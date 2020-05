TPHCM tất bật chuẩn bị đón hơn 170.000 học sinh đi học lại

Chủ Nhật, ngày 03/05/2020 10:00 AM (GMT+7)

Theo kế hoạch của Sở Gíao dục và Đào tạo TPHCM, ngày 4/5 tới, hơn 170.000 học sinh ở 2 khối 9 và 12 đang theo học tại các trường THCS, THPT, trung tâm giáo dục thường xuyên, giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên công lập trên địa bàn thành phố sẽ quay lại trường học sau gần 3 tháng tạm nghỉ học do ảnh hưởng của dịch COVID-19.

Sáng 2/5, Trường THCS Phước Bình (quận 9) tiếp tục huy động lực lượng giáo viên và cán bộ nhân viên có mặt đông đủ để tiến hành vệ sinh, phun xịt khử trùng các lớp học chuẩn bị đón học sinh đi học lại vào ngày 4/5 tới.

Theo ghi nhận của Tiền Phong, nhà trường tổ chức đo thân nhiệt từ cổng trường và yêu cầu cán bộ giáo viên thực hiện việc khai báo y tế trước khi bắt đầu công việc dọn dẹp vệ sinh và khử khuẩn. Tất cả các phòng học và thiết bị trong phòng đều được các thầy cô lau chùi sạch sẽ.

Thầy Đồng Công Hiển (hiệu trưởng) cho biết trong ngày 4/5, trường sẽ đón học sinh khối lớp 9 theo 2 đợt để tránh tụ tập quá đông. Trong ngày đầu, học sinh sẽ không học văn hóa. Các em sẽ được đo thân nhiệt, thực hiện việc khai báo y tế và được các giáo viên hướng dẫn các kỹ năng và kiến thức cần thiết để phòng tránh dịch COVID-19.

Giáo viên trường THCS Phước Bình (quận 9) vệ sinh phòng học chuẩn bị đón học sinh đến lớp

Thầy Lê Văn Lực, hiệu trưởng Trường THCS Đặng Tấn Tài (quận 9) cho biết nhà trường tổ chức dạy trực tuyến trong thời gian học sinh nghỉ học để phòng tránh dịch bệnh. Tuy nhiên, do hầu hết các lớp học trực tuyến không đảm bảo 100% sĩ số học sinh nên giáo viên sẽ giảng dạy lại kiến thức cho các em.

Trong tuần đầu chỉ có học sinh khối 9 đi học. Để đảm bảo quy định về khoảng cách, học sinh mỗi lớp sẽ được chia tách thành hai nhóm, học ở hai phòng khác nhau. Giáo viên sẽ luân phiên giảng dạy kiến thức cho các em. Ngoài giáo viên bộ môn còn có một trợ giảng để ổn định lớp. “Phương án ban đầu của thành phố là học lệch ca, một nhóm học buổi sáng, một nhóm học buổi chiều. Tuy nhiên, phương án này không khả thi vì mỗi giáo viên phải dạy liên tục 9 tiết/ngày (54 tiết/tuần)”, thầy Lực cho hay.

Dự kiến sang tuần thứ hai, cả bốn khối 6, 7, 8, 9 sẽ đi học. Theo thầy Lê Văn Lực, với diện tích phòng học 56 m2 và sĩ số bình quân mỗi lớp là 36 học sinh, nếu bố trí bàn ghế hợp lý thì vẫn đảm bảo khoảng cách tối thiểu 1 m mà không cần phải tách lớp.

Thầy Huỳnh Thanh Phú, hiệu trưởng Trường THPT Nguyễn Du (quận 10), cho biết nhà trường đã tổ chức phun thuốc khử khuẩn, tổng vệ sinh, rà soát cơ sở vật chất để đảm bảo các tiêu chí an toàn trong phòng chống dịch bệnh. Trong tuần lễ đầu tiên học sinh khối 12 đi học, trường sẽ tách đôi mỗi lớp học, tổ chức cho các em đi học luân phiên theo ca, gồm các ngày thứ hai, tư, sáu hoặc ba, năm, bảy.

Từ tuần lễ thứ 2, học sinh khối 10 và 11 trở lại trường học thì không tiến hành tách lớp đối với khối 12 nữa, để đảm bảo tổ chức dạy học 2 buổi/ngày cho tất cả học sinh. Trường tạm ngưng hoạt động căn tin và tổ chức bán trú, phân chia khu vực cổng vào học và ra về theo từng khối lớp để giãn cách mật độ học sinh. Trong mỗi lớp học, giáo viên sẽ dán những băng dính nhiều màu sắc trên ghế ngồi giúp học sinh xác định đúng vị trí, đảm bảo khoảng cách an toàn giữa 2 học sinh.

Phòng học được quét dọn, lau chùi sạch sẽ và phun khử trùng trước khi đưa vào sử dụng

Thầy Nguyễn Minh, hiệu trưởng Trường THPT chuyên Trần Đại Nghĩa (quận 1), cho biết trong tuần đầu tiên học sinh khối 9 và 12 trở lại trường học, trường chỉ tổ chức dạy học một buổi/ngày. Từ ngày 11/5 (tuần thứ 2), các hoạt động dạy học 2 buổi/ngày sẽ được khôi phục. Trường đã tổ chức khoanh vùng sân chơi cho học sinh theo từng khối lớp, đảm bảo không có quá đông học sinh tập trung trong cùng thời điểm ở sân trường.

Do sỹ số học sinh đạt chuẩn và diện tích phòng học lớn nên Trường THPT chuyên Trần Đại Nghĩa không tách lớp mà vẫn đảm bảo mật độ giãn cách an toàn cho học sinh. Những lớp có sĩ số cao sẽ được bố trí học tại các phòng chức năng như hội trường, phòng nghe nhìn, phòng thực hành thí nghiệm, hoặc tăng cường thêm bàn ghế để đảm bảo khoảng cách an toàn giữa 2 học sinh.

Tất cả phụ huynh sẽ đăng ký lại nhu cầu bán trú và xe đưa rước, trong đó phụ huynh nào nhà ở gần trường được vận động tự túc đưa đón và tổ chức ăn trưa cho học sinh. Nhà trường ưu tiên hỗ trợ xe đưa rước và tổ chức bán trú cho những học sinh có nhà ở xa trường.

Dự kiến TPHCM sẽ có trên 170.000 học sinh cuối cấp bắt đầu đến lớp từ ngày 4/5 tới

Trong ngày đầu tiên trở lại trường học, các trường không tổ chức hoạt động học tập mà chỉ kiểm tra tình trạng sức khỏe, khai báo y tế, tập huấn, hướng dẫn học sinh các biện pháp tự phòng ngừa và phòng chống dịch bệnh. Trong ngày đầu tiên trở lại trường học, mỗi học sinh sẽ được phát miễn phí 9 khẩu trang khử khuẩn để đảm bảo sức khỏe và an toàn trong quá trình học tập tại trường.

Ngày 5/5, học sinh khối 9 và 12 đi học bình thường theo thời khóa biểu. Với các khối còn lại gồm 6, 7, 8, 10 và 11, học sinh sẽ đến trường cùng giáo viên thực hiện các biện pháp phòng chống dịch bệnh vào ngày 8/5 (thứ sáu) và bắt đầu đi học bình thường từ ngày 11/5/2020 (thứ hai).

