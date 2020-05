Cha mẹ cần chuẩn bị gì cho con trở lại trường học sau dịch Covid-19?

Thứ Bảy, ngày 02/05/2020 17:00 PM (GMT+7)

Trở lại trường học sau thời gian dài nghỉ học phòng chống dịch Covid-19, học sinh bắt buộc phải đeo khẩu trang, ngồi giãn cách, cùng đó chuyên gia khuyến cáo cha mẹ nên trang bị cho con dung dịch sát khuẩn để phòng bệnh.

Kết thúc kỳ nghỉ lễ 30-4 và 1-5, hầu hết các địa phương cho học sinh đi học trở lại sau thời gian dài nghỉ học phòng chống dịch Covid-19. Để đảm bảo trường học an toàn, học sinh yên tâm đi học trở lại, PGS-TS Trần Đắc Phu, Cố vấn Trung tâm đáp ứng khẩn cấp sự kiện y tế công cộng (Bộ Y tế), cho rằng nguyên tắc bắt buộc đó là học sinh phải đeo khẩu trang, ngồi giãn cách, vệ sinh khử khuẩn bàn ghế, lớp học hàng ngày.

Học sinh sẽ được đo thân nhiệt trước khi vào lớp, nếu học sinh nào bị sốt thông qua việc đo nhiệt độ ngay tại trường và khai báo của gia đình đều phải cho nghỉ học. Ngoài ra, trước khi con đến trường, cha mẹ nên đo thân nhiệt cho con.

Học sinh được khuyến cáo đeo khẩu trang và ngồi giãn cách khi đi học trở lại - Ảnh: Yến Anh

"Việc khử khuẩn, vệ sinh rất cần thiết trong thời điểm này. Theo đó, các em phải rửa tay thường xuyên, lau chùi bàn ghế hàng ngày. Tôi cũng khuyến cáo các bà mẹ nên mua cho con em mình một lọ dung dịch rửa tay sát khuẩn. Nhà trường cần bố trí nơi rửa tay với xà phòng, để dung dịch sát khuẩn, hướng dẫn học sinh thực hiện đúng quy định" - PGS Phu nói.

Chuyên gia của Bộ Y tế cũng lưu ý đối với các trường đại học, các trường trung học, các trường có ký túc xá thì việc ăn ở của các em, việc phòng bệnh trong khu tập trung cũng phải đặt lên hàng đầu. Nếu chỉ chú ý ở lớp ở trường mà không tập trung đến nơi ăn, chốn ở của các em thì bệnh có thể lây lan trong môi trường đó.

Theo PGS Phu, Thủ tướng Chính phủ đã giao Bộ Y tế, Bộ Bộ Giáo dục và Đào tạo kết hợp xây dựng, ban hành quy định cụ thể để thực hiện trường học an toàn một cách cụ thể, chi tiết với từng đối tượng: Giáo viên, phụ huynh, học sinh, việc lau chùi, khử khuẩn bàn ghế, ngồi giãn cách cho đến đeo khẩu trang, rửa tay, đo thân nhiệt. Các em học sinh có triệu chứng ho, sốt, đau rát họng... cần được báo với y tế nhà trường và gia đình để nghỉ học.

Học sinh lớp 12 TP Đà Nẵng được đo thân nhiệt khi trở lại trường học - Ảnh: B.Vân

Trước đó, ngày 28-4, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ban hành bộ tiêu chí đánh giá mức độ an toàn phòng, chống dịch Covid-19 trong trường học. Với 15 tiêu chí áp dụng cho trước - trong và sau khi học sinh học tập ở trường, nếu cơ sở giáo dục đạt từ 7 tiêu chí trở xuống sẽ bị đánh giá là "thực hiện chưa tốt, trường học không an toàn và không được phép hoạt động".

Đến thời điểm này, trừ Hà Giang, 62 tỉnh, thành đều thông báo ngày cho học sinh trở lại trường trong tháng 5, ngoại trừ một số nơi vẫn cho trẻ mầm non tiếp tục nghỉ, chờ thông báo mới. Tại Hà Nội, học THCS đến đại học sẽ quay trở lại trường từ ngày 4-5; nhóm học sinh mầm non, tiểu học sẽ đi học từ ngày 11-5. Tại TP HCM, lớp 9, 12: đi học từ 4-5; lớp 4, 5 và các lớp còn lại của THCS, THPT: từ 8-5; lớp 1, 2, 3: từ 11-5; mầm non 5 tuổi: từ 18-5; mầm non còn lại: từ 25-5; nhà trẻ: từ 1-6.

