Từ cậu bé rửa chén trong nhà hàng đến Đại học Oxford, rồi trở thành quý tộc

Thứ Tư, ngày 18/09/2019 12:00 PM (GMT+7)

Không ai có thể ngờ được từ một cậu bé sống trong khu ổ chuột, sau 30 năm không ngừng cố gắng đã trở thành một quý tộc được cả nước Anh kính nể.

Wei Mingen hay còn được gọi là Nat Wei, quê gốc của ông ở Chu Hải, tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc. Cha mẹ của ông đã di cư đến vương quốc Anh vào đầu những năm 1970. Ngày 19.1.1977, ông được sinh ra ở Watford và lớn lên ở Milton Keynes, London.

Hầu hết người dân ở nơi ông sống đều là những người nghèo và người nhập cư có thu nhập thấp, thế nên cuộc sống của họ rất khó khăn. Vì tuổi thơ của Wei Mingen trải qua nằm trong một khu ổ chuột như vậy, ông hiểu rằng nếu muốn thoát cảnh nghèo đói, vượt lên số phận đã an bài chỉ có cách tự mình chiến đấu. Ông được bố mua tặng 2 cuốn sách dạy tiếng Pháp và tiếng Đức, do đó mỗi khi rảnh rỗi ông đều tự mình nghiên cứu và tự học 2 thứ tiếng này.

Có một lần, do làm việc quá sức, Wei Mingen cảm thấy đau bụng khi đang rửa một đống bát đĩa trong một nhà hàng phía tây ở Luân Đôn, ông đã ngủ quên lúc nào không hay. Lúc đó, ông đã bị ông chủ đánh cho một trận vì dám lười biếng trốn việc đi ngủ. Mặc do những vết roi vẫn còn in đậm trên da thịt, ông vẫn cắn răng chịu đựng để tiếp tục làm.

Thế nhưng, 20 phút sau, một tiếng rơi vỡ lớn xảy ra trong nhà bếp, khi người ta chạy xuống thì thấy ông đã ngất xỉu trên nền đất. Ông chủ đã gọi xe cấp cứu đến và chạy đôn chạy đáo lo lắng không biết ông có bị gì nghiêm trọng không. Sau khi bác sĩ kiểm tra, ông được chẩn đoán là bị viêm dạ dày ruột cấp tính. Thật bất ngờ, một ông chủ nhà hàng lúc nào cũng nghiêm khắc nhưng lại cho ông nghỉ ốm tới nửa tháng, thậm chí còn mang quà tới thăm.

Ông chủ vô cùng xúc động trước sự chăm chỉ và kiên trì của Wei Mingen. Kể từ đó, ông bắt đầu thân thiết hơn với chủ của mình. 2 tháng sau, không để phí tài năng của Wei Mingen, ông chủ đã nhờ ông làm gia sư cho con của mình với mức lương gấp 3 lần so với công việc rửa chén.

Nhiều năm sau, cô con gái xinh đẹp của ông chủ này được nhận vào trường đại học Cambridge và trở thành vợ của Wei Mingen.

Sau khi tốt nghiệp trung học năm 1995, Wei Mingen được nhận vào Đại học Oxford chuyên ngành ngôn ngữ hiện đại và tiếng Đức với mức học bổng toàn phần.

Sau khi tốt nghiệp Oxford năm 1999, Wei Mingen gia nhập công ty tư vấn quản lý McKinsey danh tiếng. Đây là một công ty chuyên về tiếp thị, sáp nhập và niêm yết cho các công ty siêu quy mô toàn cầu, với gần 100 chi nhánh tại 52 quốc gia và hơn 9.000 nhân viên hàng đầu thế giới. Wei Mingen là một nhà tư vấn tại công ty, chịu trách nhiệm về đầu tư mạo hiểm tại các chi nhánh châu Á, Mỹ và châu Phi. Do khả năng làm việc xuất sắc của mình, tiền lương hàng năm cộng với tiền thưởng của anh đã đạt gần một triệu đô la Mỹ sau khi vào công ty được3 năm.

Trong mắt nhiều người, triển vọng nghề nghiệp của Wei Mingen rất tốt, bố mẹ và vợ tự hào về ông, nhưng vào lúc này, Wei Mingen đã đưa ra một quyết định khiến mọi người ngạc nhiên, ông từ chức và chuyển đến làm các công việc liên quan tới vấn đề xã hội.

Năm 2002, Wei Mingen, 25 tuổi, và bạn của ông Wei Daoci, cùng nhau thành lập tổ chức phi lợi nhuận First First. Công việc chính là tuyển dụng và đào tạo sinh viên tốt nghiệp có thành tích học tập xuất sắc và khuyến khích họ tham gia vào các hoạt động xã hội ở vùng sâu vùng xa.

Tiếp theo, ông thành lập một tổ chức phi lợi nhuận thú vị dành riêng cho những người Anh lười biếng. Các công việc tay chân như rửa chén bát, rửa xe…luôn được người nước ngoài làm. Ông nói rằng người nghèo ở Anh giống như nhà giàu trong khu ổ chuột vậy, họ tự cho mình cao quý, sống dựa vào chính sách phúc lợi của nhà nước như giáo dục miễn phí, chăm sóc sức khỏe cho người già…

Wei Mingen suy ngẫm: “Làm sao để có thể khiến những người này hòa nhập với xã hội, tìm thấy niềm đam mê trong cuộc sống và hạnh phúc trong công việc. Vinh quang của lao động là gì”. Lúc này, ông bắt đầu nghiêm túc nghiên cứu về những thiếu xót của hệ thống nhà nước và cố gắng tìm ra giải pháp.

Năm 2005, Wei Mingen và các đồng nghiệp đã thành lập một loạt các tổ chức phi lợi nhuận liên quan đến giáo dục, sinh kế và chăm sóc con người. Ông cũng tạo ra một nền tảng cho mọi người dân nói về ý tưởng cải cách của riêng họ. Chẳng mấy chốc, các tổ chức phi lợi nhuận này bùng nổ trên các phương tiện truyền thông. Ngay sau đó, ông đã thu hút sự chú ý của nhà lãnh đạo Đảng bảo thủ Anh, Cameron.

Trong những năm tiếp theo, Wei Mingen đã duy trì mối quan hệ chặt chẽ với các nhóm chuyên gia của Cameron. Sau khi Cameron trở thành thủ tướng, những dự án xã hội của ông được chấp nhận và được bầu làm tư vấn viên cho chính phủ, chịu trách nhiệm thúc đẩy các dự án.

Tháng 6.2010, Wei Mingen được thủ tướng Cameron giới thiệu cho nữ hoàng Anh. Đứng trước Nữ hoàng Elizabeth II trong lễ nhậm chức, ông được ban cho danh hiệu thượng nghị sĩ. Người đàn ông 33 tuổi gốc Trung Quốc trở thành quý tộc trẻ tuổi nhất trong lịch sử nước Anh.