Tuyển sinh ĐH 2025: Thí sinh như lạc vào ma trận

Đông đảo học sinh, phụ huynh đã tham dự Ngày hội Tư vấn tuyển sinh - hướng nghiệp năm 2025 ở trường Đại học Bách khoa Hà Nội. Ảnh: Nguyễn Nhài

Lo không theo được chương trình đại học

Theo chương trình giáo dục phổ thông 2018, bậc THPT có nhóm môn học bắt buộc và nhóm môn học lựa chọn, tùy thuộc vào sở thích, định hướng nghề nghiệp của học sinh. Một thí sinh hỏi: “Em đang chọn học nhóm môn xã hội và có thêm môn Vật lí nên muốn đăng kí xét tuyển tổ hợp A01 (Toán, Lí, Anh). Nhưng ngành học này có liên quan tới Hóa, Sinh. Nếu em đỗ vào trường thì có thể theo học được môn Hóa, Sinh mà ở THPT không được học và có được hỗ trợ gì để bổ sung kiến thức không”?

PGS.TS Vũ Duy Hải, Trưởng ban Tuyển sinh - Hướng nghiệp, ĐH Bách khoa Hà Nội cho hay, tại ĐH Bách khoa, nếu thí sinh lựa chọn một số ngành học cần kiến thức nền tảng Hóa, Sinh nhưng chưa được học ở cấp THPT, sinh viên sẽ được bố trí học các học phần như Sinh học đại cương, Hóa học đại cương với kiến thức từ đầu trước khi học chuyên ngành.

Tuy nhiên, ông Hải khuyên thí sinh khi có ý định đăng kí vào trường nào, cần tìm hiểu quy định riêng của các trường để lựa chọn đúng nơi mà mình đủ điều kiện.

Cũng chia sẻ về những điểm mới trong xét tuyển ĐH có liên quan trực tiếp đến quyền lợi của thí sinh, PGS.TS Nguyễn Anh Dũng, Phó vụ trưởng Vụ Giáo dục ĐH (Bộ GD&ĐT) cho biết, thí sinh sử dụng phương thức xét tuyển với học bạ THPT cần lưu ý quy định mới năm nay sẽ sử dụng kết quả học tập cả năm học lớp 12 (thay vì chỉ lấy điểm học kỳ 1). Vì thế, việc tuân thủ yêu cầu học tập của chương trình THPT rất quan trọng để tăng cơ hội xét tuyển ĐH.

Để tăng cơ hội xét tuyển cho thí sinh, đảm bảo công bằng với thí sinh ở các vùng miền khác nhau, Bộ GD&ĐT không giới hạn các tổ hợp xét tuyển. Vì thế ngoài các tổ hợp xét tuyển truyền thống, các cơ sở đào tạo có thể có thêm các tổ hợp xét tuyển mới.

PGS.TS Nguyễn Anh Dũng thông tin như mọi năm, thí sinh được lựa chọn không giới hạn số nguyện vọng xét tuyển, tuy nhiên phải xếp theo thứ tự ưu tiên từ cao xuống thấp.

Hệ thống tuyển sinh chung của bộ không phân biệt phương thức xét tuyển, do vậy, khối lượng phương thức xét tuyển hệ thống “quét” phụ thuộc vào tổng số phương thức của cơ sở đào tạo đưa ra trong đề án tuyển sinh. Thí sinh không cần đăng kí xét tuyển theo phương thức, chỉ cần đăng kí ngành xét tuyển.

Ông Dũng khuyên thí sinh hãy tập trung chọn ngành xét tuyển thực sự đam mê và phù hợp năng lực, không cần quan tâm đến phương thức xét tuyển.

Quy đổi thang điểm dựa vào trọng số ưu tiên

Một trong những băn khoăn của thí sinh hiện nay là quy đổi các phương thức xét tuyển về một thang điểm (trong cùng một trường ĐH) thực hiện như thế nào. Hiện trên mạng xã hội đang có những thông tin gây nhiễu khiến thí sinh hoang mang. Ví dụ như 70 điểm thi đánh giá tư duy (kì thi do ĐH Bách khoa tổ chức) tương đương với 21/30 điểm.

Tuy nhiên, PGS Vũ Duy Hải khẳng định, thông tin đó không chính xác vì thực hiện quy đổi cơ học. Thực tế, ĐH Bách khoa Hà Nội thực hiện quy đổi có trọng số ưu tiên. Trong đó, ưu tiên nhất của ĐH này là phương thức xét tuyển tài năng, tiếp đến là phương thức xét kết quả thi đánh giá tư duy và cuối cùng là phương thức xét kết quả thi tốt nghiệp. Cách thức quy đổi sẽ được nhà trường công bố sau khi Bộ GD&ĐT ban hành Quy chế tuyển sinh ĐH năm 2025.

