên như Y khoa, Răng - Hàm - Mặt sẽ tăng so với điểm chuẩn năm ngoái ở mức vừa phải, sẽ tiệm cận so với những năm có kết quả điểm thi cao.

Ngoài ra, năm nay tỉ lệ thí sinh đạt điểm tốt nghiệp tổ hợp B00 từ 19 - 22 thấp hơn so với năm trước, song số lượng tuyệt đối lại cao hơn. Ngưỡng điểm từ 22 - 22,5 năm nay tỉ lệ tương đương năm trước, nhưng số lượng tuyệt đối nhiều hơn. Do vậy, các ngành còn lại điểm chuẩn cũng có thể nhích lên so với năm trước.

Năm 2024, Trường đại học Y Hà Nội tuyển sinh 1.720 chỉ tiêu (tăng 350 chỉ tiêu so với năm ngoái) và tuyển sinh ba ngành mới, gồm Hộ sinh, Kĩ thuật phục hình răng, Tâm lí học.

Ngoài tổ hợp xét tuyển chính B00, năm nay lần đầu tiên Trường ĐH Y Hà Nội xét tuyển khối C00, D01, B08 và kết quả thi đánh giá năng lực của ĐH Quốc gia Hà Nội. Tổ hợp C00 chỉ áp dụng trong xét tuyển ngành Tâm lí; tổ hợp D01 xét tuyển ngành Tâm lí, ngành Y tế Công cộng cùng với tổ hợp B08.

Kết quả thi đánh giá năng lực của ĐH Quốc gia Hà Nội chỉ sử dụng xét tuyển ở 4 ngành đào tạo của Trường ĐH Y Hà Nội là Hộ sinh và 3 ngành đào tạo tại phân hiệu Thanh Hóa.

Thí sinh lắng nghe PGS Lê Đình Tùng tư vấn đăng kí nguyện vọng xét tuyển năm 2024. Ảnh: Nghiêm Huê

Ông Tùng chia sẻ căn cứ vào quá trình tư vấn tuyển sinh trực tuyến và trực tiếp của nhà trường, dù là năm đầu tiên tuyển sinh và đào tạo nhưng ngành Tâm lí học đang được rất nhiều thí sinh quan tâm, nhất là với thí sinh tham gia xét tuyển tổ hợp C00 và D01.

Trong số 178 thí sinh trúng tuyển thẳng ĐH chính quy vào trường năm 2024, ngành Tâm lí học có 20 thí sinh. Trong đó, có 19 thí sinh đoạt giải môn Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý; 1 thí sinh trúng tuyển thẳng bằng môn tiếng Anh. Ông Tùng ước lượng ngành Tâm lí tối thiểu còn lại khoảng 40 - 45 chỉ tiêu xét tuyển kết quả thi tốt nghiệp THPT cho ba tổ hợp B00, C00, D01.

Trong khi đó, theo phổ điểm được công bố, tổ hợp C00 và D01 năm nay cao hơn so với năm trước. Năm 2023, điểm chuẩn trúng tuyển ngành Tâm lí học của Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn, ĐH Quốc gia Hà Nội là 28 điểm ở tổ hợp C00.

Năm nay dù lần đầu tuyển sinh, ông Tùng vẫn dự đoán điểm chuẩn ngành Tâm lí học của Trường ĐH Y Hà Nội sẽ ở mức cao so với các trường đang đào tạo ngành này.

Sau khi Bộ GD&ĐT công bố điểm sàn nhóm ngành sức khỏe có chứng chỉ hành nghề từ 19-22,5 điểm, các trường cũng công bố điểm sàn nhận hồ sơ. Phần lớn mức điểm đưa ra bằng với quy định của Bộ GD&ĐT như Trường ĐH Y dược Cần Thơ, Trường ĐH Đại Nam, Trường ĐH Y dược Hải Phòng. Trường ĐH Y Hà Nội chưa công bố điểm sàn còn điểm sàn ngành cao nhất của Trường ĐH Y Dược TPHCM lên tới 24.

Như vậy, trừ những ngành top đầu, thí sinh ở mức điểm khá giỏi (22-25 điểm) vẫn có nhiều cơ hội để xét tuyển vào các ngành còn lại của Trường ĐH Y Hà Nội.

Dự báo điểm chuẩn sớm cho thí sinh

Từ phổ điểm 5 tổ hợp xét tuyển truyền thống mà Bộ GD&ĐT công bố, căn cứ vào số lượng thí sinh đã trúng tuyển sớm, một số trường ĐH đã dự báo được điểm chuẩn năm nay.

ThS Nguyễn Quang Trung, Phó Trưởng phòng Truyền thông và Tuyển sinh, Trường ĐH Thương mại đưa ra dự đoán về điểm chuẩn của trường, xét bằng điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2024.

Theo ông Trung, qua quan sát vào phổ điểm năm nay, riêng với môn Toán, số lượng thí sinh đạt mức điểm 8 trở lên không nhiều. Do vậy dự kiến điểm chuẩn của Trường ĐH Thương mại sẽ có sự ổn định so với năm 2023. Tổ Tư vấn tuyển sinh Trường ĐH Khoa học Tự nhiên, ĐH Quốc gia Hà Nội vừa đưa ra dự báo điểm chuẩn xét tuyển theo phương thức điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2024.

Theo đó, dự báo điểm chuẩn cao nhất là ngành Khoa học Máy tính và Thông tin, ngành Khoa học dữ liệu 34 - 35,5/40 điểm; ngành Kĩ thuật Điện tử và Tin học dự báo 25 -26,5/30 điểm; khoảng 13/27 ngành của Trường ĐH Khoa học Tự nhiên điểm chuẩn dao động khoảng 20 - 21/30 điểm.

Nguồn: [Link nguồn]Nguồn: [Link nguồn]