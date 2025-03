Nhiều trường đại học tăng tổ hợp xét tuyển mới

Theo quy chế thi tốt nghiệp THPT năm 2025, thí sinh thi 2 môn bắt buộc là Toán, Ngữ văn và 2 môn lựa chọn trong 9 môn gồm: Ngoại ngữ, Lịch sử, Vật lý, Hóa học, Sinh học, Địa lý, Giáo dục Kinh tế và Pháp luật, Tin học, Công nghệ.

Trong đó, các môn Tin học, Công nghệ, Giáo dục kinh tế và Pháp luật lần đầu xuất hiện ở kỳ thi tốt nghiệp, tạo nên sự thay đổi ở các tổ hợp xét tuyển đại học. Do đó, nhiều trường điều chỉnh tổ hợp xét tuyển.

Có tổ hợp lần đầu xuất hiện

Theo đại diện của các trường, năm nay phương án tuyển sinh đại học dự kiến với nhiều phương thức xét tuyển linh hoạt và tổ hợp môn đa dạng tạo là nhằm cơ hội rộng mở cho thí sinh.

Năm nay, Đại học Bách khoa Hà Nội bổ sung tổ hợp xét tuyển K01 (Toán, Văn, kết hợp với một trong 4 môn là Vật lý, Hóa học, Sinh học, Tin học) và tổ hợp D04 (Toán, Văn, Tiếng Trung) ngoài các tổ hợp đã tuyển sinh qua các năm như A00 (Toán, Vật lý, Hóa học), A01 (Toán, Vật lý, Tiếng Anh), D01 (Toán, Văn, Anh), B00 (Toán, Hóa học, Sinh học).

Trường Đại học Công thương TPHCM bổ sung 5 tổ hợp mới, trong đó có 4 tổ hợp khối C là C00 (Văn, Sử, Địa), C01 (Văn, Toán, Lý), C02 (Văn, Toán, Hóa), C14 (Toán, Văn, Giáo dục Kinh tế và Pháp luật), chủ yếu để tuyển sinh các ngành Luật, Quản trị kinh doanh, Khách sạn. Tổ hợp còn lại (Toán, Tin học, Tiếng Anh) dùng để xét tuyển các ngành Công nghệ thông tin, An toàn thông tin và Khoa học dữ liệu. Tổ hợp này lần đầu xuất hiện do lần đầu tiên môn Tin học được đưa vào kỳ thi tốt nghiệp.

Trường Đại học Sư phạm TP.HCM dự kiến có sự điều chỉnh tổ hợp xét tuyển để phù hợp theo các môn thi tốt nghiệp THPT, đồng thời duy trì các tổ hợp xét tuyển của năm 2024. Nhà trường điều chỉnh các tổ hợp không còn phù hợp như loại bỏ các tổ hợp có bài thi Khoa học tự nhiên, Khoa học xã hội, thêm mới các tổ hợp có môn Giáo dục kinh tế và Pháp luật, Tin học, Công nghệ.

Nhiều trường đưa môn Tin học, công nghệ vào xét tuyển

Trường Đại học Công nghệ (Đại học Quốc gia Hà Nội) năm 2025 bổ sung 2 tổ hợp là Toán, Tiếng Anh, Tin học và Toán, Vật lý, Tin học ngoài 4 tổ hợp truyền thống là A00, A01, D01, B00.

Năm 2025, trong 17 ngành đào tạo của Trường Đại học Khoa học và Công nghệ Hà Nội, có 6 ngành xét tuyển từ 4-6 tổ hợp, trong khi nhiều ngành khác có tới 11-12 tổ hợp xét tuyển. Đặc biệt, ngành Khoa học Vũ trụ và Công nghệ Vệ tinh trở thành ngành có số lượng tổ hợp xét tuyển nhiều nhất trong hệ thống đại học hiện nay với 20 tổ hợp xét tuyển.