TS Ngô Quốc Trinh, Trưởng phòng Đào tạo, Trường ĐH Công nghệ Giao thông Vận tải cho biết, năm nay, nhà trường giữ ổn định 4 phương thức tuyển sinh: xét tuyển thẳng, xét học bạ, xét kết quả thi đánh giá tư duy/thi đánh giá năng lực và xét kết quả thi tốt nghiệp. Trong đó, nhà trường ưu tiên phương thức xét học bạ và xét kết quả thi tốt nghiệp THPT.

TS Lê Anh Đức, Trưởng phòng Quản lí Đào tạo, ĐH Kinh tế Quốc dân cho biết, theo quy định của Bộ GD&ĐT, năm nay, 2 phương thức tuyển sinh tính điểm (kết hợp và xét kết quả thi tốt nghiệp THPT) được quy về thang điểm 30/30. Nhà trường cũng đã lựa chọn được công thức quy đổi phù hợp.

Theo ông Đức, công thức này được tính toán dựa vào kết quả thi đầu vào 3 năm qua của hơn 20.000 sinh viên trúng tuyển vào trường bằng 2 phương thức trên và kết quả đối sánh giữa điểm trúng tuyển đầu vào - kết quả học tập của sinh viên.

“Nếu thí sinh đã chuẩn bị năng lực theo những gì ĐH Kinh tế Quốc dân đã công bố, thí sinh có thể yên tâm vì nhà trường đảm bảo quyền lợi cho thí sinh, thậm chí thí sinh còn có lợi hơn những năm trước”, ông Đức nói.

Về quy đổi điểm tương đương giữa các phương thức xét tuyển, PGS Nguyễn Anh Dũng cho biết, đây là vấn đề kĩ thuật nhằm đảm bảo quyền lợi cho thí sinh. Việc xây dựng phương án quy đổi điểm là trách nhiệm của các cơ sở đào tạo và Bộ GD&ĐT. Thí sinh sẽ nhận được thông tin quy đổi điểm công khai trước khi đăng kí xét tuyển.

Ông Nguyễn Anh Dũng, Phó Vụ trưởng Vụ Giáo dục ĐH - Bộ GD&ĐT, khuyên thí sinh hãy tập trung chọn ngành xét tuyển thực sự đam mê và phù hợp năng lực, không cần quan tâm đến phương thức xét tuyển.

Trường Công an, Quân đội có điều chỉnh

Đại tá Đỗ Thành Tâm, Thư kí Ban tuyển sinh Quân sự (Bộ Quốc phòng) lưu ý các trường khối quân đội sẽ chỉ tuyển sinh nguyện vọng 1. Thí sinh muốn ưu tiên dự tuyển vào trường khối quân đội thì phải để nguyện vọng vào trường quân đội ở nguyện vọng 1, các nguyện vọng khác sẽ chỉ dành xét tuyển vào khối dân sự.

Năm 2025, các trường Quân đội dự kiến có 7 tổ hợp xét tuyển (những năm trước là 4 tổ hợp: A00 (Toán, Lí, Hóa), A01 (Toán, Lí, Anh), D01 (Toán, Văn, Anh) và D07 (Toán, Hóa, Anh), trong đó, mở rộng thêm các tổ hợp xét tuyển mới để phù hợp với cả thí sinh học chương trình cũ và chương trình giáo dục phổ thông 2018. Nhưng sẽ ưu tiên các tổ hợp có môn tiếng Anh. Ông cũng lưu ý các bạn thí sinh muốn đăng kí vào trường quân đội phải đăng kí sơ tuyển đạt yêu cầu.

Thiếu tá Triệu Thành Đạt, chuyên viên chính Cục Đào tạo (Bộ Công an) cho biết, năm 2025, các trường công an tuyển sinh theo ba phương thức: tuyển thẳng (với học sinh giải nhất trong kì thi chọn học sinh giỏi quốc gia, học sinh trong đội tuyển thi olympic quốc tế), xét kết hợp điểm bài thi đánh giá và chứng chỉ ngoại ngữ và xét kết hợp điểm bài thi đánh giá và điểm thi tốt nghiệp THPT.

Ông lưu ý, do hiện nay chỉ còn công an cấp phường/xã và cấp tỉnh nên Bộ Công an đã có hướng dẫn để công an cấp xã tiếp nhận hồ sơ đăng kí dự tuyển vào trường công an.

Thí sinh đăng kí nộp hồ sơ tại công an phường/xã trước 15/4 và hoàn thiện hồ sơ, đáp ứng các yêu cầu sơ tuyển. Về bài thi đánh giá của Bộ Công an năm nay, có một số điều chỉnh để phù hợp với học sinh học chương trình giáo dục phổ thông 2018 (có 4 mã bài).