Bên cạnh đó, nhiều ngành khác tại trường cũng có số lượng tổ hợp xét tuyển lớn, như ngành Toán ứng dụng với 19 tổ hợp xét tuyển; ngành Khoa học và Công nghệ Thực phẩm, Khoa học và Công nghệ Y khoa tuyển sinh theo 13 tổ hợp; các ngành Dược học, An toàn Thông tin, Công nghệ Thông tin - Truyền thông và Khoa học dữ liệu mỗi ngành có 12 tổ hợp xét tuyển.

Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội đưa công nghệ vào tổ hợp xét tuyển cho các ngành Xây dựng dân dụng và công nghiệp, Xây dựng công trình ngầm đô thị, Quản lý dự án xây dựng, Công nghệ kỹ thuật vật liệu xây dựng, Kinh tế đầu tư, Kinh tế phát triển, Quản lý xây dựng, Quản lý bất động sản, Quản lý vận tải và logistic.

Trong khi đó, tổ hợp xét tuyển có cả công nghệ lẫn tin học được áp dụng cho ngành Công nghệ thông tin và các chuyên ngành Công nghệ đa phương tiện, Công nghệ game.

Trường Đại học Giao thông Vận tải bổ sung 1 tổ hợp mới có môn tin học mang mã GT1 gồm Toán, Vật lý, Tin học. Tổ hợp này dùng để xét tuyển vào các ngành Khoa học máy tính, Công nghệ thông tin, Kỹ thuật điện, Kỹ thuật robot, Kỹ thuật điều khiển và Tự động hóa.

Trong đề án tuyển sinh năm 2025 dự kiến, Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội mở 5 tổ hợp xét tuyển mới có môn Tin học và Công nghệ gồm: A0C (Toán, Vật lý, Công nghệ), A0T(Toán, Vật lý, Tin học), B0C (Toán, Hóa học, Công nghệ), D0C (Toán, Tiếng Anh, Công nghệ) và D0G (Toán, tiếng Anh, Giáo dục Kinh tế và Pháp luật).

Tổ hợp D0G áp dụng cho các khối ngành Kinh tế, Tài chính, Quản trị kinh doanh, Kế toán, Kiểm toán.

Tổ hợp B0C dùng xét tuyển các ngành liên quan Hóa dược, Công nghệ thực phẩm, Công nghệ kỹ thuật môi trường.

Tổ hợp D0C tuyển sinh cho ngành Công nghệ dệt may.

Hai tổ hợp A0C và A0T chủ yếu xét tuyển các ngành liên quan Công nghệ thông tin, Khoa học máy tính.

Một trường thuộc lĩnh vực xã hội nhưng cũng bổ sung tổ hợp xét tuyển có môn Tin học là Học viện Báo chí và Tuyên truyền. Theo đó, 3 tổ hợp có môn tin của trường này là: Văn, tiếng Anh, Tin học; Văn, Toán, Tin học; Văn, Lịch sử, Tin học.

Ngược lại, trong khi các trường mở thêm phương thức và tổ hợp xét tuyển thì Đại học Kinh tế Quốc dân chỉ xét tuyển theo 4 tổ hợp, gồm A00, A01, D01 và D07 thay vì 9 tổ hợp như đã từng triển khai ở kỳ tuyển sinh năm 2024 trở về trước.

Trường Đại học Kinh tế - Luật (Đại học Quốc gia TPHCM) sử dụng 4 tổ hợp môn xét tuyển gồm: D01 (Toán, Văn, Tiếng Anh); A01 (Toán, Vật lý, Tiếng Anh); tổ hợp Toán, Tiếng Anh, Tin học; tổ hợp Toán, tiếng Anh, Giáo dục kinh tế và Pháp luật. Nhà trường dự kiến bỏ 2 tổ hợp A00 (Toán, Vật lý, Hóa học) và D07 (Toán, Tiếng Anh, Hóa học) thay bằng 2 tổ hợp mới gồm: Toán, Tiếng Anh, Tin học và Toán, Tiếng Anh, Giáo dục kinh tế và Pháp luật.

Có 36 cách chọn tổ hợp môn thi tốt nghiệp THPT 2025 như sau: